“Huzurun, şefkatin ve iyiliğin olduğu bir dünya hayal ediyorum”
Portre / Açelya Küren - Grafik Tasarımcı
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Yaratıcı
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kendi markamı kurardım. Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Gelecek planlarım. Kayıtsız kalamadığım şey… Saygısızlık.
En büyük pişmanlığım… Kendime bazı konularda gereğinden fazla zaman kaybettirmem.
En büyük sevincim… Sevdiklerimle anılar paylaşmak.
Hayatımın dönüm noktası… Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladığım dönem.
Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel García Márquez. Başucumdaki kitap… Ramses
En keyif aldığım müzik… Ruhuma iyi gelen her müzik. En son izlediğim film… Enola Holmes 3
Kendim için son aldığım şey… Kitap.
Dolabımdaki en gereksiz şey… Belki bir gün kullanırım diye sakladıklarım. Benim için alınabilecek en güzel hediye… Manevi değeri olan hediyeler.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmam.
Kendimde beğendiğim özellik… Azimli olmam. Olmasa da olur… Gereksiz kalabalıklar.
Olmazsa olmaz… Huzur.
En iyi yaptığım yemek… Tavuk yemekleri.
Hayalimdeki dünya… Kimsenin diğerinin hayatından eksiltmeden kendi hayatını güzelleştirebildiği; huzurun, şefkatin ve iyiliğin olduğu bir dünya.
Aşk benim için… Güven ve huzur.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Michelangelo Görmek istediğim yer… İspanya
Mutlaka yapmak istediğim.. Dünyayı gezip farklı kültürleri deneyimlemek.
Son olarak söylemek istediklerim… Yaşadığımız her anı kıymetli bilelim; çünkü hayat, biriktirdiğimiz anlardan ibaret.