Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kamu kaynaklarının yanlış kullanılmasını eleştirerek, yaklaşık 1 milyon TL yatırım yapılan bir yerin açılış törenine 1.4 milyon TL harcanmasının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu ülkenin kaynak sorunu yoktur, kaynakların yanlış kullanılması sorunumuz vardır diyoruz ya hep, bugün size bir örnek vereyim” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 milyon TL yatırım yapılarak hizmete sokulan bir yer için düzenlenen açılış töreninin maliyetinin 1.4 milyon TL olmasının sorgulanması gerektiğini belirten Şenkul, “1 milyon Türk lirası yatırım yapılan bir yerin açılış töreni için 1.4 milyon Türk lirası harcanır mı? Biz bu kadar zengin bir ülke miyiz, bolluk içinde miyiz?” diye sordu.

Kamu maliyesinin zor durumda olduğunu ve devletin her ay borçlanarak döndüğünü savunan Şenkul, bu koşullarda kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılmasına tepki gösterdi.

“1 milyonluk iş, 1.4 milyonluk tören. Günah değil mi? Yazık değil mi?” diyen Şenkul, “Kabul edemiyorum bunları. Yazıyorum, sonra Murat Başkan her şeye karışır oluyor” ifadelerini kullandı.

Yanlış gördüğü uygulamalara sessiz kalmayacağını belirten Şenkul, “Susalım, gözümün önündeki yanlışa yanlış demeyelim mi? Tamamdır yani, böyle olması normaldir?” diye sordu.

Şenkul, söz konusu 1.4 milyon TL’nin belediyelere aktarılması halinde ülkeye daha doğrudan hizmet üretilebileceğini de belirtti.

Bu kaynağın Dikmen ve Gönyeli belediyelerine verilmesi durumunda Girne-Lefkoşa ana yolunun temizlenebileceğini ifade eden Şenkul, “Alın size ülkeye hizmet, turizme hizmet hem de küçücük bir bütçe ile” dedi.

Şenkul açıklamasının sonunda, kamu kaynaklarının kullanımında “tercihler ve önceliklerin” önemine dikkat çekti.