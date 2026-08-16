“Huzurun, şefkatin ve iyiliğin olduğu bir dünya hayal ediyorum”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Yaratıcı

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kendi markamı kurardım. Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek planlarım. Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık.

En büyük pişmanlığım… Kendime bazı konularda gereğinden fazla zaman kaybettirmem.

En büyük sevincim… Sevdiklerimle anılar paylaşmak.

Hayatımın dönüm noktası… Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladığım dönem.

Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel García Márquez. Başucumdaki kitap… Ramses

En keyif aldığım müzik… Ruhuma iyi gelen her müzik. En son izlediğim film… Enola Holmes 3

Kendim için son aldığım şey… Kitap.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki bir gün kullanırım diye sakladıklarım. Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri olan hediyeler.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmam.