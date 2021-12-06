Gençlere Verilen Mesaj

KKTC’de Genç nüfusta işsizlik oran %29.3 Başka bir ifadeyle 15-24 yaş arasındaki yaklaşık 16 bin genç işsizimiz var. Üstelik bu rakam sadece işsiz olduğunu beyan edenler.

Öte yandan ciddi anlamda kaygılanmamızı gereken iki unsur daha var:

Liseden mezun olan herkes üniversiteye gittiği halde, iş dünyasında yoğunluklu olarak lise altı bireylerin yer alıyor… Pandemi öncesindeki rakamlara göre yaklaşık 45 bin yabancı işgücüne karşın 12 bin diplomalı genç işsizimiz vardı. Bugün ise 16 bin civarında.

Bütün bunlara bir de burslarını tam ve zamanında alamamalarını eklersek aslında gençlere “bizden size hayır yok başınız çaresine bakın” mesajı ile yetinilmeyip “döviz artışı karşısında sıfırlanan aile bütçelerine rağmen başarır da mezun olursanız o zaman da iş yaşamına dahil olmanız kolay olmayacak.” çaresizliğini iliklerine kadar hissettiriliyor.

Bugün itibariyle; diplomalı işsiz sayımız KKTC tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Gençler, iş bulma ümidi taşımadıkları için iş aramaktan vazgeçtiler. Çocuklarımız ya psikolojileri yıkılma pahasına verimsiz bir biçimde yaşama sevinçleri her geçen gün erozyona uğruyor ya da göç ediyorlar.

Bütün bunlardan 3 temel sonuç çıkarmalıyız:

Bugün için yükseköğretime girmek işsizlik sorununu çözmüyor aksine artırıyor. Eğitim sistemimize, bugünün iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yeni beceri ve kazanımlarını ivedilikle entegre etme gerekliliğimiz var. Ve belki de en önemlisi eğitim sistemimizin daha etkin bir yönlendirme mekanizmasına ihtiyacı var.

Ülkelerin en önemli zenginlikleri sahip oldukları çocuk ve genç nüfusun ta kendisidir. Çünkü gençler; toplumların geleceğini hazırlayan birey olma özelliğinin yanında bugünün en dinamik kesimini oluşturma adına da son derece önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

Ne var ki bugün ülkeyi yöneten zihniyette gençle önem vermeyi, gençlere güvenmeyi, gençlere yönelik politikaları hayata geçirmeyi ara ki bulasın…

Gençlik, sürekli aktif ve dinamik olma halidir. Gençlik dürüstlüktür, doğruluktur; kandırılmaya karşı tahammülü olmayan bir yaklaşımdır.

Gençleri sadece geleceğimiz olarak değil, bugünümüzün de nitelikli bireyleri olarak görmeliyiz. Onları karar alma mekanizmalarına daha çok katmak, onlar için daha anlamlı politikalar üretmeliyiz. Zihniyetimizi değiştirmeliyiz…

Anlayana Gülmece

Zenginlikte Bakış Açısı

Babadan kalma paralarla zengin olan iki farklı köyün ağası bir iş için gittikleri şehirde karşılaşırlar. Tabi haliyle zenginlikleriyle övünecekler… Biri, biraz gerilerek, biraz da gururlanarak hemen söz başlar:

"Bizim orda sabah güneş doğmadan biniyoruz arabaya, akşam oluyor biz hala çiftliğin öteki ucuna yetişemiyoruz."

Buna karşılık, öteki zenginden yanıt gecikmez:

"Yahu bizim de vardı öyle bir arabamız ama geçenlerde satıp yeni modelini aldık."

Okumuş muydunuz?

Tüm yanıtları bilmektense karşılaşacağın problemleri bilmek daha iyidir

James Thurber