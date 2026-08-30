Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Yeniboğaziçi’ni ziyaret etti. Yeniboğaziçi Spor Kulübü’nde yurttaşlarla bir araya gelen CTP heyeti, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyarete CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Şemsi Oyuncu, Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan Vekili Esen Beyköylü, Milletvekilleri Şifa Çolakoğlu, Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve partililer katıldı. Ziyarette konuşan CTP Yeniboğaziçi Belediye Başkan Adayı Şemsi Oyuncu, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni çağdaş belediyecilik düzeyine ulaştırmak için şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade ederek “Ayrıştırıcı değil, birleştirici bir yönetim anlayışı uygulayacağız” dedi.

Göreve gelmeleriyle birlikte yeni bir sayfa değil, "yeni bir defter" açacaklarını belirten CTP Yeniboağaziçi Belediye Başkan Adayı Şemsi Oyuncu, konuşmasında beldelerinde ayrıştırıcı değil, birleştirici bir yönetim anlayışı uygulayacaklarının altını çizdi. Oyuncu, Yeniboğaziçi Belediyesi’ni kurumsal bir yapıya kavuşturacaklarını dile getirerek, özelde su konusunda, genelde ise diğer tüm belediye hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını disiplinle sürdürdüklerini söyledi. Bölgedeki sorunların çözümü için Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan Vekili Esen Beyköylü ile koordineli çalıştıklarını belirten Oyuncu, çağdaş belediyecilik ve şeffaf yönetim anlayışını bölge halkı ile bütünleştireceklerini söyledi.

Şahali: Şemsi Oyuncu 17 yıllık belediye tecrübesi ile belediyeyi çok iyi bilen biridir

Etkinlikte konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali ise CTP’nin ülke yönetimini devralacağının açık bir şekilde ortada olduğunu söyledi. Yeniboğaziçi beldesinde oy oranlarının istikrarlı bir şekilde yüksek olduğunu ifade eden Şahali, kamuoyu araştırmalarının önümüzdeki seçimlerde de oy oranlarını artıracaklarını gösterdiğini belirtti.Son 5 yılın muhasebesinin yapıldığı bir dönemde olunduğunu ifade eden Şahali, geride kalan dönemde sayısız yolsuzluk ve suistimalin yargıya taşındığını, 35 milyar TL’yi bulan bir iç borç yaratıldığını söyledi. CTP’nin 2019’da görevi devrederken UBP’ye artıda bir maliye bıraktığını, UBP’li hükümetlerin ise 7 yılda korkunç bir borç yükü oluşturduğunu belirten Şahali, bunu telafi etmek için CTP’nin yeniden hükümete geleceğini vurguladı. Şahali ayrıca, Şemsi Oyuncu’nun kendini bölgeye kanıtlamış, 17 yıllık belediye tecrübesi olan ve belediyeyi de beldeyi de çok iyi bilen biri olduğunu sözlerine ekledi.