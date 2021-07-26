Gelecek hayali kuramayan bir gençlik yarattınız

Dünyada yalnız kaldık.

Yapayalnız!

Çok daha yürek sızlatan gerçek şu: Geleceğe dair hayalsiz kaldık.

* * *

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri “kışkırtıcı” diyor.

Avrupa Birliği, “kabul edilemez.”

Fransa…

Almanya…

Çin…

Erdoğan’ın Kıbrıs’ın kuzeyine buyurduğu, Tatar’ın el pençe kabullendiği siyaseti tümü reddetmekle kalmıyor, kınıyor.

Bunun sorumluları “Biz geldik, tez zamanda KKTC’yi dünyanın kınadığı noktaya getirdik” diye gururlanıyor mu acaba?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki “kınama taslağı”nı “garantör” İngiltere hazırladı üstelik!

Hindistan kınamayı “yetersiz” buldu ve geriye dönük uluslararası kararların tek tek anımsatılmasını istedi.

Hindistan diyorum!

Başardılar, Kıbrıs’a pek bulaşmayan ülkeleri bile sahaya çağırdılar.

Peki bu ‘muazzam’ adımları kim destekliyor?

Ne Azerbaycan’dan resmi açıklama var destek yönünde, ne Pakistan…

Türkmenistan ya da Suudi Arabistan diyeceğim, göremiyorum. Tataristan olabilir mi diye bakıyorum, Tatar’dan mütevellit bir espriyle (!)

Duyamıyorum!

* * *

“KKTC yurttaşlığı” ile avuttukları onca insana yoksullaşma dışında ne vaatleri var acaba?

Dünyada yalnızlık…

Ne büyük bir “yeni siyaset”miş öyle (!)

Türkiye haricinde tek bir ülkenin, uluslararası kurumun, devletin, kimselerin onaylamadığı, uluslararası hukukla bağdaştırmadığı ve ayıpladığı adımlarıyla övünüyorlar.

10 ayda geldiğimiz yer bu!

47 senedir “ayrı devlet” iddiamız var ancak dünyanın lanetlediği bir “uydu devleti” olarak nam yapıyoruz.

* * *

Ada insanının “yurt hakkı”nı elinden aldıkları yetmezmiş gibi bunu dünyaya sırt dönmek ve uluslararası toplumdan soyutlanmak için kullanıyorlar.

Çünkü çözümsüzlüğün siyasi ve ekonomik rantına doymuyorlar.

Hep de mağduru oynuyorlar..

Temelsiz bu yapının eğreti yüzeyinde büyük bir yalana dünyayı inandırmak için uğraşıyorlar ama nafile!

* * *

Barış çığlığımız, kalkışmamız, dayanışmamız, çözüm irademiz, yürek ortaklığımız karşısında tüm dünyanın hayranlığını kazanırken geldiğimiz nokta mağara yalnızlığıdır yeniden…

Üzgünüm ama “Türkün Türkten başka dostu yok” melankolisini hak etmiyor bu ülkenin çocukları ve bu çapsız, bu dar, bu yapay siyaset gelecek önermiyor.

* * *

Başınızı kaldırınız ve bakınız:

Kendilerine gelecek hayali kuramayan bir gençlik yarattınız.

Ya da gelecek hayallerinin içinde olmayan bir Kıbrıs.

Bundan utanmalısınız.