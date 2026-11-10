“Allem gallem mansura”, Kıbrıs ağzında kullanılan, biraz da mizahi ve alaycı bir ifadedir.

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Veya, yine Kıbrıs ağzında "karmakarışık", "bulaşık", "içinden çıkılmaz" veya "her şeyin birbirine girdiği" anlamlarında kullanılan bir deyimdir.

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Genellikle bir işi gereğinden fazla uzatmak, dolambaçlı yollara başvurmak, lafı eğip bükmek, işi karıştırmak veya türlü numaralar yapmak anlamında kullanılır.

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Deyim genel olarak; bir durumun, olayın ya da işin “arapsaçına” döndüğünü, karmaşık ve çözülmesi güç bir hal aldığını anlatmak için de kullanılmaktadır ki buradaki “arapsaçı” ifadesi, ayrıca son derece “ırkçı” bir ifadedir!

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Allem gallem!

Darmadağın!

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“Allem ettik, gallem ettik ama o Mansura kapısını açamadık” da diyebiliriz ki buradaki anlam bambaşka olabilir!

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Bizim müzakere süreci resmen allem gallem mansura!

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Her kafadan bir ses çıkıyor!

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2 geçiş kapısı açılacak!

“Hiç işe yaramaz” yorumları var!

Oysa Luricinalılar çok mutlu!

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Lefkoşalıyı rahatlatmaz, Mehmet Harmancı Başkan umutsuz!

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Lefkoşalı sosyal medyacı kardeşler de “peeeee, Gambo nere biz nere, dağa gideceyik?” soruları soruyor falan!

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Yenidüzen “nihayet” diyor, en azından iki geçiş kapısına şükrediyor!

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Çözüm umudu ölmedi ama çözüm işi Allah’a kalmış durumda! Bunu da biz söyledik!

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Tayyip Erdoğan hala “iki devlet” filminde, “çözümsüzlük çözümdür”lerde veya “diplomatik tezgah hikayesi” anlatımında!

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Haaaa Mansura önemli!

Çünkü bölgeli Rumlar, Mansura’dan Paşiambo’ya iki – üç dakikada gitmek için Erenköy’den geçiş istiyor!

Bunu, o bölgeye sık giden biri olarak ben de istiyorum!

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Mansura, küçük ama çok güzel bir eski Türk köyü...

Şu anda bu köyde üç – beş ev ve bir Rum askeri birliği var sadece...

Çok küçük ve kullanılmaz halde bir de balıkçı barınağı...

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Arif Hasan Tahsin Desem yani Arif Hoca bu köyden!

Arih Hoca’nın kardeşi Burhan Bey, Yeşilırmaklıların eniştesi!

İkisi de hayatta değil!

Allah rahmet eylesin!

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Arif Hoca deyince aklıma da o çok ünlü sözü gelmiyor değil; hatta tüm müzakere sürecine o sözden çekmek de beni bayağı rahatlatıyor!

Yeter artık babında!

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Haaaa KKTC’de mi?

Seçim heyecanı var!

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“Türkiye’mizin KKTC’deki yetkili acentesinin belirlenmesi seçimi” desem, kızacaklar ama bir açıdan hatta çok açıdan öyle!

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Yine de heyecanlıyız!

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Özellikle CTP tek başına olur mu?

UBP istediğini veya beklediğini alamaz mı?

Hangi partiler baraja takılacak; filancası kesin takılır, falancası asla takılmaz!

Yok hepsi geçer o barajı!

Auuuu rengarenk bir meclis mi?

Ne işe de yarayacak ki yine döndük “acente” meselesine!

Neyse!

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Bazı beldelerde at yarışı gibi belediye başkanlığı yarışı!

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Erenköy – Karpaz’da YSK bir adayın adaylığını iptal edince, mevcut başkan Dr. Hamit Bakırcı, seçimsiz kazanmış oldu!

Oh ne güzel, başkan ne para harcamak, ne de kampanya yapmak zorunda!

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Bahis şirketim olsaydı, Mağusa’da iki büyük adaya aynı oranda mı şans verirdim acaba?

Öyle görünüyor!

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Ya da Lefkoşa’da bir Mehmet “banko”, öteki “sürpriz!”...

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Güzelyurt’taki yarış Mağusa gibi eşit mi?

