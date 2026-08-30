"Bu güzel ülkeye olan sevgimiz her türlü siyasi görüşten üstündür"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Renkli.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Hukuk okumamış ve bu alan ile ilgilenmiyor olsaydım psikoloji ile ilgili bir şey yapıyor olurdum büyük ihtimalle.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Anlık olarak gelecek kaygısı. Doğru kararları mı veriyorum, gelişmek için ne yapsam, bu ülke şartlarında bazı şeyler nasıl gerçekleşecek gibi sorular. Genel olarak güzel bir telaş bence, ama yirmili yaşların başı biraz stresli gelecek planlaması açısından.

Kayıtsız kalamadığım şey… Sevdiğim birinin kendi kendine çok acımasız davranması.

En büyük pişmanlığım… Zaten yapamam düşüncesiyle denemeye bile yeltenmediğim şeyler.

En büyük sevincim… Yakın çevremin ve kendimin sağlıklı olması, ve gelecek için heyecanlı olduğum şeyler olması.

Hayatımın dönüm noktası… Ortaokul ve üniversite seçimlerim diyebilirim. Farklı yerler seçseydim arkadaş seçimlerim nasıl olurdu, kişiliğim hangi yöne evrilirdi gibi şeyler düşünmeden edemem bazen.

Beni en çok etkileyen yazar… Elif Şafak.

Başucumdaki kitap... Şu an Bernhard Schlink’in “Okuyucu” kitabı.

En keyif aldığım müzik.. Türkçe rock’un yeri çok ayrı bende. 2000’lerin Türkçe pop’u da aynı şekilde.

En son izlediğim film… And Justice for All.

Kendim için son aldığım şey… Babet.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Uzun yapışık bir tulum aldıydım online modelin üstünde beğenip… Olmadı pek.

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Düşünülmesi bile gerçekten çok duygulandırır beni öncelikle. Ama o dönem bir ihtiyacım ya da özellikle beğendiğim bir şey var mı diye bana sorulup alınan her şeye mutlu olurum.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Biraz kaygılı bir insan olurum bazı durumlarda ve sağlığımı da etkiler. Bu değişsin çok isterdim.

Kendimde beğendiğim özellik… Davetkâr ve samimi biri olduğumu düşünürüm.

Olmasa da olur… Dokunmatik telefon, tablet, saat vs. Teknoloji bu alanda bu kadar gelişmese da olurdu.

Olmazsa olmaz… Ailem, arkadaşlarım ve güneşli hava.

En iyi yaptığım yemek… Pek iddialı olduğum bir alan değil henüz. Ama üniversitede mercimek çorbası yapmaya alıştıydım anneminki gibi. Çok iyiydi bence.

Hayalimdeki dünya… Üç beş yaşlı erkeğin kararları ve modlarına göre şekillenmeyen; din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gözetmeksizin her insanın barış içinde yaşadığı bir dünya.

Aşk benim için… Konfor alanında hissetmek.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Prenses Diana.

Görmek istediğim yer… Lübnan.

Mutlaka yapmak istediğim.. Kendi bahçeli evimde köpek sahiplenmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Global olarak geçirdiğimiz bu korkunç günlerde yeni nesil olarak bize çok iş düştüğünü düşünürüm. Kıbrıs özelinde tarihi ve bize dayatılan bilgileri sorgulamak, ve doğru bilinen yanlışları dünyaya duyurmak ne kadar zor olsa da görevimizdir. Bu güzel ülkeye olan sevgimiz her türlü siyasi görüşten üstündür.