“Halk CTP’ye güveniyor, sizin gibisi ne geldi ne de görüldü”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, İçişleri Bakanı’nın yapılması gereken nüfus sayımını gerçekleştirmeyip belediye başkanından beklediğini, Maliye Bakanı’nın ise ülkeyi rekor borca sürükledikten sonra bu borcu CTP iktidarının nasıl ödeyeceğini sorguladığını belirterek UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi.

Kişi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yapılması elzem olan nüfus sayımını yapmayıp belediye başkanından bekleyen İçişleri Bakanı ile maliyeyi rekor borca batırıp, şimdi de bu borcu CTP iktidarının nasıl ödeyeceğini sorgulayan Maliye Bakanı…” ifadelerini kullandı.

Yaşananların mizah konusu olamayacak kadar ciddi olduğunu vurgulayan Mehmet Kale Kişi, “Ülkeyi getirdikleri trajik durum olmasa, gerçekten güzel mizah. Ama ne yazık ki hiç komik bir durumda değiliz” dedi.

Kişi, son dönemde Erhan Arıklı’nın 2003 seçimlerinde CTP’nin neden tek başına iktidar olamadığına ilişkin çeşitli faktörleri sıraladığını ve CTP’nin bugün nasıl tek başına iktidar olacağını sorguladığını belirtti.

Bu soruya “Cevap aslında 2 cümle” diyerek yanıt veren Mehmet Kale Kişi, “Halk CTP’ye güveniyor ve sizin gibisi ne geldi, ne de görüldü” ifadelerini kullandı.

Kişi, “Geri sayım başladı. Halk gereğini yapacak, biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu ülkeyi bu hale getirenlerden devralıp yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde görüş bildirdi.