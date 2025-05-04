Gıbrıslı Muhaliflerin Direnişi

Muhalifler Türkiye tarafından süregli olarag tehdid edilir. Türglüg Sözleşmesinin dışına çıkanlar öldürülür, ölüm tehdidi alır veya göçe zorlanır. Göç bizim için sürgündür. Yurdu işgal altında olannar gendi yurdların da sürgün olur. Gıbrıs’ın fededilen bir tobrag parçası olmadığını, Gıbrıs’ı Gıbrıslıların yönedmesi geregdiyini ifade edenler heb tehdid altındadır. İş bulamazlar, iş yerleri varsa yügseg migdarda vergi cezaları gelir gendilerne… Öldürmezlersa da öldürmegden beter eder gennileri… 1958-1965 arası Türkiye’nin Gıbrıslılara dayaddığı politikaları gabul edmeyen insanlarmızı öldürdüler. Göç edmeye zorladılar. Susdurdular. Gendilerne garşı çıkacag hiç kimseyi bıragmadılar. Türglerin Gıbrıslılara dayaddığı politikalara garşı yügseg sesinan gonuşacag teg bir gişi galmadı. Herkes Türkiye’nin askeri oldu. Adına “Mücahid” dediler.

Mücahid, kudsal bir ülkü adına savaşan kimse demegdir. Diyer bir annamı da İslam adına savaşan gişi demegdir. Herkes Türkiye’nin asgeri oldu. Emir komuta zincirinin en üsd nogdasında heb onnar vardı. Bayragdarlar ve Sancagdarlar hem Türkiyeli komandannardan oluşmagdaydı. Gıbrıslılar onnar için öldü onnar için öldürdü. Cemaadımızın neredeysa tümü emir komuta zincirinin içine girdi. Britanya kolonyalizminin cemaatımızı militarize edereg “itaadkar bedenlere” dönüşdürmesinin bir uzantısı olarag, Türglerin cemaatımızın içinde egemen olmasıynan bu militarizasyon en üsd seviyeye geçdi. Gıbrıslılar militarizmi sorgulamadan, onuynan hesablaşmadan özgürleşemez.

1985-2004 arası Türg derin devletinin cemaatımıza yönelig ikinci operasyonu gerçegleşdi. İlg önce Denktaş’ın ovlu Raif öldürüldü. Raif, aşırı milliyedci bir gişi olmasına rağmen Türkiye’nin varlığını ve buraya agdardığı nüfusu sömürge parlementosunda sorguladı. Mağusa şeher yolunda öldürüldü. 1996 yılında Yenidüzen gazeddası yazarı gazeddacı Kutlu Adalı tarihi eser gacagcılığında asgerin rolünün ne olduğunu sorguladı. Adalı sadece bu konularnan ilgili yazmazdı. Türkiye’nin buraşdakı politikalarnı ve daşıdığı nüfusa garşı çog yazı yazdı. Öldürüldü.

1989 yılında Alpay Durduran’ın Ortaköy’deki Efruz Apartmanında bulunan arabası bombalandı. 1989’dan soğram seri bir şekilde siyasilerimiz bombalandı. Fadıl Çağda’nın evine bomba goyuldu. Hasan’ın yatag odası havaya uçuruldu. O dönem garib bir şekilde trafig kazasında ölen sendikacılar var. Trafig kazasında ölen UBP’li bir lider var. Bunnar normal ölümdür? Bunnar bu bahseddiyim suikasdların bir uzantısıdır? İnsan bunnarı da düşünmeden, sorgulamadan yapamaz. Meselam Necati Taşkın ve arkadaşları… Meselam KKTC’nin ilg başbakanı UBP’nin parti başkanlığını da yabmış Mustafa Çağatay 1989 yılında 51 yaşındaykan bir araba çarbması sonucu öldü. Bu ölümler gizemlidir. Gizemli olmalarnın sebebi ölmeden Taşkın’nın da Çağatay’ında Denktaş ve Denktaş’ın arkasında duran zihniyete mühalif olmalarıydı.

