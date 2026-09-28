İngiliz’in de anavatanı olsaydı… 

KKTC’de genel seçimler ne zaman?

6 Aralık 2026’da!

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Kesin mi?

Kesin!

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Peki karma oy kullanacak mıyız?

Bilemiyorum!

Karma oyu kaldıran yasa, Cumhurbaşkanı tarafından parlamentoya iade edildi… Eğer birkaç gün veya bilemediniz bir hafta içinde yasa Meclis Genel Kurulu’nda yeniden oylanıp kabul edilmezse; sanırım karma oy meselesi devam edecek…

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Neyse, izliyoruz!

Karma oy kalktıydı kalkmadıydı bir yana; genel seçimlerde çok ciddi bir siyasi pozisyon farkı yok gibi duruyor…

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Ciddi siyasi pozisyon farkı derken, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki gibi…

Federalist aday ve iki eşit egemen devletçi aday…

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Federalist aday açık ara kazanıyor ama sanki federal çözüm, doğru bir şekilde veya gerektiği dozajda kullanılamıyor!

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Peki neden kullanılamıyor?

Memleket işgal altında da diyebilirsiniz; dilediğiniz şeyi de söyleyebilirsiniz…

Salla gitsin!

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Tufan Hocanın başına saksı düştü demek bile sıkıntı yaratmaz!

“Yok ya hu düşmedi” denir, “düşmemiş” diye düzeltiriz!

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Gerçi Tufan Hocam dün uzun uzun neden hiç bir şey olmadığını gayet ayrıntılı ve dakika dakika anlattı ya neyse!

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İş olsun diye iş yapar gibi yapmayacak!

Toplantı olsun diye toplantı veya müzakere olsun diye müzakere de yapmayacak!

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Haksız mı?

Değil elbette!

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Ama çözüm modeli konusunda dün de yine bir şey demedi!

“Federal çözümden vaz geçtik mi geçmedik mi?”

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Tek devlet, tek uluslararası kimlik ne alemde?

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Tamam Nikos Hristodulidis fotoğraf çektirmek istiyor, maçı uzatıyor, oyalıyor da biz ne istiyoruz?

Mesela vatan “ortak” mı yoksa bizimkisi ayrı bir vatan mı?

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Tamam bu ülkenin çocukları ve gençleri dünya ile buluşsun da nasıl buluşacak?

Pasaportu alalım, cebe atalım ve ayrı bir de devletimiz mi olsun?

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Genel Sekreter’in 7 önerisine Nikos’un 19 önerisi kavgası veya derdi değil derdim!

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Oyalamak elbette Nikos’un zerre omurunda değil ama Türkiye’nin hiç değil!

Amaaaaan…

Vazgeçtim!

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Neyse!

Birleşik Krallık'ta bir sonraki genel seçim için kesin tarih henüz belirlenmiş değil. En geç 15 Ağustos 2029'a kadar yapılmak zorunda…

Ancak Başbakan daha erken seçim çağrısı yapılmasını isteyebilir; bu nedenle seçim 2029'dan önce de yapılabilir.

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İktidardaki İşçi Partisi’nde lider ve haliyle başbakan yenilendi…

Andy Burnham…

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Andy kardeşin en önemli özelliği ağır AB yanlısı olması…

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Londra büyükşehir Belediye Başkanı Lord Sadiq Khan da AB’den yana!

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Son günlerde bu ikili, “AB’ye kesin dönüş” mesajları vermeye başladı…

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İşçi Partisi, erken seçim kararı alıp, yeniden AB üyeliğini de kampanyaya oturtabilir!

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Hatta öyle yapacağı öngörülüyor!

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Çünkü anketler, İngiliz çoğunluğun, AB’den ayrılmayı hata olarak görmeye başlaması…

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Haaa yükselen faşizm ve yabancı düşmanlığı apaçık görülüyor ama eğer konu “AB’ye yeniden üyelik” olacaksa, AB düşmanı sağcı – milliyetçi – faşist kadrolar bölünecek ve AB yandaşı İşçi Partisi açık ara seçim kazanacak gibi duruyor!

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KKTC’de mi?

KKTC’nin İngiltere’den en büyük farkı, bir anavatanının olması!

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KKTC’de bu gibi işlere Ankara’dan yani anavatandan bakılıyor olmasını artık hemen hemen – bir iki parti dışında kalan- tüm partiler kabul ettiği için, federal çözüm veya her neyse o işlere bulaşan yok gibi!

Emirates, Starlink ve oyna GG!

Emirates Hava Yolları, 1985 yılında kuruldu…

Merkezi Dubai…

Birleşik Arap Emirlikleri…

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Dubai International Airport (DXB) – yani Dubai Uluslararası Havaalanı’nı “merkez havaalanı” olarak kullanıyor ve buradan Dünya’nın neredeyse her bölgesine uçuyor…

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Yine, Dünya’nın en “büyük uzun mesafeye uçan havayollarından biri”…

Airbus A380 ve Boeing 777 ağırlıklı olmak üzere, 300’e yakın uçakları var…

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Economy, Premium Economy, Business ve First Class “bilet” ya da “koltuk” satıyor…

Economy, “bildiğimiz” koltuklar!

First Class ise “hayal edemeyeceğimiz” koltuklar!

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Neyse, Emirates, “Dubai- Larnaka – Malta ve haliyle Malta – Larnaka – Dubai” güzergahında da uçuyor…

Biz de Malta’ya bunlarla gittik… Ve döndük..

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Gidiş – dönüş (ekonomi) 300 Euro civarında bir para (kelle başı)…

Tabii ki fiyatlar, First Class olursa 2 bin 500 Euro’lara ulaşıyor falan…

Ayrıca bileti kestiğiniz zaman da fiyat açısından önemli…

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Efendim, Pazar günü Malta Havaalanı’nda Emirates’e bindik…

Telefonu açtım; “wi – fi bulunur” cinsinde veya anlamında bir mesaj geldi!

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Bedava mı?

Bedava!

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Sizden koltuk numaranızı ve bir e – mail adresi istiyor; şrak diye bağlanıyorsunuz ve yaklaşık 2 buçuk saatlik yolculukta kullanıyorsunuz…

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First Class, Business Class uçmanıza da gerek yok!

Fakire de bedava!

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Ve internet sağlayıcısı ünlü Starlink!

Bağlanıyorum…

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Dünya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden birinde, Dünya’nın en ünlü girişimcilerinden Elon Musk’ın Starlink uydusu aracılığı ile KKTC’nin neredeyse 200 katı hatta daha fazla hızında internetiniz oluyor!

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Ve Gençlik Gücü – Çetinkaya maçını yolculuk sırasında izleyebiliyorsunuz!

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Kabin ekibinden kibar bir genç adam soruyor, “hangi maç?”

“G.G. – Çetingaya” diyorum!

Gülümsüyor!

Anlamadı garibim!

Cahil, Çetingaya’yı bilmiyor, GG’den haberi yok!

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Biz içinde olsak da olmasak da, Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu ile uçsak da…

Emirates, Starlink, zengin Dubai, daha zengin Elon Musk ve “Oyna G.G.”…

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Eğlenceli geçiyor yolculuk, bunları düşününce…