Amerika, İran, İsrail, Tatar ve bisikletimin arka lastiği!

Cumartesi akşamüzeri elektrikli yeni Volta bisikletimle 40 kilometre yapma hesabı içerisindeydim…

Nasıl olsa Amerika, İran’a iki hafta süre tanıdı; iki güne kadar da ikinci diplomasi masası toplanacaktı, savaşta bir gerilim olmayacak dedim, haber nöbetini bıraktım!

-*-*-

Gerçekten abartmıyorum, birkaç günden veya bir haftayı aşkın süreden beri İran’la yatıyorum, İsrail’le kalkıyorum, Trump’lı rüyalar görüyorum!

-*-*-

Bu arada “Tayyip Erdoğan’ın, normal şartlarda İzzet İzcan ya da Murat Kanatlı’yı desteklemesi, Ersin Tatar’ı desteklemesinden çok daha doğaldır… Hatta bana göre Erdoğan, kendi inançları, muhafazakar aile yapısına olan tutkusu gereği asla Tatar’ı desteklememeli, demek ki bazı çıkarlar… Neyse… Samimi düşüncemdir; Erdoğan, UBP adına en uygun adayı destekleyecekse, o en uygun adayın Zorlu Töre olduğu da apaçıktır”…

Bunlar da boş zamanlarımdaki düşünce birikimlerim arasındadır…

-*-*-

Amaaaan, sağlığım ve keyfim en önemlisi…

Cumartesi hazır bir işim de yokken, sağlık için – spor için ve Gönyeli ovalarından Fota’nın Doğu’sundan, Boğaz yakınlarındaki anayola çıkan toprak yolda bol bol keklik uçurmak için bisiklete çıkayım, eve geri döneyim, saat 20.30’da Beşiktaş – Fenerbahçe Baketbol maçını izleyeyim, yatıp uyuyayım diye düşünürken, 15’inci kilometrede bisikletin arka lastiğinde hafif bir inme sezdim…

-*-*-

Boğaz – Gönyeli yoluna kadar geldim; Gönyeli’ye doğru döndüm…

Artık bisikletin affedersiniz göt tarafında yalpalamalar başladı…

Yok artık, patladı!

Belli!

Süremeyeceğim…

Eve daha en az beş kilometre var!

İterek yürümeyi denedim, olmadı!

-*-*-

Telefon açtım, eşim geldi…

Bu Volta elektrikli bisiklet, ortadan ikiye katlanabiliyor; dümeni de, pardon direksiyonu da katlanan cinsten…

Yani normal bir aracın bagajına sığıyor!

-*-*-

Eşime telefonda, “Canım, benim lastik…” demedin, “Leblebi” dedi!

Anladı!

“Neredesin, geleyim alayım, yürüme sakın” kısa talimatı, lokasyon tarifi, Oray apartmanlarının yanındaydım!

-*-*-

Eşim gelene kadar apartmanların Gönyeli tarafındaki dayanılmaz kokudan söz etmeden de geçmeyeyim!

-*-*-

Neyse, eşim geldi, eve sağ salim döndük!

Biraz rahatsızlanmıştı ama şu anda sağlığı çok iyi olan, Yusuf Çocuk’taki lastik ustam Hikmet ya da Ali’yi arayıp, “patladı” demem yetecek!

-*-*-

Evet, “Fenerbahçe bu akşam bitirir” diyerek, “sevgili Ömer acaba bugün Kantara’da bisiklet sürdü mü; maçtan sona mesaj atıp bir O’nu bir de Tahsin abiyi Fenerbahçe’nin şampiyonluğu nedeniyle kutlarım” düşüncesiyle maça başladım…

Dakika iki olmadan 7 – 0 da öne geçmişiz; “bitti bu maç, şimdiden Ömer’e mesaj atayım” derken, fark 20 sayı Beşiktaş lehine dönmez mi?

Çok keyifliydi!

Şaka bir yana Beşiktaş’ın kazanmasına baka bir açıdan sevindim çünkü en azından iki maç daha izleme şansımız olacak!

-*-*-

Maç bitti!

Yorumlar başladı!

-*-*-

Bu arada İran – İsrail sessiz!

Bir kanalda Recep İvedik vardı, molalarda ara ara bakıp, gülmeyi bile başardım!

-*-*-

Yattım!

Sabahın körü saat 4 uyandım!

Sanki Trump beni dürtüyor; “kalk da bombaladık, kalk da bombaladık” diyor…

-*-*-

Yatakta tepindim, direndim ama vücut sabah erken kalkmaya otomatik ve de biyolojik olarak kendini alıştırdığı için “dikildim”…

-*-*-

Ayakkabılarımı giydim…

Hava ısınmadan, 5 – 6 kilometre yapayım, yürüyeyim derken, 10 buçuk kilometre ve toplamda 2 saat 10 dakika gibi bir süre yürümüşüm!

