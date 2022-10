Girne’nin meşhur bittalarının kokusu Leymosun’u sardı

Murat OBENLER/LİMASOL

Kıbrıs adasının en önemli kısa film buluşması olan ve 12.kez gerçekleşen Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali, Limasol’da devam ederken gerek güçlü ve çeşitli paralel programı gerekse Rialto Tiyatrosu’ndaki gösterimleriyle sinema dünyasının ve sinemaseverlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 14 Ekim gecesi yapılacak ödül töreni ile kapanacak festivalde Kuzey Kıbrıstan yarışmaya seçilen tek yapım olan Ferhat Yeşilada’nın yönettiği “Bittacı” adlı kısa belgesel 12 Ekim Çarşamba gecesi gösterildi. Yönetmenliği,senaryosu, görüntü yönetimi, montajı ve yapımı Ferhat Yeşilada tarafından yapılan 2022 yılı yapımı 24 dakikalık belgesel 1915’te Limasolda başlayıp daha sonra Lapta ve en son da Girne’de devam eden meşhur Hüseyin Bittacı’nın hikayesini günümüze kültür mirasımıza bir görsel hafıza kaydı olarak bırakırken ve Girnenin Türk mahallesindeki fırınlarında Hatice-Ertan Bittacı ve Murat Sümbül’ün doğal oyunculukları ve anlatımlarıyla da günümüze kadar yaşayan Kıbrıs yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olan unlu gıdalarının(zeytinli,garışık,peksemet,köy ekmeği, Kıbrıs pidesi vs) yapım süreçlerini aktarıyor.

Fırındaki sesler,görüntüler ve özellikle Hatice Bittacı’nın kişisel tarihi ile fırının tarihini harmanladığı konuşmaları birçok Kıbrıslıyı eski günlere götürürken herkesin ortak Kıbrıs kültürüne ait değerlerin yaşatılması konusundaki ortak fikirleri gösterim sonrasındaki sohbetlerin de ana konusu oldu.

Erdoğan Kavaz’lı Jüri değerlendirmesini yapacak,ödüller Cuma gecesi verilecek

Aralarında serbest aktör,yapımcı ve yönetmen Erdoğan Kavaz’ın da bulunduğu yönetmen,Drama ISFF Sanat Direktörü Yannis Sakaridis(jüri başkanı)‘Go Short’ International Short Film Festival Sanat Yönetmeni Mathieu Janssen, İsrailli sinemacı- gazeteci Rona Segal ve yazar-yönetmen Alexandra Matheou’dan oluşan 5 kişilik jüri de filmeri her gece sinemaseverlerle izliyor ve son değerlendirmelerini yapıp Cuma gecesi kapanış gecesinde sonuçları açıklayacaklar.



Zengin parallel programlar devam ediyor

Bu yıl zengin bir de paralel program hazırlayan ISFFC’de Torino Short Film Market , In the mind of Jean-Gabriel Périot, The Films We Never Screened, The Short Films of the Great Swedish Director Roy Andersson, Words on Film,Tribute to Dinos Katsouridis ve Amaze Me gibi farklı başlıklarda etkinlikler yer alıyor.



İzel Seylani’nin de oynadığı Tonia Misiali’nin Daphne filmi de Pazar gecesi gösterildi

Ulusal Yarışmada 15 film sinemaseverlerin karşısına çıkarken oyuncu İzel Seylani’nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı,Tonia Misiali’nin senaryosunu yazdığı ve yönettiği Daphne filmi 9 Ekim Pazar gecesi gösterildi. Cinsel yaşamında birçok partner değiştiren ve pandeminin de etkisiyle bunalıma giren Daphne adlı karakterin bir gün karşısına çıkan siyah bir köpek sayesinde kendiyle yüzleşmesini anlatıyor.

