“İnanç turizmine ikamet izni” ne demek diyeceksiniz?

Hem “turist” hem “ikamet” nasıl denkleşiyor, anlamadım!

Başbakan ya da bakanlar da bilmiyor muhtemelen, çünkü iradesiz ve iktidarsız böylesi hükümetler, tam da bu nedenle göreve getiriliyor.

Bir yerlerde yazılan tüzükleri onaylasınlar da “devlet taklidi” yapı böylece sürdürülsün diye…

Bir de "Ülkenin eğitim ve kültürü ile büyüyen yabancılara ikamet izni" var!

"Ülkeyi tanıtmak için gelen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına" da ikamet izninden muafiyet!



* * *



“Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü” bayram öncesinde yine değiştirildi.

Resmi Gazete’de sayfa sayfa yayınlandı.

Bakanlar Kurulu’nda her bir bakana sorunuz, herhangi biri, bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi değildir, göreceksiniz.

Umarım, muhalif siyasi partiler ve hukukçular, sivil toplum ve uzmanlar gerçekten inceler, toplumu aydınlatırlar.



Üşenmedim, baktım, hesapladım, 20’nci defa değişti bu tüzük!

“Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü”nün nedir mucizesi ki bu kadar çok değişiyor, hayatlarımız hiç değişmezken…

Eskisini, yenisini yan yana okuyarak anlamaya çalışıyorum ancak çok zor.



* * *



Yine pek çok değişiklik var.

Kimi "Mavi Kimlik Sahipleri"ne yönelik...

"Uluslararası anlaşmalar, protokoller veya mutabakat zaptları uyarınca görev yapmak için atanmış kişiler, eşleri çocukları" için dolu dolu değişiklikler var.

Ada yarısında malum "uluslararası anlaşma" dedikleri, Türkiye'den gelen talimatlar!

* * *

Çoğu da "muafiyet belgesi"ne dayanıyor bu değişikliklerin...

Bir de...

"Herhangi bir ceza ödemeksizin giriş, çıkışları serbesttir” diyor.

Şeffaflık yok ki bilelim...

"Evimizde" neler oluyor, birileri anlatsa...

Sayfa sayfa değişiyor tüzükler, tek bir gündem olmuyor örneğin!

* * *

Yeni bir tanım var, yeni değişiklikte...

"Ülkenin eğitim ve kültürü ile büyüyen yabancılara ikamet izni."

Bir de "Ülkeyi tanıtmak için gelen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına" ikamet izninden muafiyet veriliyor.

Kırk senedir tanıta tanıta bir hal oldular, kimse de tanımıyor.

Bir de merak ettim, peki "tanıtmak" için gelen Rusya yurttaşıysa ya da İsviçre?

Onlara izin yok mu?

* * *

Yine dikkatimi çeken bir tanım...

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elçilik, konsolosluk veya temsilciliği olmayan ülke yurttaşları...”

Güler misin ağlar mısın!

Utanıyorlar, "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları dışında" demeye...

Ya da "Burası Türkiye, isteyen gelir, isteyen de gider, ne izni kardeşim..."

* * *

Sahi unutmadan...

"İnanç turizmi kapsamında dini ibadet yerleri ve dergahları ziyaret" için gelecek dostlarınız varsa, söyleyiniz.

Esas Tüzüğün bir maddesi daha değiştirildi.

Gelebilirler!

İkamet hazır…

Adaya girerken “Fatiha” okusunlar ruhumuza, yeter (!)



