Faiz bey kendi ekibiyle çalışacak

Geçen yıl yarım kalan UBP kurultayı 1 yıl sonra kaldığı yerden tamamlandı. Geçen yıl Ekim ayında yapılan kurultayın ilk turunda sandıktan Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy çıkmıştı. Bir hafta sonra yapılacak ikinci turda bu iki aday yarışacaktı.

Birileri müdahale etti ve her iki aday da bir gece ansızın adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kimlerin müdahale ettiğini birkaç ay sonra çıktığı TV programlarında Faiz bey anlattı.

Bu arada tarihin en beceriksiz hükümeti göreve getirildi. Ersan Saner önce başbakan ardından da UBP genel başkanı tayin edildi. Bu arada bütün ülke tam bir yıl yarım kalan UBP kurultayının tamamlanmasını bekledi. Herşey kurultaya endekslendi.

Bir yıl sonra geçtiğimiz hafta sonu yapılan UBP kurultayında yine Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy yarıştı. Bu kez ilahlar ses çıkaramadı. Sonuçta geçen yıl zaten 2 inci turda kazanacağı ilk turdan belli olan Faiz bey kazandı.

Ülke tam bir yıl kaybetti. Bir yılda pandemi krizi daha da derinleşti. Sağlık sistemi çöktü. Doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının canla başla çalışması olmasa sağlıkta hiçbir şey yapılmıyor olacak.

Ülke ekonomisi bir bütün olarak yıkıma doğru gidiyor. Başta esnaf ve zanaatkarlar olmak üzere bütün sektörler can çekişiyor.

Bu dönemde Anayasa ve yasalar paspas yapıldı. Hukuk ve adalet bizzat bunu uygulama görevi olanlar tarafından defalarca çiğnendi. Bir taraftan cumhurbaşkanlığı makamında oturan Ersin Tatar, diğer taraftan hükümet hukuku görmezden geldiler.

Bir yıl böyle geçti. Nihayet kurultay tamamlandı. Faiz Sucuoğlu başkan seçildi. Günler önce istifasını sunan Ersan Saner hükümetinin istifasını cebine koyan cumhurbaşkanı Tatar UBP kurultayının sonuçlanmasını bekledi. Sonuçlanır sonuçlanmaz da Faiz beyi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Faiz bey görevi aldı. Kendi ekibiyle değerlendirmesini yaptı. Bu arada DP ile kontaklar kuruldu ve UBP-DP azınlık hükümeti üzerinde uzlaşıldı.

Ertesi gün de işola siyasi partileri dolaştı. Herkesin beklentisi seçim yasası ve 2022 Bütçesini geçirecek bütün siyasi partilerin destekleyeceği 2-3 aylık teknokrat bir hükümetti.

Ama Faiz bey siyasi partilere hükümet kurmakla ilgili herhangi bir öneri götürmedi. DP ile azınlık hükümeti üzerinde anlaştıklarını da söylemedi.

Sonuçta UBP parti meclis seçimleri sonuçlanınca partisinden yetkiyi de aldı. Ardından da kameraların karşısına geçerek “ben kendi ekibimle yola devam edeceğim” dedi.

Özetle Faiz bey “kurultayda bana çalışan ve bakanlık sözü verdiğim milletvekilleri ile yola devam edeceğim” diyor.

Ayrıca seçim yasası, ya da bütçenin geçirilmesi gibi bir dertlerinin olmadığını da açıklamalarının satır aralarından anlıyoruz.

UBP kurultayda gördüğü kalabalığı genel seçim için hareketlendireceğini düşünerek mümkün olan en kısa sürede seçime gitmek istiyor.

Muhalefet de hala UBP’nin bu oyununu görmezden gelerek bütçeden, ya da seçim yasası ve önemli diğer yasalardan bahsediyor.

Seçim gongu çaldı. 9 Ocak’ta seçime gidiyoruz. 4 yıl ellenmeyen seçim yasası herhalde seçime 2 ay kala ellenecek değil. Bütçe ise geçse de olur, geçmese de. Nasılsa yeni hükümet kurulduğu zaman hızlandırılarak geçirilebilir. Üstelik kurulacak yeni hükümet kendi istediği gibi bir bütçe yapacaktır.

UBP bildiğimiz UBP’dir. Kolay kolay da değişmez. UBP’de aslolan ideolojik değil, çıkar birlikteliğidir. O nedenle Faiz beyin bakanlar kurulu listesini elçiliğe onaylatma çabasını garipsememek gerekir.

UBP’de bu yaklaşım kurulduğundan bu yana hep vardır. Çünkü UBP’de “Türkiyesiz Kıbrıs Türkü hiçtir” anlayışı yerleşmiştir.

Hükümet bu akşam ya da en geç yarın kurulacak. Muhtemelen yarın toplanacak meclis genel kurulunda 9 Ocak’ta erken seçim kararı alınacak. Yasaya göre seçim yasakları da aynı gün başlayacak. Bu durumda kurulacak hükümet herhangi bir icraat yapamayacak. Ama koltuklara oturacak bakanlar seçim gezilerinde kırmızı plakalı siyah mercedeslerde boy gösterecekler.

Zaten koltukları ülke sorunlarıyla ilgili bir gaileleri olduğundan istemiyorlar. Seçimde rakiplerine üstünlük sağlamak amacıyla talep ediyorlar hepsi bu.