G20 ÜLKELERİ ve KKTC'DE YILLIK ENFLASYON ORANLARI

Arka, arkaya yapacağım gerek kamu maliyesi gerekse ülke ekonomisiyle direkt alakası olan ve etkileyen paylaşımların 1. si olup bu grafiğimizde G20 ülkeleri ve KKTC'deki yıllık enflasyon oranlarını paylaşıyorum.



GRAFİKTE ÖNE ÇIKAN VERİLER:



*** KKTC %36,33'le 1. sırada bu oran grafikten de görüldüğü üzere AB ortalaması olan %2,60 rakamının TAM 13,97 KATIDIR.



*** TÜRKİYE %32,87 ile 2. sırada yerini aldı.



***G20 ülkesi olmadığı için grafiğimizde yer almayan bir AB ülkesi olan GÜNEY KIBRISTA yıllık enflasyon oranının EKSİ OLDUĞUNU belirtirim.



SON SÖZ: Yazımın girişinde de belirttiğim gibi bugün arka, arkaya paylaşımda bulunacağım paylaşımlarımın ilki olup 2. paylaşımımda aynı formatta G20 ülkeleri ve KKTC'de faiz oranlarını aynı grafik formatında paylaşacağım.



Amacım perşembe günü meclis komitesinde başlayacak KKTC'nin 2026 bütçe görüşmelerinde SIĞ tartışmalar yerine yani 3 arttı, 5 arttı yerine KKTC'deki yüksek enflasyonun en azından ana nedenleri üzerinde ki benim görüşüme göre kullandığımız para birimi TL'dir.



Tabii ilaveten ülkemizde özellikle tarım ürünlerinde üretim planlaması olmaması, girdi maliyetleriyle ki ana girdi maliyeti elektrik olup daha önceki paylaşımlarımda verilere dayalı fiyat artışlarının ana nedeninin KURLAR yani kullandığımız para birimi, ilaveten kötü yönetim ile KALECİK 3 sözleşmesi olduğunu belirtmiştim.



ÖZETLE BUNLARIN TARTIŞILIP, TARTIŞMAKLA DA KALMAYIP ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİR, KISACASI AMACIM VERİLER PAYLAŞARAK TARTIŞILMASI İÇİN HASBELKADER KATKI SAĞLAMAKTIR.

DEVAMI YARIN...