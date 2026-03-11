SAVAŞ SONLANACAK MI?

ABD ve İsrail’in birlikte İran’a gerçekleştirdikleri saldırıların ardından İran’ın karşılık vermesiyle bölgemizde başlayan savaş ortamı, Akdeniz’in bu küçük adası Kıbrıs’ı adeta bir savaş üssü haline getirdi.

Adada bulunan ve zaman zaman İran saldırılarının hedefi olan İngiliz üslerinin ardından, denizde bekleyen Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Yunanistan’a ait savaş gemileri ve savaş uçaklarının yanında Türkiye’de 6 F-16 uçağını Ercan Havalimanı’nda konuşlandırdı.

***

Tedirgin edici bu gelişmelerin ardından Miami’de kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, “savaşın biteceğine” dair değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası ilişkiler tarihine baktığımızda, bu tür açıklamaların çoğu zaman temkinle karşılandığını biliyoruz.

Ancak yine de savaşın sona ereceğine dair her söz, dünyanın dört bir yanında barış bekleyen milyonlarca insan için küçük de olsa bir umut anlamına geliyor.

***

Biliyoruz ki savaş, insanlığın en karanlık yüzlerinden biridir.

Hangi gerekçeyle başlatılırsa başlatılsın, sonuçları çoğu zaman aynı oluyo...

Yıkılmış şehirler, parçalanmış insanlık ve nesiller boyu sürecek acılar.

Tarih bize defalarca göstermiştir ki savaşın kazananı yoktur; geriye yalnızca kayıplar kalır.

***

Birçok kez bir söylediği, bir söylediğini tutmayan, ya da bir şey söylerken, eylemleri tam tersi olan Trump’ın açıklamalarının ardından İran’dan da bir açıklama geldi. Bu açıklamalar da gerilimin tırmanmaması gerektiği noktasında.

Şu anda en çok arzu edilen, bu kanlı ve yıkıcı savaşın bir an önce sona erip, diplomasi kapısının açılması.

Çünkü gerçek şu ki:

Savaşlar kötüdür!

Savaşlar hayatları yok eder

Ve insanlık, artık savaşların değil barışın konuşulduğu bir dünya kurmak zorundadır.

***

Hemen yakınımızdaki bu savaş Kıbrıs’a da bir mesaj veriyor aslında. Bölge ateş altındayken, biz barışı sağlamalıyız. İçte ve dışta birlikte hareket etmeliyiz ve ortak strateji belirlemeliyiz.

Yoksa çaresizce oturup, üzerimizden geçip giden füzeleri izleriz...