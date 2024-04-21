Galatasaray Kıbrıs’ta-1960-1

Futbolla dolu bir aile yaşamımda futbola; deyimi yerindeyse “bulaşmak” kaçınılmazdı.

Bundan dolayı ‘60’lı yılların ortalarından ‘70’li yılların ortalarına kadar Kıbrıs’ta Limasol takımlarından önce “Ocakçı” (TOL) ardından yine Limasol takımlarından “Doğancı” (DTB) oldum ve bu formayı terletmek de nasibimde varmıştı. Ama bir de Türkiye takımları vardı gönlümüzde. Hani birçok Kıbrıslının gönlünde olduğu kadar.

O çocuk yaşlarımda gönlümde hep Galatasaray yer etti. Hatta mahalle maçlarında beni sürekli kaleye koydukları için ben de kendimi kaleci Yasin ile özdeşleştirmiştim (gülüyorum). Böyle olunca Galatasaray takımının Kıbrıs’a gelişiyle ilgili zaman tüneline girmek de kaçınılmaz oldu.

Bu yazı dizimizde 05 Mart’tan 18 Mart 1960’a kadar olan zaman dilimi içerisinde adaya, Gençlik Gücü takımımızın daveti üzerine getirilen Galatasaray-Gençlik Gücü maçının, o televizyona bile alınmış önemli günlerine uzanacağız. Bu konuda Gençlik Gücü’nün o günlerdeki başkanı Rifat Şener beyi, bu çabasını da yadetmiş olacağız.

Ve ilk temas girişimleriyle başlıyoruz...

“Bozkurt, 05 Mart 1960, syf:4

Galatasaray’ın Kıbrıs’a Gelmesi İçin Hummalı Faaliyetler

Adamızın Gençlik Gücü Kulübü, Türkiye’nin ve Dünyanın tanınmış ünlü kulüplerinden olan GALATASARAY’ı adamıza getirtmek ve burada maçlar yaptırmak üzere girişmiş olduğu geniş faaliyetler, şimdi hummalı bir devreye girmiş bulunmaktadır.

Galatasaraylılar son olarak gönderdikleri bir mektupta, yeşil-beyaz takımın tekliflerini kabul etmektedirler. 25 kişilik kafilenin geliş gidişleri, Kıbrıs’ta buunacakları müddet bütün iaşe ve ibadeleri Gençlik Gücü tarafından ödenecek ve Galatasaray Kulübü, üstelik 10 bin Türk Lirası alacaktır.

Gençlik Gücü İdare Heyeti, dün öğleyin fevkalâde bir toplantı yapmış ve son kat’i anlaşmaya varabilmek için, Kulüp başkanı Rifat Şener’i yarınki uçakla İstanbul’a göndermeye karar vermiştir.

Kulüp idarecileri ayrıca, Futbol Federasyonu nezdinde faaliyete geçerek icab eden izni almaya çalışmaktadırlar. Her şey yolunda gittiği takdirde, Galatasaraylıları önümüzdeki hafta görmek imkânı hasıl olacaktır.”

Konuyla ilgili bu ilk haberin ardından girişimleri yüz yüze yapmak için Gençlik Gücü Başkanı Rifat Şener, İstanbul’a gitmek için yola koyuluyordu.

“Bozkurt, 06 Mart 1960, syf:4

Rifat Şener Bugün İstanbul’a Gidiyor

Gençlik Gücü Kulübü Başkanı Rifat Şener, bugünkü Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul’a müteveccihen adamızdan ayrılacaktır.

İstanbul’da üç gün kalacak olan Şener Bey, Galatasaray Kulübü idarecileri ile temasta bulunarak sarı-kırmızılı takımın Kıbrıs’a getirilmesine dair son anlaşmaya varacaktır.”

Rifat bey İstanbul’da bir yandan girişimler başlatmak için yola koyulurken, diğer taraftan biraz sonra okuyacağınız haberden de anlaşılacağı gibi, Galatasaray’ın adaya getirilmesinin ve maç yapmasının Fubol Federasyonumuzun iznine tabi olduğunu anlıyoruz. Böylesi bir organizeye karşı çıkanlar da olmuş...

“Bozkurt, 06 Mart 1960, syf:4

Galatasaray’ın Getirilmesine İzin Verildi

Galatasaray’ı adamıza getirtmek için teşebbüse geçen Gençlik Kulübünün müracaatı üzerine dün ö.s. saat 4.30’da bir toplantı yapan Futbol Federasyonu İdare Kurulu bazı kulüp temsilcilerinin muhalefetine rağmen Galatasaray’ın adaya getirilmesine izin vermiştir.”

