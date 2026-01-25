Bazen düşünüyorum...

"Bizi aptal mı sanıyor?"

Hatta bazen, "Tüm toplumu mu aptal sanıyor?" diyorum kendime...

Ama bu kez durum farklı. Bu kez mesele sadece biz değiliz; sanki koca Türkiye’yi de saf sanıyor. Çünkü dürüst olalım; buraları pek de bildikleri yok.

"Başbakan" olarak anons edilen Üstel, Türkiyeli gazetecilerle buluşmasında adanın kuzeyinde yaşanan asayiş olayları üzerine şunu buyurmuş:

"Bunu söyleten Güney Rum tarafıdır. Bu gençlere silahı temin eden de Rum tarafıdır. Rum tarafından bu tarafa gönderiyorlar."



O nedenle dedim ya; kendini açıkgöz, dünya alemi aptal sanıyor.

Hep o dış mihraklar!

***

Yine de ilk başta inanamadım.

"Bunları söyledi mi gerçekten?" diye şüphe ettim. Baktım; Türkiye’deki kimi gazetelerde aynen yayınlanmış. Kimse de çıkıp sormamış tabii... Daha geçen hafta bir oto galeriyi kurşunlayan çocuk, Türkiye’den "turist vizesi" ile gelmişti. Birkaç gün önce Osmaniye Cezaevi’nden firar eden suçlu, Girne Turizm Limanı’ndan elini kolunu sallayarak girmişti adaya. Sevgilisini dövmese, birkaç seneye kalmaz muhtemelen "istisnai yurttaşlık" da alırdı.

***

Sahi, şunu da söyledi Ünal Bey: "Yurttaşlık için belli kriterlerimiz var."

Ne kriteri?

Bakanlar Kurulu’nda her önüne gelene "hı hı" diyor, istisnai yurttaşlık dağıtıyorsunuz ha bire.

Bu isimlerin hangi kriterle yurttaş yapıldığı ne gün açıklandı sahi?

Hep Rumlar canım!

Ne bilecek Türkiyeli gazeteciler...

***

Ünal Bey’in en yakınına "sahte diploma" veren EOKA-J üyesi Andrulla (!)

O "sahte" diplomayı dağıtan da Laiko Üniversitesi (!)

Müsteşarına, müdürüne "rüşvet" öneren ise KİP’den Andonis (!)

Avrupa gazetesine saldıranlar da Kutlu Adalı’yı vuranlar da hep güneyden...

Hep o "kör olası" dış güçler!

***

Yine de bizim derdimiz bize yetiyor tabii. Bugün yazdıklarımız yüzünden yarın sanık olma ihtimalimiz de mümkün. Kamu barışını bozmak, endişe ve panik uyandırmak derlerse... Hatta bu yazıyı beğenip paylaşan herkes için bile “organize suç” gibi ifadelerin telaffuz edilebileceği bir eşikteyiz.

Yeni yasa değişikliği önerileri var şimdi...

İşte bunu en iyi Türkiyeli gazeteci dostlar bilecek...

Ama tehlikeyi uzakta aramayalım yine...

Hep bu Nikos canım...

Kör olasıca, hep o!

Yine içimizde...