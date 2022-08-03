Guduz hırsız!

“Greedy” ne demektir?

Greedy, Kıbrıslı ağzıyla “guduz”dur...

Türkçe’de, “Aç gözlü”dür...

“Doymak bilmeyen”dir...

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Peki, “Bleeders” nedir?

Tekil şahıs olarak “bleeder”; aslında “hemofili hastası”dır ama “para sızdıran”, “kan emici” anlamlarında kullanılabilir!

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Kısacası, örneğin fotoğraftaki İngiliz gazetesi Daily Star’da kullanıldığı şekliyle “Greedy bleeders”, Türkçe’ye, “Doymak bilmeyen hırsızlar”, “Guduz hırsızlar”, “Guduz rüşvetçiler”, “Doymak bilmez avantacılar”, hatta isterseniz, “Yeter yediğiniz; brüyo be ısgartalar” anlamlarında kullanılabilir!

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Daily Star, İngilizlerin en gayrı ciddi gazetesidir...

Ama benzer başlık, en ciddi gazete The Guardian tarafından da kullanılmıştır...

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Olay nedir?

Sayfamızdaki fotoğrafta da görebileceğimiz bu başlık neden kullanılmıştır?

Hemen anlatalım:

Efendim, İngiliz petrol şirketi BP, bu yılın ilk üç ayında 7 milyar Sterlin kar elde ettiğini açıkladı!

Ve bu süreçte, İngiltere’de akaryakıt fiyatları yükseldi...

Yani, şirket çok büyük karlar elde ederken, bunun bedelini halk ödedi!

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Gelelim KKTC’ye!

Türkiye’de din sömürüsü ile halkı soymayı “genel siyaset anlayışı” olarak tüm ülkeye enjekte etmeyi başaranlar; “benzer enjeksiyonu” KKTC’yi yönetenlere de yapmayı başarmıştır.

Bir tek farkla; bizimkilere din yanında, milliyetçilik enjeksiyonu ya da “gazı” basılmaktadır!

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Bu kişi ya da kişiler, son dönemlerde özellikle Kıb – Tek’e akaryakıt sağlanması konusunda, çok ciddi avantaj ve avanta sağlayacak yöntem uygulamaktadır.

Nedir bu yöntem?

Yasal zorunluluk olan “ihaleyle akaryakıt alımı yerine, doğrudan alım”...

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Doğrudan alım nedir?

Doğrudan alım, şaibedir, şüphedir, avantadır, komisyondur, rüşvettir...

Çünkü belgelerle ispatlanmıştır ki, doğrudan akaryakıt alımları, piyasa değerinin çok üzerinde gerçekleşmektedir.

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Kısacası, şu anda KKTC adı verilen bu çökmüş, kokmuş, batmış, din ve milliyetçilik enjeksiyonu ile uyuşturulmaya çalışılan “mafya ve hırsızlık diyarı”nda; “egemen eşit devlet” diye sahte propagandası yapılan kurum, bazı kişi ya da kişilere, ya da şirketlere inanılmaz paralar kazandırmaktadır.

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Tıpkı İngiltere’deki gibi mi?

Hayır!

İngiltere’de kapitalizmin gayet bariz kuralları çerçevesinde, dev şirketler karlarına kar katarken, sermayelerine sermaye katarken, bunun bedelini yoksullar ödemektedir!

KKTC’de ise ne idüğü belirsiz, isimsiz, kimliksiz, sahte kimlikli insanların sözde şirketlerine, piyasa değerinin çok üzerinde fiyatlarla, müthiş paralar ödenmektedir!

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KKTC’de yaşanan, İngiltere’deki “Doymak bilmeyen hırsızlar”, “Guduz hırsızlar”, “Guduz rüşvetçiler”, “Doymak bilmez avantacılar”, hatta isterseniz, “Yeter yediğiniz; brüyo be ısgartalar” başlıklarıyla ifade edilmenin ötesindedir!

