Ha Düştü Ha Düşecek

Tam bir akıl tutulması yaşanıyor eğitim yönetiminde.

Okullarda müdür ve müdür muavinleri daha yeni yeni tamamlanıyor, öğretmen eksikliği devam ediyor, hademe yok, sekreter yok.

Okulların binaları dökülüyor. Çok sayıdaki okul binası öğrencilerin sağlıklı ve güvenli eğitim alacağı donanımda değil.

İskele, Mağusa ve Girne bölgesindeki okullarda öğrenci sayıları 40’ı aşan sınıfların sayısı giderek artıyor.

Anadili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler katmerlenerek artıyor. Bu öğrencilerin dahil olacakları nitelikli bir destek programı yok.

Eğitimin merkez örgütünde, hemen hemen tüm dairelerde yasal yolla atanmış konusunda uzman yok, nitelikli personel yok.

Bütün bunlar bir yana öğrencilerin farklı nedenlerle yaşadığı eğitim kayıpları ve davranış bozukları giderek derinleşiyor. Eğitimde plansızlık-programsızlık; sınıftaki öğretimi de eğitimdeki kaliteyi de son sürat dibe doğru götürüyor. Yani sistem çalışmıyor.,

Bütün bu sorunların çaresi olarak da öğretmenden tasarruf edilmesi yoluna gidiliyor. Öğretmenle kavga, öğretmeni sevmeyen bir anlayışı hakim kılma, katılımcılıktan uzak yöntemlerle ve en önemlisi siyasi kaygılarla karar alarak öğretmenin özlük hakkını, emeğini, mesleğindeki tek itici güç olan moral-motivasyonunu yok eden yaklaşımlar sergileniyor.

Oysa gerçek çözüm, yapılanların tam tersidir. Öğretmeni, öğretmenin emeğini, öğretmenin mesleğini mümkün olan en üst düzeyde yapabilmesi için çalışma koşullarını güçlendirmek, öğretmene yatırım yapmaktır.

Ne var ki son yıllarda bilginin, fikrin ve düşüncenin hiç değer görmediği bu coğrafyada en zor iş, öğretmen olmaktır. Ancak hiç kuşkum yok; öğretmen başaracaktır.

Bir öğretmenin öğrettiği en önemli değer, insan haklarıdır. İnsan hakları, eğitimin her aşamasının dayanan temel değerdir. Bu nedenle de öğretmen, kendi hakkını nasıl savunacağını en iyi bilendir.

Öğretmen; sanat, felsefe ve bilimle donanmış kişidir. İdeolojik çıkarları, adam kayırmacılığı, siyasi istismarı en iyi görendir.

Öğretmenlik mesleğinin “meslek statüsünün” yükseltilmesinin, bir toplumun statüsünü yükseltmek demek olduğunu anladığımızda eğitimdeki sorunların gerçek ve doğru çözümüne doğru yol alabiliriz. Çünkü öğretmenin itibari, eğitimin itibarıdır.

Kaliteli eğitim, nitelikli öğretmen demektir. Öğretmenin mutsuz, huzursuz ve kaygılı olduğu bir ortamda eğitimin yükselmesi nasıl mümkün olacak ki! O halde yapılması gereken; öğretmenle kavga edip, ona sırt çevirmek değil, tam aksine öğretmene yatırım yapmak, onu geliştirmektir.

Umarım bu önemli nokta artık fark edilir. Çünkü öğretmen de öğrenci de toplumun geneli de geri dönüşü mümkün olmayan yaralar almaya başladı. Eğitim sistemi dizlerinin üzerine çöktü, ha düştü ha düşecek…

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DAÜ İlk 600 Üniversitenin İçinde

DAÜ Dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı. Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 104 ülkeden 1,799 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 501-600 bandında yer aldı.

DAÜ’nün bu başarısının eğitimde kaliteyi dert edinen bir kadronun varlığından kaynaklandığı aşikar. Emeği geçen herkese bu toplum adına teşekkürler…

Anlayana Gülmece

Ödeşme

Yağmurlu bir yolda yürüyen adam aniden kayıp düşer. Arkasından gelen

bir başkası kalkmasına yardım eder. Düşen adam nazik bir ifadeyle :

“Çok teşekkür ederim... Bu iyiliğinize nasıl karşılık verebilirim?" der

Diğerinden yanıt gelir :

“Vallahi ben şimdiki iktidar partisinin bir üyesiyim. İlk seçimlerde

bizim partiye oy verir, bizi tekrar iktidar yaparsanız, ödeşmiş oluruz”

Yerden kalkan adam, diğerine ters ters bakarak: