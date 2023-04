Güneyden basın özetleri (11.4.2023)

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Paskalya öncesinde pahalılığın hanelere baskısı arttı - PEO sendikası: Fiyat manipülasyonu ve vurgunculuk riski görünür durumda” başlığı altındaki haberinden bazı alıntılar:

Paskalya tatili öncesinde yaptığı açıklamada görünür fiyat manipülasyonu ve vurgunculuk riskinden söz eden PEO sendikası hane halkları üzerindeki baskının bugünlerde daha da arttığına dikkat çekti. Banka faiz oranlarındaki artışlara paralel olarak enflasyondaki hafif düşüşe rağmen temel ihtiyaç ürünleri ve elektrik fiyatlarındaki artışların devam ettiğine de vurgu yaptı…

… Toplumun, hassas grupların ve kredi sahiplerinin korunmasına yönelik koruma ağları oluşturacak bir paketin gerekliliğine dair Hükümete çağrı yapan PEO ayrıca Pazar fiyatlarında tavan fiyatı ve denetim, temel ihtiyaç ürünleri ve elektrik fiyatlarında çifte vergilendirmenin kaldırılmasını ve aşırı kârların destek önlemlerine yönelik değerlendirilmesini istedi.

PEO son olarak temel kredi faizlerindeki artışın bankalara yüksek kâr payı bıraktığını vurguladı ve yeni bir kırmızı kredi dalgasına dair endişe ifade etti.

*

Alithia gazetesinin ana haberi:

“Su kaçağı ve hükümet offline – Devletin online hizmetleri dün devre dışı kaldı”

İnovasyon Müsteşarlığı uzun süre önce, Kurtarma ve Dayanıklılık Fonu çerçevesinde serverlerin taşınmasını istemişti.

Buna rağmen hizmet sistemleri Ekonomi Bakanlığının bodrum katında ve dün su kaçağının meydana geldiği büyük su depolarının yanında kalmaya devam ediyor.

Ekonomi Bakanlığı genel müdürü Yorgos Pandeli, su kaçağı giderilir giderilmez sistemlerin yeniden devreye gireceğini ama bunun ne zaman gerçekleşeceğinin henüz bilinmediğini söyledi.

*

Politis gazetesinin ana haberi:

“Milyonlarca avro değerinde satış dondu, hassas arşivlere dokunuldu – Hacker’ların Tapu Dairesini etkisiz hale getirmesi son derece ciddi yaralara yol açtı”

Siber saldırıya uğraması sonucunda Tapu Dairesi bir aydan uzun bir zaman etkisiz kaldı. 1000’den fazla alım-satım işlemi dondu. Ekonomiye ciddi etkileri yansıdı.

Hassas devlet arşivleri ile özel arşiv ve verileri hacker’ların eline düştü. İlgili verilerin güvenliği hakkında soru işaretleri var olmaya devam ediyor. Bilgisayar korsanları arşivleri iade etmek için 80 milyon avro fidye istedi.

“Medousa” adıyla Açık Üniversiteyi vuran bir başka korsan grubu, aldığı evrakları yayınlamaya başladı. Yetkililerden fidye talep eden Medousa 10 günlük süre verdi.

*

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Denizaltı yüzünden arap saçı – Türkler ABD’ye karşı söyleniyor – Washigton’un adımları Lefkoşa’da gülümsemelere, Ankara’da rahatsızlığa yol açtı”

Türkiye üst üste tepkilerle Kıbrıs Cumhuriyeti – ABD arasındaki yeni ilişkileri asla hazmedemeyeceğini iyice göstermiş oldu. Türkiye söylenmelerine bu kez ABD denizaltısının Limasol’u ziyareti vesilesiyle devam etti. Türk tarafı Amerika’yı dengeleri korumamakla suçladı. Gelişmelerden memnun Lefkoşa ise Türk iddialarını reddederek dengelerin değişmeyeceği mesajını verdi. Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs'ın güneyinde tatbikatla cevap verdi.

*

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları:

*

Filelefteros’tan...

“İlk sefer 31 Mayıs’ta – Pire’ye bilet bugünden itibaren rezerve edilebilir”

Kıbrıs – Yunanistan gemi seferlerinin ilki bu yıl 31 Mayıs’ta olacak. Sezonun son sefer tarihi ise 1 Eylül.

