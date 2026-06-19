Hürmüz Boğazı açıldıktan 3 gün sonra kapatıldı

İsrail'in Lübnan'da ateşkesi ihlal etmesi üzerine İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı. Devrim Muhafızları; İsrail'in Lübnan'dan, ABD'nin ise bölgeden çekilmesi şartları sağlanana kadar ticari gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini ve uymayanların hedef alınacağını duyurdu.

Trump'a yakın New York Post haber sitesine göre İsrail'in Lübnan'a saldırlarından sonra ABD ile yapacağı barış görüşmelerini askıya alan İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapadığını açıkladı.

Lübnan'da ateşkes sağlanmadığı sürece diplomasi masasına oturmayacağını açıklayan İran, Boğazı'n yeniden açıklma şartı olarak da ateşkesin tam olarak sağlanmasını ve bölgedeki ABD gemilerinin çekilmesini şart koştu.

Devrim Muhafızları ticari gemilere Boğaz'dan uzak durmalarını emretti ve “bu emre uymayan herhangi bir gemi hedef alınacaktır” uyarısında bulundu. Uyarı radyodan yayınladı. CNN'in haberine göre İsrail, Lübnan'da gerçekleştirdiği 100 noktadaki saldırıların 4 askerinin öldürülmesine bir karşılık olduğunu ve saldırıları donduracağını söyledi