GALATASARAY KIBRIS’ta 1960-2

Galatasaray takımının Gençlik Gücü takımımızla maç yapma teklifine olumlu yanıt vermesinin ardından, Kıbrıs Türk basınının uzun süreli gazetelerinden olan BOZKURT’ta konuyla ilgili bilgiler, görüşler ve beklentiler okurla buluşmaya devam ediyordu.

Bu organizasyonu başaran kişilerin başında, Gençlik Gücü’nün başkanı sayın Rifat Şener helmektedir. Galatasarayla ilgili girişimi ve gelişen olayları, adaya döner dönmez basın mensuplarıyla paylaşmıştı...

“Bozkurt, 10 Mart 1960, syf:4

Bütün Kıbrıslıların Dört Gözle Beklemekte Oldukları

GALATASARAY PAZARTESİ KIBRIS’TA

Sarı-Kırmızılılar 14 Mart Sabah Saat 11.15’de Geliyorlar

Galatasaray İdare Heyeti ile temaslarda bulunarak Sarı-Kırmızılıların adamıza gelmeleri için nihai karara varmak üzere, geçen Pazar günü İstanbul’a giden Gençlik Gücü Başkanı Rifat Şener, dünkü T.H.Y. uçağı ile şehrimize avdet etmiştir.

Rifat Şener dün ö.s. saat 4’de Çağlayan Bar’da bir basın toplantısı yapmış ve bu toplantıya bütün Türkçe, Rumca ve İngilizce gazetelere mensub gazeteciler iştirak etmişler.

GALATASARAYLA TEMASLAR

Gençlik Gücü Kulübü Başkanı Rifat Şener, Kıbrıs’a kuvvetli bir kulübü getirtmek ve futbol meraklılarına güzel bir futbol ziyafeti vermek için uzun bir müddetten beri çalıştıklarını ve bu meyanda, takımında birçok milli futbolcular bulunan tanınmış Profesyonel Galatasaray Kulübüyle 5 aydan beri muhaberede bulunduklarını açıklamıştır. Bundan bir müddet evvel adamıza gelen Galatasaray idarecilerinden Ahmet Güre ile anlaşmaya varan Gençlik Gücücüler son aldıkları bir mektupta sarı-kırmızılıların 2 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında Kıbrıs’a gelebileceklerini öğrenmişlerdi. Bunun üzerine Kulüp Başkanı geçen Pazar günü acele olarak İstanbul’a gitmiş ve Galatasaray İdare Heyeti ile kat’i anlaşmaya vararak, dün uçakla adamıza dönmüştü.

GALATASARAY KULÜBÜNDE

Rifat Şener, Galatasaray Kulübünde çok samimi bir alâka ile karşılanmış ve İdareciler ile futbolcuların hepsi de, Kıbrıs’a gelmeyi çok arzu ettiklerini bildirmişlerdir. Galatasaray İdare Heyetinin toplantısında hazır bulunan Rifat Şener, sarı-kırmızılıların Kıbrıs’a gelmeleri için kat’i surette anlaşmaya varmış ve bir mukavele imzalamıştır.

ADANA MAÇLARI

Bu hafta Adana’ya gidecek olan Galatasaray, Cumartesi günü Adana şampiyonu Demirspor ve Pazar günü de Adana Karması ile iki karşılaşma yapacaktır. Sarı-kırmızılılar maçlarını bitirdikten sonra, Pazartesi günü özel bir uçakla Kıbrıs’a hareket edeceklerdir.

PAZARTESİ KIBRIS’TA

Verilen malûmata göre 20 Futbolcu ve 4 İdareciden müteşekkil 24 kişilik Galatasaray kafilesini taşıyan özel Türk Hava Yolları uçağı, önümüzdeki Pazartesi günü sabah saat 11.15’te Lefkoşa uçak alanına varacaktır.

KİMLER VAR

Adamıza gelecek olan Galatasaray kafilesinde bulunanlar şunlardır: İdareciler: Rüçhan Adlı ile Tugan Ece... Antrenörler: Gündüz Kılıç ile Coşkun Özarı... Sporcular: Turgay, Saim, İsmail, Dursun, Candemir, Mustafa, Ergun, Nuri, Metin, Erol, Suat, İsfendiyar, B. Ahmet, K. Ahmet, Uğur, Ertan, Zühtü, Yüksel, Sedat.

MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Adamıza Pazartesi günü gelecek olan Galatasaraylılar, Cumartesi ve Pazar günleri İzmir’de lig maçları olduğundan adamızda yalnız bir maç yapacaklar ve Perşembe günü, adamızdan uçakla ayrılarak doğru İzmir’e gideceklerdir. Galatasaray Çarşamba günü takviyeli Gençlik Gücü ile karşılaşacaktır. Yeşil-beyazlılar, diğer bazı kulüplerden alacakları 4 oyuncu ile takımlarını takviye edeceklerdir. Sahaya giriş ücretlerinin 4, 6 ve 8 şilin olması muhtemeldir. Maçın hakemi henüz belli değildir.