Scandro Holding’in Daleela gemisinin hizmet verdiği Limasol - Pire ve Larnaka – Pire seferleri geçen yıl başlamıştı. Müşterilerin talepleri doğrultusunda hizmet kalitesi bu yıl daha geliştirildi. Daleela gemisiyle geçen yıl Kıbrıs’tan Yunanistan’ın Pire limanına 7.417 yolcu ve 2250 araç aktarıldı. Gemi 400 yolcu ve 300 araç kapasiteli olup 100 kişiye hizmet veren 38 adet 1. sınıf ve 180 yolcuya hizmet veren 68 adet 2. sınıf kabine sahip. Bu sene toplam 22 sefer yapacak.

*

“Kıbrıslı göçmenler paraları yoksa daire alamıyor”

Göçmenler yeni daire alabilmek için 10 bin ile 30 bin arasında ön ödeme yapmak zorunda.

*

“Çocuk tacizcisine 8 yıl hapis”

Çocuk tacizi suçuyla yargılanan kişinin 8 yıllık hapis cezası kesinleşti.

*

“Ortaçağ çalışma koşullarına hafif kaçan ceza – 7 işçi sefil koşullarda yaşıyordu”

Ağır Ceza Mahkemesi 7 Mısırlı tarla işçisinin karı – koca işverenlerine 2,5 yıl, ertelenen hapis cezası cezası verdi.

*

Politis gazetesinden:

“Devlet Kıbrıs Türk topraklarını serbest bırakıyor”

Üzerinde göçmen yerleşimlerinin inşa edilmiş olan mümkün olduğunca çok sayıda Kıbrıs Türk arazisini serbest bırakmak amacıyla tüm yeni göçmen konutları, devlet arazisi üzerine inşa edilecek. Mevcut 358 apartmandan 90'ı Kıbrıs Türk arazisi üzerine inşa edilmiş bulunuyor.

*

“Ulusal Akama Parkı 2025 baharına kaldı – Çalışmalarda 1 yıllık gecikme”

Cyfield firmasının itirazının Teklif İnceleme Makamı tarafından Cuma günü reddedilmesinin ardından Orman dairesi, Akama bünyesinde 14 hizmet noktasının inşası için yeniden ihale açıyor. İlk ihaleye teklif veren tek şirket oldu. İşin maliyeti 6.5 milyon avro artı KDV olarak hesaplanmıştı ancak şirket 9 milyon avro artı KDV istedi.

*

Alithia gazetesinden:

“Bakan bugünden itibaren elde telefon bekliyor – Ekonomi Bakanlığına göre “taksit yerine kira” planı Avrupa komisyonunun cevabına bağlı”

AB’nde Paskalya tatili sona erdi. Kıbrıs Mal Varlığı Yönetim Şirketi KEDİPES’in taksit yerine kira planı çerçevesinde kredi alım şirketlerine ödenecek miktarın kaçta kaçını ödeyeceğine dair Avrupa komisyonunun kararı an be an bekleniyor. Kıbrıs yüzde 65’ini önermişti ama AB bu rakama pek olumlu bakmıyor.

Ekonomi Bakanı bugünden itibaren telefonu, Rekabetçilik Genel İdaresi’nin telefonlarına cevap vermek için cevaplıyor. Gelişmelere yakın bir kaynak Alithia’ya “Her şey Komisyonun vereceği cevaba bağlı” dedi.

*

“Dendias: Kıbrıs uzak değil – Kıbrıs’taki olumsuz bir gelişme Türk-Yunan ilişkilerini etkiler”

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias enerji meseleleri çerçevesinde yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’deki enerji zenginliğine dair görüşmelerin Kıbrıs’sız olamayacağını netliğe kavuşturdu.

*

Ve son olarak da Haravgi gazetesinden bazı haber başlıkları:

“Göçmen konutları planı “Ktizo”nun ilk sorunları gün yüzüne çıktı – 43 göçmen konutunun yenilenmesi planı ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya”

*

“Kıbrıs- Yunanistan seferi rezervasyon sistemi bugün açılıyor”

*

“Üç Larnaka belediyesi kesif çöp kokusuna karşı önlem talep - etti”

Aradipu, Larnaka ve Dromolakşa Meneu belediyeleri bölgedeki hayvan çiftliklerinin yaz aylarında yol açtığı kokuya karşı önlem alınması için Tarım Bakanını görecek.

*

Tarım Bakanlığı yangın söndürmede koordinasyon rolü üstlendi – “Gerekli planlar da mekanizmalar da mevcut. Şu anda yapılmak istenen zamanında harekete geçirilmesi olacak”