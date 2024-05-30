Girne Boğazı’ndaki askeri bölgede ve Eptagomi’de yeni kazılar...

Kayıplar Komitesi, gerek 1963-64, gerekse 1974’te “kayıp” edilmiş olan Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerini kesintisiz biçimde yürütülen kazılarıyla aramaya devam ederken, Girne Boğazı’ndaki askeri bölgede ve Eptagomi’de (Yedikonuk) yeni kazılar başlattı.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Lefkoşa/Lefkosia: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un, hapishane yanındaki arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Cihangir/Epikho/Abohor: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un anayol kenarındaki tarladaki toprak yığınlarına gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Paşaköy/Aşşa: 1974 kaybı bir veya iki Kıbrıslırum'un kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları son bulmuştur.

*** Yedikonuk/Eptakomi: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlanmıştır.

*** Boğazköy/Kyrenia Bogazi (Askeri Bölge): 1974 kaybı iki Kıbrıslırum'un dere yatağına gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Vasilya/Karşıyaka: 1974 kaybı 3 sivil veya 3 askerin dere yatağına veya dere yatağındaki kuyulara gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Lapta/Lapithos: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un, bölgedeki tarlaya gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Strovulos: 1963 kaybı 4-5 Kıbrıslıtürk'ün kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...

Yedikonuk'ta yeni bir kazı başlatıldı...

*** BASINDAN GÜNCEL...

“İsrail'in Refah saldırısına savaş karşıtı Yahudi gruplardan tepki...”

Eli Haligua/AVLAREMOZ

İsrail’in Refah’a gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda en az 45 kişinin yaşamını yitirmesi ve çıkan yangından gelen görüntüler tüm dünyada bir kez daha İsrail’e karşı öfke ve tepkilere yol açtı.

REFAH SALDIRISINA KINAMA...

İsrail’in savaş politikalarına karşı eylemlerini sürdüren ABD’li Jewish Voice for Peace ve IfNotNow isimli gruplar ve İsrailli Standing together isimli grup Refah saldırısına dair açıklama yaptılar.

Standing Together, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararının hemen ardından gelen bombardımana tepkilerini ifade ederken 7 aydır süren katliamlara dikkat çekti. Grup ayrıca saldırının gerçekleştiği Refah’a milyonlarca Filistinli mültecinin ‘güvenli bölge’ olduğu için gönderildiğinin altını çizdi. Gazze’deki insanların her gün yerinden edilme, açlık, korku ve kayıplara uyandığını ifade eden Arap ve İsraillilerden oluşan grup, içinde yaşadıkları toplumun insaniyetini yitirmemesi için mücadele ettiklerini dile getirdi.

‘Çadır Katliamı’ başlığıyla açıklama yapan ABD’li IfNotNow ise “7 Ekim’den bu yana en büyük vahşetlerinden birini gerçekleştirerek Refah’taki sivil “güvenli” bölgelere 1 tonluk sığınak bombaları attı ve 40’tan fazla Filistinliyi öldürdü. Refah’tan gelen korkunç görüntüleri asla unutmayacağız ve hükümetimizi bu soykırıma verdiği körü körüne destekten dolayı sorumlu tutmaya devam ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

“JEWISH VOICE FOR PEACE’İN TEPKİSİ...”

Jewish Voice for Peace (Barış için Yahudilerin Sesi) isimli ABD’li grubun yazılı yaptığı açıklamanın tam menti ise şu şekilde:

“İsrail ordusu az önce Refah’ta bir katliam gerçekleştirdi. Çadırlara sığınmış yerinden edilmiş aileleri bombalayarak 35’ten fazla kişiyi öldürdü, daha fazlası da alevler içindeki enkazda mahsur kaldı. Ölü sayısı hâlâ artıyor.

Bu gece Refah’tan gelen görüntüleri asla unutmayacağız. Bebekler de dahil olmak üzere insanlar diri diri yakıldı ve parçalara ayrıldı. Bu soykırım sona ermeli, hemen sona ermeli.

