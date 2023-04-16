İki Kulübün Birleşmesi ve ÇETİNKAYA-(1949)-1

Bugünkü adıyla Çetinkaya Türk Spor Kulübü, spor tarihimiz boyunca Kıbrıslı Türklerin medar-ı iftiharı olmuş futbol takımlarımızdan biridir. 1949 yılında Lefkoşa’nın iki önemli futbol takımlarından, Çetinkaya Türk Spor Esnaf Ocağı ile Lefkoşa Türk Spor Kulübü’nün birleşmesiyle çok güçlü bir futbol takımı oluşmuş ve Kıbrıs Futbol Federasyonunda bu isimle yerlerini almışlardı.

Şimdi 1949 yılına dönüyor ve Kıbrıs Türk basınımızda söz konusu birleşim hareketinin gazete sayfalarına nasıl yansıdığına bakıyoruz.

“Halkın Sesi, 07 Ekim 1949, syf:1

Spor sahasında da ittihad

Kıbrıs Türk Cemaatının her sahada birlik ve beraberliği temin etmek yolundaki gayretlerine hız vermek ve adadaki kuvvetli Türk mevcudiyetinin spor sahasında da kendini göstermesini mümkün kılmak üzere, Çetinkaya Türk Spor Esnaf Ocağı ile Lefkoşa Türk Spor Kulübü idare heyetlerinin 3.10.949 tarihinde Çetinkaya binasında bir toplantı yapmış olduklarını ve her iki kulübün birleştirilmesi mevzuu üzerinde fikir teatisinde bulunduklarını ve iki kulübün birleşmesi için müttefikan kararlar almış olduklarını bildirmiştik.

Bu maksat için iki kulüp mümessilleri tarafından tanzim ve imza edilen yedi maddelik protokolün dün bir kopyasını elde ettiğimizden iki kulübün bir birlerine karşı ne kadar hüsnüniyetle davranarak Türk mevcudiyetinin kuvvetini spor sahasında da göstermek için ileri attıkları adımı sayın okuyucularımıza sunmayı faydalı gördüğümüzden aynen sütunlarımıza geçiriyoruz:

1-Her iki Kulüp tek isim altında, tek nizamnameye tâbi ve tek İdare Heyeti ile idare edilir bir tek Kulüp halinde birleştirilecektir. Her iki kulübün bütün mevcudatı ve bütün hakları ve vecibeleri, iki kulübün birleşmesinden doğacak olan yeni kulüp’e intikal edecektir.

2-Her iki kulübün birleşmesinden doğacak olan yeni kulübün adı “ÇETİNKAYA TÜRK SPOR KULÜBÜ” olacak ve bu isim altında, Lefkoşa Türk Spor Kulübünün yerini almak üzere Kıbrıs Futbol Federasyonuna kaydettirilecektir.

Oyuncuların eski hüviyet çüzdanları iptal edilecek ve yeniden hüviyet çüzdanları tanzim edilerek oyunculara tevzi edilecektir.

3-Her iki kulübün birleşmesinden doğacak olan yeni kulübün nizamnamesini hazırlamak üzere, Lefkoşa Türk Spor Kulübünden B.(Bay) Mustafa Lûtfi, B.(Bay) Mustafa Hulûsî, B.(Bay) Hüseyin Niyazi; Çetinkaya Spor Esnaf Ocağından B.(Bay) A. Nabi, B.(Bay) İ. Çolakoğlu, ve B.(Bay) M. Kara’dan müteşekkil bir heyet kurulmuştur. Bu heyet en çok bir hafta içinde yeni nizamnameyi hazırlayacak ve idare heyetine tevdi edecektir.

4-İdare Heyetleri yeni nizamname tasarısını tetkik ve icab ederse tadil ederek bir mutabakata vardıktan sonra müşterek bir kararla her iki kulübün üyelerinden müteşekkil umumî heyeti müşterek toplantıya davet edeceklerdir.

En geç 11.10.949 tarihinde Lefkoşa Türk Spor kulübünde yapılacak olan bu umumi heyet toplantısında nizamname tasarısı tetkik ve tastik edilecektir.

5-Yeni nizamnameye göre idare heyeti seçilinceye kadar nizamname tanzim heyeti yeni kulübün idare heyeti vazifesini görecektir.

6-Her iki kulübün mali durumunu tetkik ve devir plânçolarını hazırlamak üzere kulüplerin hali hazır sandık eminleri ile müfettişlerinden mürekkep bir heyet teşkil edilmiştir. Bu heyet müştereken çalışacak ve devir plânçolarını umumî heyet toplantısından evvel tanzim etmiş bulunacaktır. Bu heyet her iki kulübün birer envanterini de tanzim ederek umumî heyete sunacakatır.

Kulüplerin halen 60’ar lira kadar borçları olduğu açıklanmış ve nazarı itibare alınmıştır.

7-Umumî heyet toplantısını müteakip kulüplerin binalarını da birleştirmek esas olarak kabul edilmiştir. L.T.S.K. binasının tevsii için teşebbüs edilecek ve bu mümkün görüldüğü takdirde muvakkaten Çetinkaya kulübü binası merkez ittihaz edilerek L.T.S.K. binası tamamlandıktan sonra o binaya geçmek imkânları aranacaktır. Yukarıda bahsi geçen tevsi teşebbüsü müsbet netice vermediği takdirde münasip diğer bir bina aranacak ve yeni kulüp teşkilâtı tek binada temerküz ettirilecektir.”

Halkın Sesi gazetemizin birleşmeyle ilgil detaylı bilgisinden de anlaşılacağı gibi, olay sadece iki futbol takımının birleşmesi değil, bu birleşimin; Kıbrıs Türk varlığının güçlenmesi açısından da önemli olduğu belirtiliyordu. Bu haberin ertesi günü Halkın Sesi yazarlarından olan “YAVUZ”, Günün Cilveleri başlıklı köşesinde konuya şöyle yaklaşıyordu.

“Halkın Sesi, 08 Ekim 1949, syf:2

Günün Cilveleri

Yazan: Yavuz

Spor Kulüplerimiz birleşti

YILLARDANBERİ hepimizin özlediği bir şey vardı. Lefkoşa’da mevcut iki Türk Spor kulübünün bir çatı altında birleşmesi... Nihayet işte bu da olmuş gibi sayılabilir. Çünkü dünkü gazetelerimizde, Çetinkaya Türk Esnaf Ocağı heyeti ile, Lefkoşa Türk Spor Kulübü idare heyetinin müştereken yayınladıkları tebliğ, bu birleşmenin gerçekleştiğini gösteren en kuvvetli bir delildir.

Lefkoşa Türk Spor kulübünün parlak bir mazisi olduğu gibi, Çetinkaya Ocağının da, kurulduğu tarihten bugüne kadar spor alanında göğsümüzü kabartan başarıları ve elde ettiği zaferleri sayısızdır. Kendi yağile kendi ciğerlerini kavuran ve spor sahasında çok kuvvetli bir varlık gösteren Çetinkayalıları bu hususta ne kadar övsek yeridir. İşte mevcudiyetlerile iftihar ettiğimiz her iki spor kulübümüzün birleştiğini sevinçle görüyor ve istikbalde karşılarına çıkacak herhangi bir time (kulübe) karşı üstün geleceklerine kat’i bir surette emin bulunuyoruz. Var olsunlar...

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