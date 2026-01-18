Nüfus Transferi

KKTC yurddaşlıynan ilgili çog önemli bir garar alındıydı 2025 yılında. Geşirilen tüzüynan beraber TC’li yerleşimci ırgadlar 5 yıl kesintisiz Gıprız’ın kuzeyinde çalışırlarsa, KKTC yurddaşlığına başvurabilecegler. Bu Gıprız’ın kuzeyinde çalışan binlerce yerleşiyin KKTC yurddaşı olmasının önünün açıldığı anlamına gelmegdeydi. Bu konuynan ilgili “Gansız Soykırım” başlığında bir metin galeme aldıydım. İsdeyen okuyucular bu konuyu oraşda taha derinlemesine okuyabilirler (Karapaşaoğlu 2025).

KKTC yurddaşlıyıynan ilgili ikinci böyüg adım atılmag üzeredir. Pelin Yükselay’ın havadisine göreysa TC Cumhurbaşganı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gıprız’ın kuzeyinde yenñi bir uygulama taha başladıyor. Bu uygulama, Gıprız’ın kuzeyinde ev alan TC vatandaşlarına, KKTC yurddaşlının verilmesi içün gerekli girişimlerin yapılacağıdır. Yani TC yurddaşları Türkiya’nın fededdiyi tobraglarda ev alırlarsa, KKTC vatandaşlını da dovrudan alacaglar. Bunuynan ilgili bir protokol hazırlığı olduvu iddia edilir. Bu protokol hayata geçersa, yerleşiglerin KKTC yurddaşı olmalarnın fızı taha da arddırılacagdır. Zaten “istisnai” yurddaşlıglar çerçevesinde golifa gibin davıdılırdı bu yurddaşlıglar.

Türkiya 1974 Atilla harekatının hemen ertesinde, fededdiyi tobraglara, Urumca gonuşan Gıprızlılardan arındırdıvı tobraglara, yerleşim yerlerine nüfus agdarmaya başladıydı. Bu dönüşüm ilg üretim araçlarında iş gücü olarag taha sovram da tobrag ve yerleşim yerlerinde devam eddi. Türkiya ilerleyen yıllarda da iş gücü olarag, sermaye olarag demografig yapının deyişdirilmesine devam eddi. Bu 74’den böyüne kesintisiz şekilde devam eden bir sömürgecilig politikasıdır. Türgca gonuşan Gıprızlıların görünürlüyü, temsiliyeti ve toblumsal varlığı ciddi bir tehdid altındadır. Türkiya’nın izlediyi nüfuz politikası cemaatımızın varlığını tehdid edmegdedir. Bu çog tehlikelidir. Toblumsal varoluşu ortadan galdırılannar, tarihin içünde yog olurlar. Bu bir gansız soykırımdır!

Türgca gonuşan Gıprızlıların Temsiliyeti

Ulusal Birlik Partisi Milledvekili Emrah Yeşilırmak’ın aylesi bu politikanın bir sonucu olarag Gıprız’a getirilen aylelerdendir. Yeşilırmak, 1974 öncesi Urumca gonuşan Gıprızlıların yaşadıvı “Leonarisso-Ziyamet” kövünde dovmuşdur. 1987 dovumludur. Geşdiyimiz hafda içünde Yeşilırmak’ın Avrupa Parlementosu’nda KKTC meclisini temsil edeceyi yönünde oy birliynan bir garar alınmışdır. UBP’li ve CTP’li vekiller bunu onaylamışdır. Yeşilırmak’ın sahde dibloma aldığı iddiası yönünde ciddi bir tartışma olduvundan, bu da kamuoyunda tartışılmışdır. Tartışılan, “nasıl olurda Emrah Yeşilırmak gibi sahde diploma aldığı iddia edilen biri AB parlementosunda bizi temsil edebilir?” nogdasıdır.

