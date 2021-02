HÜKÜMETTE PARA ÇOK

Bakmayın siz ‘Memuru bile zor öderiz’ diye kimi bakanların feryat ettiğine…

Kanmayın sakın geç tedbirler nedeniyle kapatılan memlekette işsiz kalmış, gelirsiz kalmış, tek somun ekmeğe muhtaç edilmiş insanlarımıza hala iki kuruş destek vermeyen hükümete…

İnanmayın ‘Ankara vermezse battık’ diye entegrasyoncu söylemlerle şov yapanlara…

Aldanmayın sakın kimi kesimlerin ‘kamu maliyesi daha fazla dayanamaz’ laflarına…

Hepsi palavra bunların!

Para var çünkü.

Hem de bol para var bu ülkede…

Devletin de parası çok.

Öyle olmasaydı eğer böyle mi yapılırdı?

* * *

Alın size örnek…

Yurt dışından gelmesi öngörülen öğrenciler için tam 50 milyon TL kaynak ayrılmış.

50 milyon!..

Ne işe yarayacak bu para?

Mezuniyet aşamasına gelmiş, kimi teknik derslerde pratik yapması şart olan öğrencilere harcanacak…,

Neyin harcaması bu?

Karantina ücretleri ve PCR testleri…

Kaç öğrenci gelecek?

17 bin 500 öğrencinin getirilmesi hedefleniyor.

Kamuoyuna açıklanan bilgiler bunlar.

* * *

Peki ama bu işte bir mantık hatası yok mu?

Üniversiteler bu işin neresindedir pardon?

Neden kamu bütçesine el atılıyor ki?

Üniversiteler kendi getirecekleri kendi öğrencilerine sahip çıksa olmuyor mu?

Karantina süresi Türkiye’den gelenler için 10, diğer bazı ülkelerden gelenler içinse 14 gün…

Her üniversitenin yurtları, misafirhaneleri, lojmanları yok mu?

Zaten bu öğrencilerin bir kısmı da zaten yurtların ‘müşterisi’ değil mi?

Peki ama neden kamu bütçesinden ödensin ki konaklama ücretleri?

Günlük 265 TL olarak belirlenen karantina ücretinin diyelim ki 100 TL’si beslenmeye gidiyor. Üç öğün yemek herhalde daha fazlaya patlamaz böylesi toplu yerlerde…

Devletin bu miktarı karşılamasını bir yere kadar makul karşılayalım hade…

Ha keza her bir öğrenci için bir miktar da PCR test ücreti ayrılsın, onu da devlet ödesin.

Kişi başına 200 TL’den, 3 milyon 500 bin TL de oraya gitsin.

Ya gerisini? Yani 165 TL’lik konaklama parasını?

İyi işte, zaten okulların binlerce yatak kapasiteli yurtları kullanılsın bu işler için…

Zaten bazı yurtlar halihazırda karantina oteli değil mi?

Olmayanı da karantina amaçlı kullanıma sokmak zor mu?

50 milyonun en az 30 milyonu ‘gırak gırak’ ettiğini iddia eden maliyenin kasasında kalır böylece…

Dükkanı kapanmış, işini kaybetmiş, kazancı olmayan on binlerce insan destek beklerken, bu kadar basit bir hesabı göremiyor olabilir mi hükümettekiler?

Tabii ki olamazlar!

Hepimizi ‘saftirik’ yerine koyuyorlar.

Yoksa kendileri pek açıkgöz!..