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Girne, Esentepe – Çatalköy, Değirmenlik – Akıncılar, Lefke ve Gönyeli’ye bahis oynanmaz mı?

Favoriler para kazandırmayacak tahmininde de bulunmak lazım!

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Bir grup inat ve ısrarla “boykot” diyor!

“Niye acente seçelim ki?” diye soruyorlar ki haksız olmayabilirler ama abi – abla boykot yaptığında, vermediğin oy, vermek istemediğine yarayacak!

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Haaa diyelim ki en yüksek oy oranı, seçime katılmayanlar!

Peki hepsi boykotçu mu yoksa yurt dışındaki seçmen sayısını hatta “ölü” seçmen sayısını bilmiyoruz da ondan mı?

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Yüzde 50 seçmen oy kullanmamış olsa, kimin umurunda olacak?

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Bence boykot işe yaramaz!

Hayırlısı!

İki devletli çözüm

Şunu bir yere yazın; “… Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan ya da kim ne isterse söylesin; iki devletli çözüm, bir çözüm modeli değildir… Mevcut siyasi ve diplomatik çıkmaz karşısında geliştirilen bir müzakere stratejisidir ve hedef, çözümsüzlüktür!”

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Efendim, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm mümkün değil mi?

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Elbette mümkündür ama bu çözüm modelini, Kıbrıs Cumhuriyeti (Rum toplumu), İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin “birlikte” onaylaması gerekir!

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Neden?

Abiciğim – ablacığım Garanti Anlaşması!

Bizzat Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde bu konu açıkça belgelenmiştir…

50 defa tekrarlatmayın!

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11 Şubat 1959 tarihli (Zürih) Garanti Antlaşması:

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Madde 1: …Kıbrıs Cumhuriyeti, Ada’nın taksimini doğuracak her türlü hareketi yasaklamayı taahhüt eder. Enosis ve taksim yasaktır ulan, yasak!

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Madde 2: …Türkiye, Yunanistan ve İngiltere bu düzeni garanti eder; taksimi ve enosisi önlemeyi üstlenir. Devletin bölünmezliğini garanti ederler!

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Madde 3: …Müdahale hakkı yalnızca mevcut düzeni "münhasıran yeniden oluşturmak" için yapılabilir… Yani Türkiye’nin yasal görevi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumak ve devamını sağlamaktır!

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Yani, Türk Dışişleri’nin de kanıtladığı gibi iki devletli (taksim) çözüm modeli, hukuken imkansızdır...

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Tekrar edeyim; Erdoğan ve Fidan’ın dediği, Tahsin abimin bayıldığı iki devletli çözüm hiç mi mümkün değil?

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Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında karşılıklı kabul edilebilir bir siyasi anlaşma ile mümkündür tabii ki ancak sizce bu anlaşmayı Rumlar kabul eder mi?

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Yani Rumlar, neredeyse yüzde 90’ı tapulu malları olan Kuzey Kıbrıs’taki mülklerinden mi vaz geçecek mesela?

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Yunanistan'ın olası bir bölünmeyi veya bölünme anlaşmasını onaylaması- desteklemesi gerekmektedir!

Mümkün mü?

Değil!

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Ayrıca İngiltere'nin ve BM başta olmak üzere, AB gibi diğer uluslararası aktörlerin sürece katılması şarttır!

Olası mı?

Sanmıyorum!

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Son bir soru; Türkiye, kendi sınırları içerisinde etnik temele dayalı ayrı ve bağımsız bir Kürt devletine “evet tabii ki” der mi?

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Hade hayırlı çarşambalar!

İşeyip yatın!

Her ölüm acıdır elbette... Ama genç ölümler yürek yakıcıdır... Ceyhun Tunalı’yı da yitirdik... Başarılı bir müteahhit, çalışkan bir insan... Rahatsızlanmadan önce bir grup meslektaşı ve kendisi ile öğle yemeği yemiş, sohbet etmiştik... Ülkesi için gailesi olan, bu topraklara tutkun biriydi... En başta iki evladı, annesi, babası olmak üzere, tüm aileye ve ülkemize başsağlığı dilerim... Çok üzüldük... Keşke elimizden üzülmekten başka bir şey de gelse... Huzur içinde uyusun... Allah rahmet eylesin... Bir de sevgili Allah’ım, bozma sırayı lütfen...