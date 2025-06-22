Güce tapınanların dünyası

Dünyayı da, yakın coğrafyamızı da, ülkemizi de aklı başında insanlar yönetmeli…

Duyarlılığı olan, demokrasiye ve özgürlüklere saygı duyan, insan haklarını önceleyen…

Gözünü hırs bürümemiş, öfkeye değil dostluğa yaslanan insanlar…

İyi insanlar yönetmeli...

Ama yalnızca “iyi” olmak yetmez!

Bilgili, kültürlü, medeni liderlere ihtiyacımız var

Barışa adanmış ve hakikatin izinden yürüyenlere…

Tarih, hukuk, siyaset, felsefe bilen liderlere ihtiyacımız var elbette

Ama yetmez.

Yüreğinde insan sevgisi de olan…

Eşitliğe inanan, adaletten vazgeçmeyen, sözünü ve iradesini yitirmemiş…

İnsanı hayatın merkezine alan liderler…

Hani der ya şair, “And olsun ki, / Hiçbir kurşun / Hiçbir çelik / Hiçbir toprak / Hiçbir bayrak / Ve hiçbir vatan / Daha kutsal değildir insandan...’

Böylesi bir düşüncedir hepimizin garantisi…

***

Bir düşünün insanlığın yaşadığı büyük felaketleri…

Kimler sebep oldu?



Hitler’in yol açtığı 70 milyon ölüm…

Stalin’in özgürlükleri boğan baskısı…

Mao’nun zulmü, Mussolini’nin faşizmi, Miloşeviç’in kanlı mirası…

Hepsi aynı karakterdeydi.

Güce taptılar!

Yetkiyi kendi ellerinde topladılar, hukuku askıya aldılar.

Keyfi tutuklamalar, susturulan muhalifler…

Diplomasiyi değil, çatışmayı seçtiler.

Diyalog değil, kin beslediler.

Gerçekleri gizlediler.

Halkı korkutarak yönettiklerini sandılar.

Hep “dış güçler”e işaret ettiler.

Toplumları kutuplaştırdılar.

Milliyetçiliği sorgulanmaz bir inanca çevirdiler.

Din ve töreyle örtüldü her yanlış.

Kendilerini “kurtarıcı” ilan edip, sadakat beklediler.

İtaati kutsallaştırdılar.

Sınır tanımadılar, başka ülkeleri işgal ettiler.

***

Savaşı kınarken bile düşmanlığın diliyle konuşanlara dikkat ediniz.

Kin kusan, hedef gösteren, bölen, ayrıştıran…

Hepsinde aynı zihniyet saklıdır.

Bir başkasının silahını, topunu, mevzisini ayıplarken; kendi aklını barikatlara yaslar, askeri çağırır, silahıyla övünür, savaş uçaklarını selamlar.

Böyleleri halkların kardeşliğine değil, kendi ırkının üstünlüğüne inanırlar.

Barıştan değil çatışmadan beslenirler.

Düşmanlıktır gıdaları…

Ortaktır gaileleri; kendi iktidarlarını, halk iradesinin ve demokrasinin önünde tutarlar.

***

O yüzden toplumların kimi tercih ettiği, neye kulak verdiği, kimlere tahammül gösterdiği çok önemlidir.

Eleştiriyi ihanet sayanları ciddiye alınız.

Tehlikelidirler!

Hep düşmandan söz açanlardan sakınınız…

Felakete sürüklerler!

Kapasitesi yoksa…

Bilgisi, görgüsü, haysiyeti, duruşu yoksa…

Uzak tutunuz onları sevdiklerinizin geleceğinden…

***

Zor günler yaşıyor bu yaşlı gezegen.

Bölünmüş yurdumuz, hiç olmadığı kadar gelecek bilinmezliğiyle dolu.

Demokrasi ve özgürlükten yoksun en yakın ülkeler…

Ama böyle gitmemeli…

Dünyayı da, yakın coğrafyamızı da, ülkemizi de aklı başında insanlar yönetmeli…