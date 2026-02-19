Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19’a yükseldi. Kadınlarda ise yüzde 30’ a yaklaştı

KKTC İstatistik Kurumu, 2025 yılı ikinci çeyrek Hane halkı işgücü araştırması (Anketi) sonuçlarını açıkladı.

İşgücü araştırması sonuçlarına göre, KKTC genelindeki genel işsizlik oranı yüzde 4.5 olarak açıklandı. Ülkedeki toplam işsiz sayısı da, 8 bin 487 kişi oldu .

15–24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,1 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 29,1 olarak açıklandı.

Yılın İlk çeyreğinde,15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise, yüzde 12,7 idi. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,1 iken, bu oran kadınlarda yüzde 19,8 olarak gerçekleşmişti.

KKTC’deki genel işsizlik oranının erkeklerde yüzde 2,9, kadınlarda ise yüzde 7,3 olarak tespit edildiği belirtildi. İlk çeyrek anketinde, kadınlarda işsizlik yüzde 6,4 iken, erkeklerde bu oran yüzde 3.4'dü. Geçen çeyreğe göre erkeklerde işsizliğin biraz azaldığı, kadınlarda ise arttığı tespit edildi. Kadınlarda işsizlik, erkeklere göre nerdeyse 2 katından fazladır.

KKTC genelinde toplam istihdam 181 bin 203 kişi olarak açıklandı. Geçen araştırmada ise bu rakam 183,738 kişi olarak açıklanmıştı. Burada bir düşüş görülüyor. Ülke genelinde istihdam oranı da geçen döneme göre azalarak yüzde 48,4 olarak gerçekleşti. Bu oran daha yüksek olmalıdır.

2025 ikinci çeyrek araştırmasına göre, İstihdam edilenlerin yüzde 34,1’ini kadınlar, yüzde 65’9’unu ise erkekler oluşturdu.

İstihdam edilen kadınların yüzde 90.8’i hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi. İstihdam edilen erkeklerin ise, yüzde 67.4’ünün hizmetler sektöründe çalıştığı belirlendi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, toplam istihdamın yüzde 75,4’ünün hizmetler sektöründe yoğunlaştığı görüldü. Tarım sektörünün payı yüzde 3,7, sanayi sektörünün payı yüzde 11,1, inşaat sektörünün payı ise yüzde 9,8 olarak açıklandı.

KKTC genelinde istihdam edilenlerin % 32,6’sını lise altı eğitim alanlar ile hiç eğitim almayanlar oluşturmaktadır. Bu oranın, toplam istihdamın yaklaşık üçte biri düzeyinde olduğunu belirtmek istiyorum.

İstihdam edilenlerin % 29,1’ini lise, %3,5’ini mesleki ve teknik lise, %2,9’unu 2 veya 3 yıllık yüksekokul, % 28,3’ünü 4 yıllık fakülte veya yüksekokul, % 1,2’sini 5 veya 6 yıllık fakülte ve %2,5’ini de yüksek lisans ve doktora mezunları oluşturmaktadır.

Çalışma çağındaki nüfusun yüzde 49,3’ünü işgücüne dahil olmayanlar oluşturdu. İşgücüne dahil olmayanlar arasında en büyük payı yüzde 29 ile eğitimine devam edenler aldı. Bunu yüzde 26,5 ile ev işleriyle uğraşanlar ve yüzde 23,5 ile emekliler izledi. Bunları yüzde 7,0 ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir.

Ülkemizde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışan insanların var olduğunu duyuyoruz. Bu konuda, denetimler artırılarak, kayıt dışı çalışan bu insanlar mutlaka kaydedilmelidir.

Öte yandan, istihdamda olup, sosyal güvenlik yatırımları ve vergileri gerçek maaşı üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılan çok sayıda çalışanın olduğunu da biliyoruz. Eğer, bu konuda tedbirler alınırsa, devletin ve sosyal güvenlik kurumlarının gelirleri de artacaktır.

Genel işsizlik oranında olduğu gibi, genç nüfusta işsizlik oranında da, kadınların işsizlik oranı daha yüksek seyrediyor. Bu yüzden, kadınların niye daha fazla işsiz oldukları araştırılmalı ve bu konuda eğitim dahil, tüm eksiklikler tespit edilerek, çözümler üretilmelidir.

Öte yandan, genel işsizlik oranı yüzde 4,5 iken, genç nüfusta işsizliğin ise, genel işsizlik oranının 4 katından fazla yüzde 19,1 olması da, gençler arasında işsizliğin çok yüksek boyutlarda olduğunu göstermektedir. Ayrıca, genç nüfustaki işsizlik oranı kadınlarda yüzde 29,1 ile ürkütücü boyuttadır. Neredeyse, her 3 kadından biri işsiz durumdadır.

Gençlerimiz iş ararken, az sayıda meslek grubunu tercih etmektedir. Bunu işverenlerde teyit etmektedir. Ülkemizdeki gençlerin üniversiteleşme oranının yüzde 70’lerde olması, gelişmiş ülkelere göre çok yüksektir. Özellikle, ihtiyaç fazlası bölümleri seçen gençler, hem burs almamakta hem de iş bulma şansları azalmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 50’lerdedir. Gelişmiş ülkelerde, gençlerin önemli bir bölümü mesleki-teknik eğitimi tercih etmekte ve daha kolay iş bulmaktadır.

Gençlerimiz, yeteneklerine göre, özellikle teknik eleman yetiştiren mesleki teknik okulları ve üniversitelerdeki 2 -3 yıllık teknik bölümleri de seçmeyi düşünmelidir. Böylece, iş bulma şansları artıracak ve ülkedeki genç işsizlik oranı da düşecektir.