Yaklaşık sekiz ay içinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi boyunca ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği bombardımanlar nedeniyle Gazze’deki 2,3 milyon insanın yarısı zorla Refah’a göç ettirildi. İsrail’in Refah’a yönelik son saldırısının başlamasından bu yana 800,000’den fazla Filistinli son saldırılardan kaçarken bir kez daha zorla yerlerinden edildi. Ve bu gece İsrail ordusu, İsrail hükümeti tarafından insani yardım alanı olarak belirlenen ve ailelerin sığındığı bir kampı hedef aldı.

Bu vahşi katliam, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e Refah’taki askeri saldırısını durdurma emri vermesinden iki gün sonra gerçekleşti. İsrail rejimi açıkça cezasızlıkla bir soykırım gerçekleştirmeye devam edebileceğine inanmaktadır.

ABD hükümeti, Amerikan halkının kitlesel muhalefetine rağmen İsrail ordusuna sürekli olarak silah ve fon göndererek bu soykırımı kolaylaştırmıştır. İsrail hükümetinin yanı sıra ABD hükümetini de 36.000’den fazla Filistinlinin katledilmesinden, Gazze’deki Filistinlilerin kuşatma ve açlığa mahkum edilmesinden, altyapı ve arazinin büyük ölçüde tahrip edilmesinden sorumlu tutuyoruz.İsrail ordusuna yönelik tüm ABD fonlarının derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlar soykırıma son verilmesi çağrısında bulunuyor.”

(AVLAREMOZ – Eli HALİGUA – 28.5.2024)

Dünya Sağlık Örgütü: “Gazze'de tahliye bekleyen 10 bin hasta var...”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Sözcüsü Margaret Harris ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

DSÖ Sözcüsü Harris, Gazze'deki tıbbi malzeme ve yakıt stoklarının azaldığına dikkati çekti.

İsrail'in Refah'a kara saldırılarının başlatmasından bu yana Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı aracılığıyla üç tırı Gazze'ye ulaştırmayı başardıklarını kaydeden Harris, Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda DSÖ'ye ait 60 yardım tırının Refah'a giriş yapamayarak beklediğini ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle içeriye giremediğini aktardı. Harris, "Gazze Şeridi'nde resmi olarak halen hizmet veren 14 hastanemiz var ancak bu hastaneler çoğu zaman yatılı hasta kabul etmiyor ve yapabileceklerini sınırlamak zorunda kalıyor. Refah'ta sadece Birleşik Arap Emirlikleri Sahra Hastanesi zar zor hizmet veriyor. Burada 5 sahra hastanesi var ancak hepsi dolup taşmış durumda ve yeterli malzeme tedarik edilememiş durumda" bilgisini verdi.

AA muhabirinin Gazze'de tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan hastaların durumuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Harris, "Tüm tıbbi tahliyeler aniden durduruldu. Tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta var" dedi.

Harris, Refah bölgesinde şiddetin artması ve hizmetlerin sınırlandırılması nedeniyle bölgeyi terk edemeyen binden fazla kritik hasta ile yaralı olduğunu da vurguladı.

Gazze'de temiz su ve sanitasyon eksikliği

UNRWA Sağlık Direktörlüğü 2023 Yılı Raporu’na değinen UNRWA Sağlık Direktörü Seita, 2023'te bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanan 300 bin kişiyi tedavi ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 70 bin hamile kadınla ilgilendik ve bunların neredeyse tamamı, Gazze hariç, bebeklerini hastanelerde doğurdu" dedi.

Faaliyet gösterdikleri ve işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumun "çok vahim" olduğuna işaret eden Seita, burada 40'tan fazla sağlık merkezleri olduğunu ancak bu merkezler arasında hareket etmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

“Solunum yolu enfeksiyonu ve ishal vakaları artıyor”

Seita, yaklaşık 3 hafta önce Gazze'yi ziyaret ettiğini ve gördükleri karşısında şok olduğunu söyledi, "Gazze'deki sağlık tesislerinde birinci derece sağlık hizmeti veriyoruz. Her gün neredeyse 15 ila 20 bin kişiyi tedavi ediyoruz. Bu bazen 25 bine kadar çıkıyor" dedi.

Seita, Gazze'de temiz su ve sanitasyon eksikliği nedeniyle sağlığın çok kötü durumda olduğunu, sayısı hızla artan solunum yolu enfeksiyonu ve ishal vakalarının da görüldüğünü açıkladı.

(BİANET.ORG – 29.5.2024)