KKTC’deki bir çog medya guruluşu gullandığı haber dilinde bu tartışmayı “AB parlementosunda KKTC meclisini Emrah Yeşilırmak temsil edecek” şeglinde vermişdir. Bu tartışmanın gonuşulmayan başga bir boyutu taha vardır. Birincisi, Avrupa Parlementosu’nda Gıprız’ın kuzeyinden çeşidli toblantılara giden siyasiler KKTC meclisini temsilen bu parlementoda toblantılara katılamaz. KKTC meclisinin uluslararası kamuoyunda bir temsilyeti yogdur. Olamaz da. Literatürde Gıprız’ın kuzeyi Türkiya’nın ald yönetimi olarag geşmegdedir. Buraşda gullanılan haber dilinin, Türkiya’nın resmi söylemi tarafından nasıl ele geçirildiyini görmeg mümkündür. Türkiya’nın resmi siyasal söylemi, Gıprız’ın kuzeyini ele geçirmişdir. Medya çalışannarının bir çovu Türg resmi ideoljisinin gendilerine dayaddığı bakış açısıynan gazeddacılıg yabmagdadır. Bu havuzun içünde yerleşig ve yerli gazeddacılar da vardır. Bunun iki gaynağı vardır. Biri bilinç problemidir. İkincisi da Türglüg sözleşmesinin Türkiya’nın üzerimizde gurduğu hegemonyadır.

İkinci problemli nogda Avrupa Parlementosu’nda yapılacag herhangi bir görüşmeyi Gıprız’ın kuzeyinden siyasiler yapabiliyorlarsa, bunun sebebi 1960’da ilan edilen Gıprız Cumhuriyeti’nde, Türgca gonuşan Gıprızlıların da eşid gurucu ortağı olmasıdır. Gıprızlıların AB’nan gurdugları ilişgi Gıprız Cumhuriyeti’ndeki yasal statüleri sayesindedir. Bu ne anlama gelir? Siz galgıb Bürügsel’e gidebiliyorsanız, görüşmeler yapabiliyorsañız, Gıprız Cumhuriyeti yurddaşı olmañız sayesindedir. Taha ned anlaşılması içün söyleyiyorum. Türgca gonuşan Gıprızlıların toblumsal, tarihsel ve siyasi varlıgları üzerinden Bürügsel’e gidib lobi çalışması yaparsıñız. Emrah Yeşilırmak cemaatimizin toblumsal, tarihsel ve siyasi varlığı üzerinden AB parlementosuna gidiyor. “KKTC meclisi” deye bir şey yogdur uluslarası kamuoyunda.

Sonuç

Bunnarı neçün annadırım? Emrah Yeşilırmak’nan ilgili sıkıntı dibloması deyildir. Emrah Yeşilırmak’nan ilgili sıkıntı Türgca gonuşan Gıprızlıların, Gıprız Cumhuriyeti yurddaşlıglarından dolayı gazandıgları uluslarası statülerini yerleşiglere devredmesidir. Bu çog ciddi bir krizdir. Temsiliyet krizidir bu. Gıprız’ın kuzeyinde Türgca gonuşan Gıprızlıların hiş bir temsiliyeti yogdur. Temsiliyed yurddaşlıg üzerinden gurulur. 1974’den bu yana bu yurddaşlıglar korkunç bir şekilde hunharca davıdılmışdır. Yurddaşlıg seçme ve seçilme haggıdır. Yurddaşlıg egemenlig haggıdır. Gıprız’ın kuzeyinde Türgca gonuşan Gıprızlıların 85 milyonlug Türkiya’nın içünde nasıl eridildivini görmezsiñiz? Çıkan yasaları, imzalanan protokolleri, davıdılan yuddaşlıgları görmezsiñiz? Türkiya’nın Gıprız’ı nasıl Türkiyalılaşdırdıvını görmezsiñiz? Toblumların temsiliyedlerinin ne gadar gıymadlı olduvunu bilmezsiñiz? Biz 1960 andlaşmasıynan bir uluslararası statü gazandıg. Bunun ne gadar gıymadlı bir şey olduvunun farkında deyilsiñiz? Bertan Zaroğlu… Hani övrenci olarag gelib istisnai vatandaşlıg alan Bertan Zaroğlu… Bir gün gelib KKTC Cumhurbaşganı olursa… Yani Gıprız Türg toblumunun lideri olursa uluslarası kamuoyunda, o zaman napacagsıñız? Bertan’ın haggı deyil? O zaman galırsa üş beş dane Gıprıztürgcası gonuşmayı bilen insan, kafasını duvarlara vurub “gadişimmas, gadişimmas” deye bañıracag!

Not:

Gadişimmas; Gıprızurumcası ve Gıprıztürgcasında “vay başımıza gelenler” anlamında gullanılmagdadır. Kaynak; Kıbrıs Türk ve Rum Diyalektlerinin Ortak Sözlüğü. Orhan Kabataş-Yakovos Hacipieris. Yazının seslendirilmiş linki; https://youtu.be/BmmZHME4g9o