1989’dan itibaren parti binalarmız bombalandı. Gurşunlandı. Gıbrıslı padronlar bombalandı. Eroğlu’ndan Talat’a gadar sağdan sola herkes tehdid edildi, gurşunlandı, bombalandı. Gıbrıslıların Gıbrıs’da söz sahibi olma girişimleri Türgler tarafından gene susdurulmag istendi. Öldürülenler oldu. Susdurulanlar oldu. Göç edmeg zorunda olanlar oldu.

Türgce gonuşan Gıbrıslıların Türkiye tarafından susdurulmag isdenmesi, suikasd girişimlerine uğraması, öldürülmesini üş döneme ayırabilirig. Birinci dönem 1958-1965, ikinci dönem 1985-2004 üçüncü dönem ise 22 Ocag 2018’den başlamagdadır. Bu dönemin içindeyig şimdi. 22 Ocag 2018’de Afrika/Avrupa gazeddasındakı gazeddacılar Erdoğan’ın emriynan Gıbrıs’a daşınan yerleşigler tarafından saldırıya uğradı. Öldürülmeg istendi. Arkasından 2020 seçimlerinde başda Akıncı olmag üzere, çalışma arkadaşları ölümle, ailesiynan tehdid edildi. Halil Falyalı öldürüldü. Soñ 9 ayda Türkiye’den Gıbrıs’a padronları öldürmeg için suikasdcılar geldi. Gazeddacı Ali Kişmir yargılanıyor. Gazeddacı Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli yargılanıyor. Şener LevenT’e garşı 10’larca dava açıldı. Davaları devam eder. Gıbrıslı muhaliflerin Türkiye’ye girişi yasaglandı. Gazeddacı Şener Levent ve Ayşemden Akın’a Türkiye’de davalar açıldı. 2025’in başında sendikacı Selma Eylem ölüm tehdidleri aldı.

Gazeddacı Ayşemden Akın, mafya ve AKP arasındakı ilişgileri deşifre eddiyi için ölüm tehdidleri aldığını duyurdu. Falyalı’nın birinci adamı olan Cemil Önal Hollanda’da öldürüldügden soğram Önal’ınan mülakad yapan Akın, AKP ve buradakı pis ilişgileri deşifre eddiyi için ölüm tehdidleri almagdadır. Akın telefonnan arandığını ve kendisini öldürmeg için Gıbrıs’a üş kişinin geldiyini ifade eddi. Ayşem’den 2 Mayıs 2025’de sosyal medya hesabından bir paylaşım yabdı. Yabdığı paylaşımı “Hal Beyanı” olarag bizlere duyurdu. Uluslararsı gazeddacılar örgütü gendisine Gıbrıs’ı tergedmesi tavsiyesi yabmış. Yol masrafları, kirası, geçim giderlernin garşılanacağı gendisine söylenmesine rağmen Ayşem’den gidmeyi reddediyor. Ayşemden evini, ülkesini tergedmeyeceğini, ne olacagsa gendi evinde olacag, deyiyor. Ayşemden “gidmeycem!” deyiyor. Direniyor ölüm tehdidleri almasına rağmen…

80 bin gişi ya galdıg ya galmadıg bu açıg hava mapusanesinin içinde. Türgce gonuşan Gıbrıslıların sayısını kimse bilmiyor. İnsannarımız 70 senedir direnir. 70 senedir barış çağrısı yapannar var. 70 senedir özgürlüg çağrısı yapannar var. 70 senedir Rumca gonuşan Gıbrıslılarnan Türgce gonuşan Gıbrıslıların gardaş olduglarnı savunannar var. Gıbrıs’ın kuzeyi Türkiye’nin lağım çukuru oldu. Türkiye son galan Gıbrıslıları da kuzeyden temizlemeg istiyor. Sivil itaadsizlig eylemleriynan yurd haggımızı savunmaya devam edeceyig! Gıbrıslıların, ezilenlerin yog sayılanların haglarnı savunmaya devam edeceyig. İnsan direnir! İnsan gonuşur! İnsan direnebildiğince insan galabilir. Bu zulüm elbed bir gün bitecegdir!