Cevdet Yılmaz’ın hızlı ziyaretinin kısa analizi!

Cevdet Yılmaz geldi – gitti!

Çok hızlı bir ziyaretti!

Çok da ilginç açıklamalar yaptı!

-*-*-

Mesela dagga bir gol bir; “Ada’nın operasyon üssü haline getirilmesi herkesi riske atıyor” dedi!

-*-*-

Ada operasyon üssü mü?

Evet öyledir!

İngiliz üsleri aynen büyük risktir de, Türkiye değil mi?

Adana İncirlik mesela!

Ve diğerleri!

-*-*-

Adana’da nükleer başlık olduğu da kesin!

Ağrotur’da da var dediler ama yokmuş!

-*-*-

Haaa bu arada Sevgül Uludağ ablamız çok kızıyor; ne olur Ağrotur’a Akrotiri demekten vazgeçin!

Lefkoşa’ya Lefkosia ya da Nicosia demediğiniz gibi!

-*-*-

Neyse, Cevdet Yılmaz’ın bu saptamasından veya iddiasından daha ilginci, “garanti meselesi”…

-*-*-

Evet, üsler nedeniyle veya Güney’e gemi ve uçak yığılmasıyla tabii ki herkes risk altındadır tamam da bunun garantilerle ne alakası var onu anlamak zor!

-*-*-

Neyin garantisinden bahsediyor?

Türkiye’nin garantörlük görevi, Garanti Anlaşması ile sınırlıdır ve o garanti de özetle “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bölünmezliği, bütünlüğü, devamlılığı, demokrasisi ve anayasasıdır…”

-*-*-

Bu arada Türkiye’nin mevcut askeri gücü ve hem nüfuzu hem de nüfusu ile birlikte Ada’daki varlığının garantör olması ile hiçbir ilgi yoktur!

-*-*-

Haaaa Türkiye mevcut gücü ile Ada’da kalmalı mı?

-*-*-

Bunu Türkiye’nin savunması ve talep etmesi kadar doğal bir hak olamaz!

Elbette Türkiye Ada’da kalmak isteyecek!

-*-*-

Hatta bu konuda “yerden göğe kadar da hakkı olduğu inancım” da bulunmaktadır!

Ama yanlış olan bunu garanti meselesine bağlamaktır!

-*-*-

Buna gerek yok!

-*-*-

Şu anda bir çok kişi İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Hexagon Planı’ndan bahsediyor…

-*-*-

Bu plan; İsrail – Kıbrıs Cumhuriyeti – Yunanistan iş birliği veya el birliği ile Amerika’nın da desteği alınarak Türkiye’yi Ada’dan kovmayı da kapsayan bir çabanın olasılığıdır!

Ya da arzudur, istektir!

-*-*-

Elbette bu saçma – aptalca – geri zekalı plan veya arzunun varlığı söz konusuysa, Türkiye’nin de Ada’daki varlığına sahip çıkması en doğal hakkıdır!

Ama garantilerle bunu “sağlamak” salakçadır!

-*-*-

Haaa Cevdet Yılmaz’ın Türk Telekom propagandasına soyunmasına da değinmek lazım…

Türk Telekom olayı bir yatırım olmaktan öte, ekonomik ve siyasi bir projedir…

-*-*-

Türkiye’nin hem Ada’ya yerleşmesidir, hem de bu yerleşmeden birilerinin kar elde etmesidir…

Ve buna karşı olmak, Türkiye’ye karşı olmak değildir!

-*-*-

Ayrıca Yılmaz’ın, “Amaç KKTC’yi bilişim vadisi yapmak” iddiası da çok ilginçtir!

Eskiden “bilişim adası” deniyordu, bunun “yanlış” olduğu anlaşılmış olacak ki “vadi” dendi!

-*-*-

Çünkü KKTC bir ada değildir!

Yarımada olabilir ancak!

