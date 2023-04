Guido Sant’Anna ve Damir Durmanovic’ten unutulmaz performans

Murat OBENLER

Güney Lefkoşa’da yer alan klasik müziğin önemli mekanlarından The Shoe Factory klasik müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor. Brezilyalı dahi kemancı Guido Sant’Anna ile Bosna Hersekli yetenekli genç piyanist Damir Durmanovic’in Beethoven, Paganini, Liszt / Horowitz, Ravel, Ysaÿe ve Cláudio Santoro’nun eserlerini yorumladıkları piyano ve keman resitali izleyenleri büyülerken genç ikili uzun süre alkışlandılar. Çok kısa bir süre önce tanışmalarına rağmen müzikal yeteneklerini birleştirerek Lefkoşada sahne alan ikili müthiş performansları ile gelmeyenlerin çok şey kaçırdıkları bir konsere imza attı. Amerika,İtalya,Slovakya,Brezilya Büyükelçileri yanısıra çok sayıda müzikseverin de ilgi göstererek salonu doldurduğu gecede ikili uzun alkışlara bis yaparak karşılık verdi.

İkili gecede Eugène Ysaÿe’den Sonata for Solo Violin No.5 in G major, Ludwig van Beethoven’den Sonata for Violin & Piano No.9, Op.47 in A major “Kreutzer”, Cláudio Santoro’dan Sonata for Violin & Piano, No.4, Niccolò Paganini’den Caprice No.24 in A minor for solo Violin, Franz Liszt / Vladimir Horowitz’den Hungarian Rhapsody No.15 "Rakoczy March" for solo piano ve Maurice Ravel’den Tzigane for Violin & Piano adlı eserleri icra ettiler.