KARŞILAŞMA HAZIRLIKLARI

Galatasaray’ın adamıza geleceği haberinin sevinç ve memnuniyet dolu akisleri, hâlâ her tarafta göze çarpmaktadır. Bu meyanda binlerce Galatasaraylı ile sporseverlerin, Pazartesi günü uçak alanına giderek, sarı-kırmızılıları karşılayacakları haber verilmektedir. Yine bir çok mağaza sahipleri, Lokantalar ve Gençlik Gücü Lokali de sarı-kırmızı renklerde bez ve kâğıt süs eşyaları ile süslenmeye başlanmıştır. Birçok koyu Galatasaraylıların baykraklarını hazırlamakta olduklarını öğrenmiş bulunuyoruz.

ZORLUDAN İZİN ALINDI

Dün gelen Türkiye gazetelerinin bildirdiklerine göre, Galatasaray İdarecileri Dış İşleri Bakanımız Sayın Fatin Rüştü Zorlu ile görüşerek, Kıbrıs’a gelebilmek için Hariciye’den alınması icab eden izni almışlardır.

G. SARAYIN AVRUPA MAÇLARI

15 Nisan’da Avrupa turnesine çıkacak olan Galatasaray’ın bu turnede yapacağı maçlar belli olmuştur. Buna göre Sarı-kırmızılılar İsviçre’de Lüzern ve Lozan ile iki maç, Frankfurt ve Hamburg’da bir maç, Fransa’da Nimes, Racing ve Rems ile üç maç yapacaklardır.

Haberden de anlaşılacağı gibi, Galatasaray kafilesini karşılamak, onları adada rahat ettirmek için neredeyse herkes seferber olmuştu. Kafilenin adaya ayak bastıktan itbaren gezdirilecek yerler, kalacakları otel, hatta Gençlik Gücü’nün ilk 11’inde kimlerin yer alacağı duyumları da gazete sayfalarına yansımaktaydı...

“Bozkurt, 11 Mart 1960, syf:4

Galatasaray Maçı Günün Konusu Olmakta Devam Ediyor

Gençlik Gücü’nün Ne Şekilde Takviye Alacağı Merak Ediliyor

Dün akşam bir toplantı yapan Gençlik Gücü Kulübü İdare Heyeti, Pazartesi günü adamıza gelecek olan Galatasaray kafilesi mensuplarını Ankara Palas veya Lüks Yıldız Hotel’de misafir etmeğe karar vermişlerdir. Galatasaray için ayrıca muazzam bir karşılama töreni tertip edilmiştir. Sarı-kırmızılı bayraklar taşıyan binlere taraftar, uçak alanında Galatasaraylıları karşılayacak ve şehre kadar beraber getirecektir. Öğrendiğimize göre, kazalardan ve köylerden de birçok taraftarlar Galatasaraylıları karşılamaya geleceklerdir. Yine haber verildiğine göre, bir çok Lise ve Orta Okul öğrencileri de kafileyi karşılamak için okullarından izin çıkarmak teşebbüsüne geçeceklerdir. Hazırlanan programa göre, saat 11.15’de gelecek kafile saat 11.45’te uçak alanından şehre hususî bir otobüsle hareket edecek ve Baf Kapısı, Eski Cuma Pazarı, Atatürk Meydanı, Girne Kapısı tarikiyle saat 12.15’de Gençlik Gücü Lokaline varacaktır. Lokalde yarım saat kadar dinlenecek olan Galatasaraylılar saat 1’de Anibal Lokantasında öğle yemeğini alacaklar ve daha sonra Otele giderek, oraya yerleşeceklerdir.

Ayni gün ö.s. saat 3.30’da Otelden hususî arabalarla hareket edecek olan Galatasaraylılar, Beş Parmak dağlarını ve daha sonra da Girne’yi gezeceklerdir. Bu arada Federasyonun “Süt Barı” da ziyaret edilerek, sıcak süt alınacaktır. Akşamleyin dönüşte, Boğaz’daki Kristal Gazinosu’nda şereflerine verilecek olan ziyafette Galatasaraylılar hazır bulunacaklardır. Salı gün Atatürk Büstüne bir çelenk koyacak olan Galatasaraylılar, daha sonra Kıbrıs Cumhurreisi Muavini Sayın Dr. Küçük ile Başkonsolusumuz Sayın Vecdi Türel’i evlerinde ziyaret edeceklerdir. Bundan başka, kafile mensuplarını gezdirmek için Gençlik Gücü idarecilerinin bir program tanzim ettikleri haber verilmektedir.

Spor çevrelerinde dün de günün konusu, Galatasarayın Çarşamba günü adamızda yapacağı tarihi maç olmuştur. Herkes umumiyetle, sarı-kırmızılı arslanların karşısına çıkarılacak herhangi bir takımın açık farkla mağlûbiyete uğrayacağı kanaatinde olmakla beraber, Galatasaray’a karşı Gençlik Gücü’nün iyi takviye edilmiş bir takım çıkarması arzusu izhar edilmektedir. Galatasaray’la yapılacak olan maça çıkarılacak olan takım henüz resmen açıklanmamakla beraber, Gençlik Gücü çevrelerine göre şu şekilde olması kuvvetle muhtemeldir: Şefik-Fikret (MTG), Mes’ut-Mithat-Ahmed Yusuf (Ç.K.), Oğuz (YAK), Sonal-Erdoğan (MTG), Fikret-Erol (Ç.K.), Sevim (DTB).”