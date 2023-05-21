Güreşten, Beyaz Perdeye Bir Kıbrıslı: AHMET ŞENER-2

Ahmet Şener’in, Hey dergisinin “1. Sinema, Tv Yıldızı Yarışması”nda Erkek Yıldız dalında ikinci gelmesiyle hayatı da değişmişti. Ahmet bey bu kez Güreş sahnesinden Yeşilçam sahnesine doğru adım atmaya başlıyordu. Özellikle Hey dergisinin kendisine bir sayfa ayırması büyük önem taşıyordu bu yolda yürümesine...

“Hey Dergisi, 23 Nisan 1979, sayı:24

HEY 1. SİNEMA-TV ARTİST YARIŞMASI

“Erkek Yıldız” 2.si

AHMET TÜRKAY ŞENER Kıbrıs’ta gazeteci olarak çalışıyor

Koyu esmer genç adam podyuma geldiğinde çok kişi onu sanki daha önce tanıyormuş duygusuna kapıldı. Kısa bir süre sonra jüri üyelerinden Hulusi Kentmen, “Televizyondaki ‘Aşk Gemisi’ni izliyor musunuz?” diye yarışmacıya sordu. “Evet” yanıtını alınca yine sordu.

-Bu dizi bizde de çevrilse, hangi rolü oynamak isterdiniz?

-Isaac...

Gerçekten yarışmaya Kıbrıs’tan katılan ve “yıldız” dalında 2.liği kazanan Ahmet Türkay Şener, ‘Aşk Gemisi’ dizisindeki sevimli barmene şaşılacak kadar benziyor.

Kıbrıs’tan Yarışmaya

Ahmet Türkay Şener Kıbrıslı... Orada Halkın Sesi gazetesinde spor yazarı olarak çalışıyor. Lefkoşa’da 29.7.1956’da doğan 1.75 boyundaki Şener unutamadığı anısını anlatırken ilginç bir rastlantı ortaya çıkıyor. Geçen hafta yazdığımız gibi aynı dalda birinci olan Ufuk Sumlu, Kıbrıs Barış Harekâtına katılmış.

“-1974 yılında askerlik görevini yapıyordum. Herkât başlayınca ben de katıldım. Bu, bizim için bir yaşam kavgasıydı. O günleri unutamam.”

Güreş Şampiyonu

Ahmet Türkay Şener’in en beğendiği yemek “Molohiya...” bu, Kıbrıs’ta yetişen, ıspanağa benzer bir ottan yapılan bir yemekmiş ve çok lezzetli olurmuş. Boş zamanlarında fotoğraf çeken, sinemaya giden, kitap okuyan Ahmet Türkay Şener, aynı zamanda Kıbrıs’ta ünlü bir güreşçi... 1970 yılından beri 68 kiloda Kıbrıs şampiyonluğunu kimseye kaptırmamış.

Sinemada beğendiği oyuncular olarak Cüneyt Arkın, Ayhan Işık, Hülya Koçyiğit, Müjde Ar’ın adlarını veriyor. Yabancı oyuncular içinde ise favorisi Charles Bronson.

-En sevdiğiniz televizyon dizisi hangisi? Sorusuna ise, şöyle yanıt veriyor:

-Aşk Gemisi”

Kendisiyle Hey dergisi için yapılan röportajda da görüldüğü gibi, Ahmet Şener beyin bir de gazetecilik yanı vardı. Spor yazarlığını ciddiye alarak yazarlığı sürdürme serüvenini dinliyoruz kendisinden.

1973 yılında birçok arkadaşım gibi ben de askere gittim. 1974 Barış Harekâtında mücahit olarak Yıldırım Destek Bölüğü’nde vatanım için savaştım. Terhis olduktan sonra Zaman gazetesinde foto muhabiri olarak işe başladım. Sonradan spora olan merakımdan dolayı spor yazarlığını sürdürmeye başladım. Bu noktada spor yazarlığı konusunda kendimi geliştirmek için bir dönem Milliyet gazetesinde staj yaptım. Ulusal gazetelerimizden Halkın Sesi’nde spor yazarlığımı sürdürdüm. Bir başka ulusal gazetemiz olan Bozkurt’ta ise “Erşen Tema” ismi ile yazılar yazdım.

