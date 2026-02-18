CTP milletvekillerinin ve bazı sendika önderlerinin ve tabii ki Tel Sen çalışanları ile destek veren vatandaşların hakkı ödenmez!

Onlar olmasaydı; “peşkeş” gerçekleşecekti!

Şimdilik durduruldu!

-*-*-

Yenidüzen, dünkü manşetinde “Direniş kazandı, peşkeş protokolü engellendi” başlığını attı!

-*-*-

Bana göre yaklaşık 20 saatlik Meclis direnişinde, göz ardı edilmemesi gereken bir de Hasan Küçük vekilimizin çıkışı vardı!

Gıynık gazetesi de dün UBP’li vekil Küçük’ün Meclis’teki konuşmasını manşete taşıdı…

-*-*-

Hasan Küçük, konuşmasında, küçük çocuğunun kendisine “Baba seni kandırdılar mı?” sorusunu sorduğunu hatırlattı…

-*-*-

Beni aklıma hatta istihbaratıma gelen bilgi, birçok UBP’li vekilin açıkça “tehdit” edildiğiydi!

-*-*-

“Bir daha aday olamazsınız”dan tutun, “yargılanırsınız”a kadar!

-*-*-

Keşke konuşma cesareti gösterebilseler!

-*-*-

Çünkü, olay şudur:

Bırakın UBP’li, DP’li vekilleri; hatta YDP’li iki vekili; CTP’li vekiller ve iki de bağımsız muhalif vekil içerisinde “Türk Telekom bu işi yapmasın” diyen yoktur!

-*-*-

Geliş – getiriliş yöntemidir sıkıntı…

Dileyen girer ihaleye; kazanan alsın, kaybeden sussun!

-*-*-

Ama gördüğünüz gibi öyle değil!

“İşgal var” diyoruz kızıyorsunuz sonra!

-*-*-

Bu işi bizim de yapabilecek potansiyelimiz olduğunu çatır çatır söyleyen şirketlerimiz var…

Sanayi Odası, Esnaf Odası, bilgisayar Mühendisleri Odası, Otelciler Birliği, tüm muhalif partiler, sendikaların tamamı “yönteme – usule – dayatmaya – ahde vefa geri zekalılığına kızgındır ve bu kızgınlık büyümektedir!

-*-*-

Haaa es geçmemek lazım; KTOEÖS sendikasının Lefkoşa’da grev kararını “çocuklar sokakta kaldı” diye eleştirmeye kalkmak da “Türk Telekom yalakalığı”dır!

Sendikanın tavrı ayakta alkışlanacak bir tavırdır; ayrıca Selma Eylem’in Meclis’teki “eylemi”ne canlı tanık olmak da benim hayatımdaki en gurur dolu tanıklığımdır, helal olsun Selma Hocam!

-*-*-

Şimdi!

Evet şimdi, geçelim UBP ve DP’nin pozisyonuna…

Adım Serhat!

Adımın Serhat olduğundan emin olduğum kadar; tek bir UBP’li ve DP’li vekilin ayrıca DP’den ayrılan bağımsız Hasan Tosunoğlu’nun, mevcut yöntemle ilgili olarak CTP’li vekillerden farklı düşünmediğinden eminim!

-*-*-

Peki, nedir yaşanan?

-*-*-

Çok basit!

Allah, interneti başımızdan eksik etmesin; ister Google’a soruyorsunuz, ister sosyal medyada geziniyorsunuz isterseniz Chat GPT ve benzerleri ile aşna fişna yapıyor ve meseleyi gayet anlaşılır bir şekilde öğrenebiliyorsunuz!

-*-*-

Şu söz çok önemli; evet sosyal medyada rastladım… Kime ait olduğu hakkında çok farklı spekülasyonlar var…

Söz şu: “Karakterdeki zafiyet, biat kültürünü hâkim kılar. O da modern köleliği getirir.”

-*-*-

Chat GPT kardeşim “Karakterdeki zafiyet ne demek?” diye bir ara başlık kullanıyor ve şunları söylüyor:

… Burada “zafiyet” sadece ahlaki bozukluk değil; daha çok; özgüven eksikliği, sorumluluk almaktan kaçma, eleştirel düşünememe, konfor alanını terk edememe ve en önemlisi “güç karşısında eğilme eğilimi”dir!

-*-*-

Karakterimizde zafiyet var ve bence bunun en büyük sebebi, “güç karşısında eğilme eğilimi”dir!

-*-*-

Arıklı’nın da Başbakan’ın da konuşmalarını dikkatli inceleyin, sürekli olarak Cevdet Yılmaz’ın adından zaman zaman da Tayyip Erdoğan’dan “söz etmeleri”nin sebebi de aynıdır!

Onların gücü karşısında eğilmek!

Friedrich Nietzsche’nin sürü psikolojisini de araya katabilirdik ama Chat GPT yorulmasın!

-*-*-

Gelelim ikinci meseleye; yani “sürü psikolojisi” ile birlikte var olduğundan emin olduğum “biat kültürüne”…

-*-*-

“Biat kültürü nasıl oluşur?”

Chat GPT kardeşim bakın ne diyor:

Biat tarihsel olarak bağlılık yemini anlamına gelir; ancak burada kastedilen şey; sorgusuz itaat, güç sahibine koşulsuz bağlılık ve eleştiri yerine sadakattir…

Yani, UBP’liler, DP’liler ve YDP’li “bireyler”; güçlü bir karakter inşa edemediklerinde, karar yükünü bir lidere veya otoriteye devretmek onlar için çok daha kolay hale gelir.

-*-*-

Ve son madde yani “Modern kölelik”e bakalım:

Modern kölelik ne anlama gelir?

Modern kölelik; “düşünsel bağımlılık, ekonomik bağımlılık, kurumsal tahakküm, kimlik üzerinden kontrol”dur!

-*-*-

Tam UBP, tam DP ve tam YDP durumu!

Üç partimizin genel başkanlarından en basit taraftarına kadar tamamının “Düşüncelerini başkası belirler”…

Yine tamamının tüm tercihleri rahatlıkla yönlendirilebilir ve yine tamamı, “Korku veya çıkar üzerinden kontrol edilir”…

-*-*-

Tekrar ediyorum; “korku ve çıkar”!

Korku ve çıkarla birlikte, modern kölelik aslında bir zorlama değil, bir çeşit gönüllü itaat olarak da karşımıza çıkar!

-*-*-

Yani oturup saatlerce yorum yapabiliriz…

Chat GPT ile “chat”laşabiliriz!

-*-*-

Anlat anlat deli olacağız; “karaktersiz, biatçı, modern köleleriz” falan diye özetleyebiliriz de tek kelimeyle meseleyi açıklamak da mümkündür…

-*-*-

Canlarım benim, yaşadığımız gerçeğin tek kelimelik açıklaması, “işgal”dir!

Bitti!

Saygılar sunar, Pazartesi gününe kadar herkese Türk Telekom’suz günler dilerim!