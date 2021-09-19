Güney’den Beş Gence Üç Soru

‘Ya Güneydekiler ?’ sorusu takıldı aklıma. Internet’i deneyerek şansımı zorladım. Yedi-sekiz kişi cevap verdi, beşini seçtim. Söz verdim açık isimlerini koymuyorum.

Ve işte sorularım ve aldığım cevaplar…

1.Politikacılarınızdan memnun musun ?

2. Adadaki yaşamın ?

3. Çözüm ???

A.K. (E) (Yaş: 26)

1. Hayır değilim. Koltuğa oturan değişiyor, bambaşka biri oluyor. İcraatlarda da çelişkiler var. Siyasi durumdaki karmaşa yetmezmiş gibi bir de Corona belası çıktı her şey daha berbat oldu.

2. Ben İngiltere’den mimarım. Mezun olduğumda ülkeme dönüp dönmeme konusunda çelişkiler yaşadım ama sonunda döndüm. Mutlu muyum? Hayır… Ama geriye İngiltere’ye de dönemem. Orada da durum kötü. Bugünü yaşamaya çalışıyorum. Gelecekle ilgili kafamda hiçbir şey yok.

3. Bana göre Federasyon. Geriye dönüş hayali kuranlar var aramızda ama bence bu imkansız.

D.K. (K) (Yaş: 25)

1. Seçimlerde şimdiki iktidara oy verenlerden biriyim. Ama pişmanım. Önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceğim konusunda bir kararım yok.

2. Ben veterinerim. Daha meslekte yeni sayılırım ama insanlarla uğraşacağıma hayvanlarla uğraşmakla nasıl isabetli bir karar verdiğimi anladım. Hayvanların sağlıklı ve mutlu olması için çaba gösteriyorum. O noktada mutluyum ama sokağa çıktığımda, hayır…

3. Adayı bölmeyi başardılar. Biz de kendi aramızda sohbet ederken artık Kuzey-Güney diyoruz. Bu bir kabullenmişlik değil midir ? Öyleyse, iki bölgeli bir çözüm diyorum.

Y.G.H. (E) (Yaş: 27)

1. Galiba politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır. Muhalefeteyken başka iktidardayken başka. Bizimkiler de öyle. Eminim sizinkiler de öyledir.

2. Tüm sıkıntılar içinde mutluluk arayışı içindeyim. Olup biten her şeye bir başka gözle bakmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor ama başarmak için azimliyim.

3. İki çözüm arıyoruz hepimiz. Birinci sırada Corona var. İkinci sırada da Kıbrıs’ta çözüm. Ama bence, Corona’yı yenmeyi başarmalıyız öncelikli olarak. Siyasi çözüme sonra bakarız.

A.H. (K) (Yaş 28)

1. Onların yerinde olmayı hiç istemem. Sorunlar çok çok büyük. Ekonomi darmadağın. Pandemi bütün planları altüst etti. Alınan her karar halkın bir kısmını memnun ederken diğerini bozuyor.

2. Olup bitenlere ayak uydurmaya çalışıyorum. Herkes gibi. Bu günü yaşıyoruz, yarın ne ile karşılaşacağımızı bilmeden.

3. Ne çözümü ? Yok ve olmayacak öyle bir şey. Hiç umudum yok. Ne bizimkilerden ne de sizinkilerden.

A.G. (K) (24)

1. Bazen, neler olup bittiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Politikacıların işi de çok zor. Herhalde, benim gibi, onlar da ikilemler içindedirler.

2. Corona 19 konusu yüzünden hayatımız darmadağın olmuş durumda. En sevdiklerimizle bile bir araya gelmekten çekiniyoruz. Sizin oralarda da aynı değil mi ?

3. Ne çözümünü soruyorsunuz ? Virüs konusu mu ? Yoksa siyasi çözüm mü ? Çevremde siyasi çözümle ilgili sohbet bile yok. Hiç kimse ilgilenmiyor. Herkesin tek derdi Virüs konusu.

Sokak Ağzı

“PCR paralı, bizde para yok. Aşı olalım bari dedik , aşı yok. Vaka sayısı artmakta. İşimiz Allaha kaldı galiba.”

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“Yaşşşasınnnnn kış mesaisi başlıyor. Artık Devlet Dairelerinde herşey tıkır tıkır, saat gibi çalışacak.”

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“Ey ahalli. Haberiniz olsun. Elektrik krizi daha da büyüyecek. Hazırlıklı olun.”

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“TEK için İhalesiz yakıt ithali devam ediyormuş. Herkes merak içinde. Satan tüccar kimin akrabası acaba ?”

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“Hiç de fena fikir değil. Tüm okullarda dersler açık havada, tribünlerde yapılsın.”

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“Bolivya’da hamburgerin içinden insan parmağı çıkmış. Hangi parmaktı ? Merak ettim.”

Anlayana

“Her ülke layık olduğu hükümetle yönetilir.” (Aristoteles)