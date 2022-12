“Hükümet ülkede rutin bırakmadı”

‘13. maaşın ödenmesi’ ve ‘asgari ücret masası’nın seçimden hemen önce gündeme gelmesini değerlendiren CTP lideri Erhürman, Üst’El Hükümeti’nin ülkede rutin bırakmadığını, bu nedenle bu konuların haber değeri taşımaya başladığını belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kanal SİM’de Meyil Adakul’un sunduğu “Geniş Açı” programına konuk olarak gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CTP’nin bu akşam Lefkoşa ilçesi belediye başkan adayları ve meclis üyeleriyle bir şölen düzenleyeceğini ifade eden Erhürman, Lefkoşa için kendilerini rahat hissettiklerini; çünkü Lefkoşa’da yaşayan herkesin Gönyeli ve Değirmenlik’te belediyelerin ortaya koyduğu vizyonu çok yakından görebildiğini belirtti.

Erhürman , “Lefkoşalı Değirmenlik tarafına da gidiyor, Gönyeli’yi de görüyor. Bir tarafta; her noktası tertemiz, ardı arkası kesilmeyen projelerin üretildiği Değirmenlik; bir tarafta da ışıl ışıl, köyden kente dönüşmüş bir Gönyeli var. Lefkoşa için vizyonumuzun ne olacağı, aslında Değirmenlik ve Gönyeli ile alakalı” şeklinde konuştu.

“Alayköylü, belediyenin kapatılmasını hazmedemiyor”

Geçtiğimiz günlerde Alayköy bölgesini ziyaret ettiklerini söyleyen Erhürman, “Alayköy Belediyesi’nin kapatılması, Alayköylülerin hazmedemediği bir şey. En ufak mali sorunu olmayan, belediyecilik hizmetlerini eksiksiz veren bir belediye kapatıldı. Evet, Gönyeli – Alayköy Belediyesi olacak ama Alayköy Belediyesi fiilen kapatılmış olmayacak. Alayköylü, belediyesinin kapatıldığı hissiyle yaşamayacak. Ta ki ilgili yasada gerekli düzenlemeler yapılana kadar…” ifadelerini kullandı.

“Artık maaşların ödenmesi, insanın köpeği ısırması kadar haber”

13’üncü maaş ödemeleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantınsın seçimden birkaç gün önceye denk gelmesini değerlendiren Erhürman, “Bu aslında, memlekette rutin hiçbir şey bırakmadıklarının da bir göstergesi. Örneğin 13. Maaş, her zaman Aralık ayında ödenir. Bu bilmediğimiz bir şey değil. Asgari ücrette masa her zaman bu zamanlarda kurulur. Ama siz, bunları bir sürü insan bağırıp çağırdıktan sonra yapıyor ve haber şekline dönüştürüyorsunuz. Artık maaşların ödenmesi, insanın köpeği ısırması kadar haber. Memleketi bu hale getirdiler” şeklinde konuştu.

“Propagandalarında kapalı Maraş’tan söz ediyorlar ama açık Maraş’ın sorunlarından bahsetmiyorlar”

Üst’El Hükümeti’nin Gazimağusa Belediyesi için propaganda yaparken “Kapalı Maraş” için konuştuğunu ancak açık Maraş’ta yaşananlardan söz etmediğini belirten Erhürman, “Örneğin açık Maraş’ın bir gençlik merkezi vardı, artık fiilen yok. Yollar, kaldırımlar gündemlerinde yok. Propaganda kapalı Maraş üzerinden, geleceğe dair bir şeyler söylemek” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Ekonominin içinde bulunduğu kriz açısından bu hükümet ha var, ha yok. Olmasaydı ne olurdu diye sorsanız, ancak mevcut durum olurdu” dedi.

“Sebze – Meyve Komitesi kurmuşlardı, referans fiyatlar nerede?”

Ünal Üstel’in et fiyatları konusunda üç kez üst üste açıklama yaptığını, et fiyatlarının ucuzladığını söylediğini, ancak bu açıklamaların hemen ardından aradığı kasapların 15-20 lira zam yapıldığını kendisine ilettiğini belirten Erhürman, “Sebze- meyve komitesi kurduklarını açıkladılar. Bu komitenin her hafta referans fiyatlar açıklayacağını söylediler. Ne oldu? Hani fiyatlar?” diye sordu.

“Sanki de insanlar bilinçli olarak pahalı yerlerden alış-veriş yapıyormuş gibi davranıyorlar”

Üst’El Hükümeti’nin vatandaşa ısrarla “Market alış verişinizi uygun yerden yapın” çağrısında bulunduğunu, bu durumun Ersan Saner döneminde “Ayşe Aba, Fatma Aba” ifadeleriyle ortaya çıktığını söyleyen Erhürman, “Bu, Faiz Sucuoğlu döneminde de oldu, Ünal Bey ile de devam ediyor. Lütfen uygun yerden alın diyorlar. Sanki de insanlar bilinçli olarak pahalı yerlerden alış-veriş yapıyormuş gibi davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Dikmen Belediyesi kapansın diye uğraşanlar, Alayköy’ü kapatanlar, şimdi gidip oy istiyor”

Belediyelerin kapatılması için mücadele edenlerin, şimdi açık kalanlardan oy talep ettiğini; kapattıklarını ise güzelleştireceklerini iddia ettiğini belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Yüksel başkan Dikmen Belediyesi kapatılmayacak dedi, belediye çalışanlarıyla, halkıyla birlikte yürüdü. Ama kapansın diye uğraşanlar, şimdi Dikmen’de vaatlerde bulunuyor. Maalesef Alayköy’ün kapatılmasını başaranlar, şimdi gidip Alayköy’de oy istiyor. Büyükkonuk’ta 3 aylık maaş geriliği olan çalışanlar, çok ilginç bir şekilde seçime birkaç gün kala geriye dönük ödendi. Bunlar unutulacak mı sanıyorlar?”