Tekrar Hey dergisinin gerçekleştirdiği yarışmaya dönüyoruz. Daha önce de belirttğiim gibi Ahmet Şener, bu yarışma sonrasında Yeşilçam’ın kapılarını da aralamaya başlıyordu. Kamera karşısına ilk geçişi ise, ünlü komedyenler Nokta ile Virgül olarak bilinen Enver Demirkan/Abdullah Şahin’in dikkatini çekmiş olacak ki ilk teklif söz konusu komedyenlerin fimi olan “Gırgır Dünyası” için gelmiş. Bu serüvenin içeriği ve gelişimini yine Hey dergisinden öğreniyoruz.

“Hey Dergisi, 18 Haziran 1979, sayı:32

NOKTA ile VİRGÜL “Gırgır Dünyası”nda

Ünlü komedyenlerin ilk filminde HEY’in yarışmasında derece alan Ahmet Türkay Şener de oynayacak.

Nokta (Abdullah Şahin) ile Virgül (Enver Demirkan) ilk filmlerine başlamadan önce bir kokteyl düzenleyerek hem bunu kutladılar, hem de basına açıkladılar. Erman Film’in salonunda düzenlenen kokteyle Nokta ile Virgül’den başka, filmin kalabalık oyuncu kadrosu, dans grubu, yönetmeni ve yapımcısı da katıldılar.

Ev sahipliği

Adı “Gırgır Dünyası” olarak saptanan filmin kokteyline katılan sanatçılar şunlardı: Nokta ile Virgül, Suna Yıldızoğlu, Bahar Erdeniz, Yıldırım Gencer, Kayhan Yıldızoğlu, Huysuz Virjin (Seyfettin Dursunoğlu), Mete Sezer, Yaman Tüzcet ve Hulusi Kentmen.

İlk çevirecekleri filmin heyecanından olacak Nokta ile Virgül kokteyle 40 dakikalık bir gecikmeyle geldiler. Bu nedenle ev sahipliğini Suna Yıldızoğlu yaptı. Konuklara içkileri, kanepeleri o ikram etti ama kendisi bunlardan hiç almadı. Çünkü Yıldızoğlu MİLLİYET’te yayınlanan ve 14 günde 8 kilo zayıflatan Scarsdale metodunu uyguluyor.

Hey finalisti

“Gırgır Dünyası” adlı film Nokta ile Virgül’ün sinemadaki ilk çalışmaları olacak. Hey Sienma-Tv Artisti Yarışışması’nda, yıldız dalında erkekler arasında ikinci olan Ahmet Türkay Şener de bu filmle sinemaya merhaba diyecek.

Filmin önemli rollerinden birini oynayacak olan Ahmet Türkay kokteylden önce mukavelesini imzaladı, kokteyl sırasında da ilk filminde birlikte oynayacağı arkadaşlarıyla tanıştı.”

Ahmet Şener, Nokta ile Virgül’ün ilk filiminde kendisinin de bir ilkini gerçekleştirmişti. Hey dergisinde yayınlanan haberde filmin adı “Gırgır Dünyası” olarak geçse de, 1979 Kasım ayında gösterime giren film “Paldır Küldür” olarak isimlendirilmişti. Filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Türkay Şener’in ismi ise “Yaşar Şener” olarak yazılmıştı.

Ahmet Şener’in rol aldığı bir diğer film ise “Seninle Son Defa” adını taşıyordu. “Seninle Son Defa” filminin başrollerini Tarık Akan, Sema Tamer ve Sevda Ferdağ paylaşıyordu. Senaryosunu Selim İleri’nin kaleme aldığı film İstanbul ve Kıbrıs’ta çekilmişti.

Ahmet bey bir başka film anlaşmasını da Yılmaz Güney’in “Güney Film” şirketiyle gerçekleştirmişti. Fakat Yılmaz Güney’in tutuklanmasından dolayı film maalesef çekilememişti.

Böylece Ahmet Şener beyle yaptığımız bu geçmişe yolculuğu, bugün Ankara’da yaşamını sürdürmesiyle ilgili anlatımıyla tamamlıyoruz.

Ankara’ya yerleşmem ilginçtir. Gırgır Dünyası (Paldır Küldür) filminde oynamak için İstanbul’a giderken Kıbrıs’tan bir arkadaşım, Ankara’da yaşayan bir arkadaşına bir paket çay göndermişti. Çayı getirdiğim kişi ile evlendim ve kırk üç yıldır evliyim. Şu anda Ankara’da spor malzemesi imalatı (giyim) yapıyorum. Yedi kişilik mütevazı bir atölyem var.