Bu arada 1960 yılında Türkiye’den adaya Galatasaray dışında başka futbol takımlarının da davet edildiği haberine rastlıyoruz. 1960 yılı gerçekten bu açıdan yoğun bir yıl olmuş anlaşılan. Tarihe not düşmek adına bu haberi de paylaşıyorum sizlerle...

“Bozkurt, 06 Mart 1960, syf:4

Adamıza Türkiye’den Gelecek Takımlar

Adamızda seri maçlar yapmak üzere kulüplerimiz, bazı Türkiye kulüplerini Kıbrıs’a davet etmiş bulunmaktadırlar.

Çetin Kaya’nın davetlisi olarak adamıza gelecek olan Adana İdman Yurdu 26 ve 27 Mart’ta, Türk Gücü’nün davetlisi Konya Şeker Spor ise 2 ve 3 Nisan’da maçlar yapacaklardır.

Yeni Cami’nin davetlisi Antalya İlk Işık Kulübü ise 23 ve 24 Nisan’da ve Demir Spor’un davetlisi Hatay Karması da, 21 ve 22 Mayıs’ta Kıbrıs’ta karşılaşmalar yapacaklardır.

Ayrıca, Futbol Federasyonu’nun Haziran ayında Havagücü takımını adamıza getireceği, 4 ve 5 Haziran’da maçlar yapacağı öğrenilmiştir.”

Ve beklenen haber bir telgrafla Kıbrıs’a ulaştı. Rifat Şener bey Galatasaray yetkilileriyle görüşmesi sonucunda Galatasaray’ın Kıbrıs’a geleceği ve Gençlik Gücü ile bir maç yapacağı kesinlik kazandı...

“Bozkurt, 09 Mart 1960, syf:4

Rifat Şener’in Dün Gönderdiği Telgrafın Sureti

Gençlik Gücü Başkanı Rifat Şener’in Telgrafına Göre

G. SARAY GELİYOR

Sarı-Kırmızılılar gelecek Çarşamba şehrimizde bir maç yapacaklar

Geçen Pazar günü Galatasaray idarecileri ile temasta bulunmak ve sarı-kırmızılıların adamıza gelerek maç yapmalarını sağlamak maksadiyle İstanbul’a giden Gençlik Gücü Kulübü başkanı Rifat Şener’den dün bir telgraf gelmiştir.

Galatasaray ile kat’i anlaşmaya varan Rifat Şener’in bugün adamıza dönmesi ve etraflıca malûmat vermesi beklenmektedir.

Sarı-kırmızılılar Kıbrıs’a 24 kişilik bir kafile halinde ve tam kadro ile geleceklerdir. İdareci olarak da Gündüz Kılıç ile Coşkun Özarı, ayrıca 20 futbolcu kafileye dahil bulunmaktadır.

Kulüp idarecilerinden Akpınar Pastahanesi sahibi Ahmet Mithat Bey’e gönderilen telgrafta aynen şöyle denilmektedir: “Galatasarayla anlaştım. 16 Mart Kıbrıs’ta maç. Reklâm yapınız. Şener...”

Dünkü Türkiye gazetelerinin bazıları Galatasaray’ın Pazartesi bazıları da Salı günü adamıza geleceğini bildirmektedirler. Yine bazı gazeteler Galatasaray’ın Kıbrıs’ta bir maç yapacağını haber verirken, bazıları da iki maçtan bahsetmektedirler.

Galatasaray’ın seyahati tahakkuk ettiği takdirde, başta dünyaca tanınmış ve geçen yaz aylarında Brezilya’ya kadar giderek maçlar yapan Milli takım kalecimiz TURGAY olmak üzere, yine milli takımımızın ağları delen bomba şutcusu senterfor METİN, milli futbolcularımızdan İsmail, Erzem, K. Ahmet, B. Ahmet, İsfendiyar, Suat ve Coşkun gibi yetenekli futbolcuları seyretmek fırsatını bulacağız.

Galatasaray’ın adamıza geleceği haberi taraftarların arasında olduğu kadar diğer bütün sporseverler arasında da günlerce mevzuu olmuş ve dün, herkes sarı-kırmızılıların Kıbrıs’a geleceğinden bahsetmiştir.

Hakiki futbol meraklıları için Galatasaray’ın Kıbrıs’ta yapacağı karşılaşma hayatta bir defa daha ele geçmesi pek güç olan büyük bir fırsat olacaktır. Şimdiden maça büyük rağbet gösterileceği Taksim Stadının baştan başa dolacağı tahmin olunmaktadır.”