Kulağımda kulaklıklar, daha çok Al Jazeera’yı dinliyorum…

-*-*-

Tahran’dan, Ürdün’den, Dünya’nın dört bir yanından uzmanlara, gazetecilere, profesörlere, akademisyenlere bağlanıyor ve yorumlar alıyor…

-*-*-

Enfes canlı yayınlar var bir çok yabancı kanalda…

Türk kanalları içerisinde canlı yayına rastlamadım…

KKTC kanalları derin uykuda, o saatte eleman tutacak parası olan bir tek BRTK var, onlar da canlı yayında değil…

Ek mesai ödemesinler diye her halde!

Zaten ne gerek var ki canlı yayına, bir gün önce Cevdet Yılmaz konuşmuş BRTK’ya…

Facebook’ta Özdemir Tokel başkanın paylaşımında gördüm!

-*-*-

Derken, tabii ki Trump, iki hafta değil, iki gün bile bekleyememiş, İran’ın üç nükleer tesisini vurmuş!

Trump’ı da dinledim!

Peygamber mi başkan mı?

İsraillilerin peygamberi!

İsrail Kültür ve Spor Bakanı aynen öyle dedi; “Trump, Allah’ın elçisidir”…

-*-*-

İyi ki Müslüman değil petelenk; yoksa Kelime-i Şahadet’i de değiştirtecekti yalakalıktan!

“Eşhedü enla ilahe illallah ve Eşhedü enne Trump’en resuluhu!” diye okumak zorunda kalacaktık!

-*-*-

Trum tehdit etti; “İran teslim olsun, yoksa bir sonraki çok daha büyük ve çok daha kolay olacak” dedi…

-*-*-

İran ne tepki verecek?

-*-*-

İlk tepki olarak İsrail’e sabah sabah füze yağdırdı!

Tel Aviv ve Hayfa’ya füze düştü ancak bu yazıyı yazdığım öğle saatlerine kadar “ne kadar hasar” olduğu falan tam netleşmiş değildi…

-*-*-

Haaa Amerika’nın vurduğu üç nükleer tesisten biri 40, diğer 80 metre yerin altında…

İran kaynakları, “hasar büyük değil” diyor, Trump, “yerle bir ettik”ten söz ediyor!

-*-*-

İran, yenilerini yapamaz mı?

Yapar!

İran başka ne yapabilir?

Yukarıda da sorduk benzer soruyu!

Hürmüz Boğazı’nı kapatır!

Altı ay sonra da atom bomvası üretir!

-*-*-

Bunu ya da bunları yaparsa ne olur?

Büyük olasılıkla, Amerika’nın, bölgede konuşlanmış 5’inci Filosu, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki askeri üsleri hareketlenir!

-*-*-

İran’ın bu üslere saldırması da olasılıklar arasında!

-*-*-

Peki İran’da rejim değişir mi?

Bir çok uzmana göre tam tersine, İran rejimine muhalif olanlar, bu tür saldırılar nedeniyle “sessiz”leşti!

-*-*-

Evet, Türkiye gibi etnik grupları var ama İran, çok eski ve çok büyük bir “ulus devlet”…

Çok zengin bir tarihi geçmiş, çok güçlü bir kültür…

Kesinlikle molla rejimi iğrenç ama ne yazık ki Amerika’nın saldırıları, İsrail’in itliği İran rejimine güç verecektir…

-*-*-

Bu arada belirtelim, Amerika İran’a saldırdığı için İran’daki rejim yıkılmaz…

Ama Amerika, İran’a sebepsiz ve provakasyonsuz, sırf Bibi Netanyahu’nun ve lobicilerinin yüzü suyu hürmetine bomba yağdırdığı için bölünebilir!

Ki bölündü bile!

Trump’ı eleştirenlerin sayısı bir hayli kalabalık!

-*-*-

Başkaları da örneğin Çin, Rusya falan meseleye karışır mı?

Olay büyür mü?

Türkiye etkilenir mi katılır mı; sessiz mi kalır?

-*-*-

Peki Dünya ekonomisi?

Petrol fiyatları yükselecek!

Fiyatlar yükselecek!

Başımıza bomba yağmayabilir ama zam yağacağı kesin!

-*-*-

Hükümetimiz mi?

Bir ihalecilik, bir de yağcılık!

-*-*-

Ersin Tatar’ın adaylığı hala şüpheli!

Geçen seçim yanında olan en az 10 isim sayarım ki bunlardan biri benim; şu anda ezeli – ebedi karşıt!

-*-*-

Dün acayip Ersinci bir arkadaşımla sohbet ettim; bir sürü isim saydı ve ekledi; “… bu seçimde değil Tufan Erhürman gibi bir kalite; karşısına odun koysalar, gider oduna oy veririm, Ersin’e vermem” dedi!

-*-*-

Yürüyüş bitti!

Patlak lastiği onarayım, yine yazacağım!