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Halkın parası çalınmaktadır!

Ödenen büyük miktarda paralar, belki de gerek Türkiye, gerekse buradaki bir çok siyasinin cebine gitmektedir!

“Hayır, öyle değildir, sen hainsin ve yalan yazıyorsun” mu diyeceksiniz?

O zaman, ihaleyle alıma neden geçmiyorsunuz?

Neden vatandaşa akaryakıtın tertemiz olduğunu ispatlayacak, sahte olmayan belgeler gösteremiyorsunuz?

-*-*-

İşte yine akaryakıt bitti!

2 veya 3 günlük akaryakıt kalmış Kıb – Tek’te!

Şimdi Bakanlar Kurulu toplanacak, “bilinmeyen, kimliksiz, isimsiz ve karanlık kişilere” ait sözde şirketlerden akaryakıt alınacak!

Ve piyasa fiyatının en az iki katı para ödenecek!

Ve bu ödeme, daha sonra ahaliye ZAM olarak geri dönecek!

Ve siz de buna, “halkımız için en iyisini yapmak için canla başla çalışıyoruz” diye açıklama yapacaksınız!

-*-*-

“Brüyo” diyorum; “bir doyun artık, yeter” diyorum; “bu kadar guduz olmayın” diyorum...

Isgarta bile değilsiniz!

Açık hırsızsınız!

-*-*-

Literatürde “çabuk hırsız” vardır...

Şimdi, sayenizde, literatür yeni bir “sıfat” kazanmıştır...

“Guduz”...

Ve ne yazık ki, bayrağın – bayrakların arkasında, ezan seslerinin kapsama alanında ortalık “guduz hırsızlarla” dolmuştur.

Gandır çocuğu da taksim istesin!

KKTC diye bir devlet yoktur!

Egemen veya eşit devlet iddiası, sadece ve sadece, Kıbrıs sorununun çözümünün önüne “androş” koyma çabasından başka hiç bir şey değildir.

Tahsin Ertuğruloğlu ya da Ersin Tatar’ın bu konuda yaptıkları açıklamalar da tamamen “boş”tur!

-*-*-

Abilerim ablalarım, değerli küçüklerim, yukarıdaki paragraf benim “icat ettiğim” bir şey değildir!

-*-*-

Bize bugüne kadar “KKTC tanınacak, tanıtılacak, eşittir ve egemendir” benzeri ne söylendiyse, “külliyen” yalandır!

-*-*-

Türkiye’de veya KKTC’de, “tanıtım, tanıtma” maksatlı hiç bir yatırım, girişim söz konusu değildir.

Böyle bir “Türk siyaseti” asla olmamıştır.

-*-*-

Gördüğünüz gibi, “Kıb – Tek’in yine akaryakıtı bitiyor...”

Ne yapılacak şimdi?

“Bizim çocuklardan, ihalesiz, doğrudan ve çok pahalı akaryakıt satın alınacak...”

-*-*-

Türkiye, Kıbrıs sorununu çözümünü istemiyor...

Çünkü, uluslararası hukuk ve gerçekler; ne yazık ki Türk tarafına sadece yalan söyleyerek, propaganda yaparak, “milliyetçi Türk seçmenlere, haklıymış gibi siyaset satarak” işleri yürütme şansı tanıyor!

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Örnek vereyim mi?

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisi, önümüzdeki hafta Salı günü başlıyor...

09 - 18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımı bekleniyor...

Oyunlar 20 spor dalında düzenlenecek.

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KKTC mi?

“Gandır çocuğu da taksim isdesin!”

Bir tek kişi; ama bir tek adamcağız ya da kadıncağız yok mu bu Müslümanlara “beeöööö, KKTC de var” gibi bir söz söyleyecek!

Asın bayrakları, açın ezanın sesini da tamamdır!

Külliyen yalancısınız!

Külliyen hırsızsınız!

Külliyen ısgartasınız!