-*-*-

Vadi yakıştırması da ilgimi çekti!

Aklıma küçüklüğümden bir “bilmece”yi getirdi!

-*-*-

İki dağ arasında bir eşek bönürür, nedir?

Tabii ki “osuruk!”

-*-*-

İki dağ arası nedir?

Vadidir!

-*-*-

Bilmecedeki vadi ne anlamda kullanılmıştır!

Tabii ki g.t!

-*-*-

Neyse, bu şakaydı!



-*-*-

Haaa bu arada Ünal Üstel hala hata yapmaktadır…

O da Cevdet Yılmaz’ın huzurunda, geleneksel açıklamalarından birini yaparken, “üniversiteler adası”, “eğitim adası” falan dedi!

Bir: KKTC ada değildir sevgili başbakan!

İki: üniversite işine bence hiç girme!

Ders!

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde uzun süreden beri “meslekle alakalı pratik dersler” veriyorum…

Eskiden Yakın Doğu, Doğu Akdeniz ve Lefke Avrupa üniversitelerinde de benzer yarım zamanlı dersler vermişliğim var…

-*-*-

Çok keyif alıyorum…

Ve çok keyif almanın yanında, çok ciddi de ders çalışıyorum…

Meslekle alakalı gelişmeleri öğrendiğim gibi; İngilizce olan derse hazırlanmak önemli bir çabayı gerektiriyor ve bunun İngilizceme katkısı olduğuna da inanıyorum…

-*-*-

Bu dönem verdiğim dersin adı “Global Journalism”…

Küresel Gazetecilik!

-*-*-

Dün dersim vardı…

Arkadaşlara “çok şanslısınız” dedim!

İran Savaşı tek başına bu dersi anlatmaya yeter de artar da!

-*-*-

İçinde manipülasyon var, dezenformasyon var, komplo teorisi var, propaganda var, savaş var, ekonomi var, petrol – doğal gaz var, uluslararası ilişkiler var, İsrail lobiciliği var, Amerika var, Çin olacak mı sorusu var, ya rusya sorusu da kesinlikle bulunuyor…

-*-*-

Coğrafya var, tarih var…

Hürmüz Boğazı’nın önemi var…

-*-*-

3’ncü Dünya Savaşı mı?

Bu soru da var!

-*-*-

Türkiye savaşa girer mi?

İslam Dini’nin Sii – Sünni kavgası İsrail’in yüzü suyu hürmetine savaşa dönüşür mü?

Azerbaycan, kadim dostu İsrail’e, petrol dışında askeri destek de verir mi?

-*-*-

Kürdistan?

Tek başına bir konu!

-*-*-

Dersi yaptım, bitirdim, koridorda yürürken gülmeye başladım!

Evet insanlar ölüyor – korkuyor – bombalar falan çok kötü de; benim için büyük kolaylık!

Tek konuyla dönemi kapatırım!

Pedofili Trump, Epstein meselesi ve katil Netanyahu’yu da ekledik mi, ders tamamlanmıştır!

Uzun bir zamandan sonra Lefkoşa’da müthiş bir basketbol maçının ilk devresini izledim… İlkokullar Basketbol Erkekler Finali… Yakın Doğu İlkokulu (YDİ) ile Levent İlkokulu… Merhum dayım Ahmet Teralı’nın torunu Poyraz Ahmet Kurt YDİ oyuncusu…. Anneler, babalar, nineler, dedeler, boru trampet takımları, öğretmenler ve tıka basa dolu bir salon… Çok keyif aldım… Çok yetenekli çocuklar var… Ama sporda gelecekleri belki lise seviyesi… Yani bir yere kadar… Yazık… Neyse, bir gün bu konuda daha uzun yazı yazarım… Bu arada Poyraz Ahmet’in de oynadığı YDİ (fotoğraf), 53 - 30’luk skorla büyük rekabetin galibi… Hem şampiyonları hem de finalist takımı kutlarım…