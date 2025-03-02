Fabrikadan Kültür Park’a dönüşüm: Dokumapark

Antalya’da Kepez’de bulunan Dokumapark, ziyaretçilerine sunduğu kültürel içeriklerle, bölge kültür ve sanatı için büyük önem taşıyor. Dokumapark’ın geçmişine baktığımızda burada bir iplik ve dokuma fabrikasının kurulu olduğunu, yıllar içerisindeki dönüşümle bir kültür parka dönüştüğünü görüyoruz.

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Antalya’yı ziyaretimizde ağaçlar arasında, güzel ve temiz bir çevre arasındaki yürüyüş yollarından yürüyerek, büyük bir hayranlıkla keşfe durduk bizler de bu güzel parkı.

Demek ki isteyince oluyormuş…

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Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın temeli 1950’li yıllarda, bugün kültür parkın bulunduğu parkta dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes tarafından atıldı.

3 Nisan 1955’te kurulan fabrika, kent nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve bununla beraber artan işsizliğe çözüm olması amacıyla kurulmuştu.

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Antalya’da üretilen ve beyaz altın olarak anılan pamuğun hızlı bir şekilde işlenebilmesi de fabrikanın kuruluş amaçları arasında.

Kısa sürede 6 milyon Türk Lirası sermaye toplamayı başaran Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası, sanayileşmenin Akdeniz Bölgesi’ndeki en önemli temsilcileri arasında yer aldı.

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Kesintisiz üretim yapılan fabrika, yıllarca binlerce ailenin geçim kapısı oldu. Üretimin kesintisiz olması nedeniyle sürekli bir yaşantıya ev sahipliği yapan fabrikada, müdür lojmanı,6 tane personel lojmanı, nizami giriş binası, fabrika işletme alanları ve işletme binası, idari bina, 2 ambar, kazan dairesi, itfaiye binası, trafo binası, marangozhane, inşaat atölyeleri, kimya deposu şeklinde yapılarla kuruldu.

Sosyalleşme ve rekreasyon mekanları olarak işçi ve memur yemekhanesi, kantin, kreş, misafirhane, revir, eğitim ve spor binası, çocuk oyun alanları da o dönemde fabrika çalışanlarının hizmetine sunuldu.

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Her yıl sermayesi büyüyen fabrikanın faaliyetleri, zarar ettiği gerekçesiyle 13 Ocak 2003 tarihinde durduruldu.

Özelleştirme İdaresi tarafından satılığa çıkarılan, ancak 500 dönümlük arazisi nedeniyle alıcı bulamayan arazinin hisseleri Kepez Belediyesi’ne devredildi.

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Kepez Belediyesi, bünyesinde oluşturulan Ortak Akıl Komisyonu kararıyla fabrikanın adı, “Dokumapark” olarak değiştirildi.

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Dokumapark içerisinde yer alan en güzel müzelerden biridir Anadolu Oyuncak Müzesi…

Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın bir zamanlar kreş olarak kullanılan alanı şimdi oyuncakların dünyası haline getirildi.

Açıldığı ilk haftada 32 bin ziyaretçiyle rekor kıran Anadolu Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerine oyuncaklar dünyasının kapılarını aralıyor.

Müzede 15 salonda, 15 ayrı temada ve 13 bin 800 oyuncak sergileniyor. Bahçesi ile beraber 5 dönümlük bir alana kurulan Anadolu Oyuncak Müzesi’nin alt katında her yaşa hitap eden 1 kütüphane ve yine her yaşa hitap eden 1 Oyuncak Sanat Atölyesi bulunuyor.

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Zamanında fabrikanın idari binası da günümüzde “Bir Zamanlar Antalya Müzesi” olarak yeniden düzenlendi.

Antalya ve Dokuma Fabrikası’nın hatıralarının yaşatıldığı müzede, sadece hızla değişen ve gelişen Kepez’in değil, Antalya’nın önemli değerleri ve kentin hikayesi de anlatılıyor.

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Eski Dokuma Fabrikası’nın yemekhane binası, ‘Modern Sanatlar Galerisi’ne dönüştürüldü.

4 ayrı salonda 1000 metrekare büyüklüğündeki Modern Sanatlar Galerisi, kentin kültür ve sanat hayatına yön veriyor.

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Dokumapark’ın bir diğer müzesi de “Antalya Araba Müzesi”.

Yakın zamana kadar şehrin caddelerinde dolaşan klasik araçlar bu müzede sergileniyor.

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Benim en çok ilgimi çeken müzelerden biri de “Açık Hava Müzesi” oldu… Bu müzede Türkiye’nin dört bir yanındaki tarihi ve kültürel eserlerin küçültülmüş gerçekçi minyatürlerini gördük.

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Park alanı içinde bulunan “8D Simülasyon Merkezi” de görülmeye değer.

Antalya’nın doğal ve tarihi güzelliklerinin sanal ortamda gezildiği merkezde, teknolojinin son imkânlarından yararlanılarak ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

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Geçmişte fabrikanın işletme binası olan binaya kurulan “Bilim Merkezi” de, deney salonları, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı çok amaçlı salonları bünyesinde barındırıyor.

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Dokumapark içinde sadece müzeler değil “Botanik Park” ve yeşil alanlar da görülmeye değer…

Ve kütüphaneler… 25 metre uzunluğundaki vagonlarda kurulu olan “Tren Kütüphane”, yüzbinlerce kitap kapasiteli “Cemil Meriç Kütüphanesi” , “Antalya Orman Kütüphanesi” ve kataloğunda 15 bin kitap kayıtlı “Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi” parkın içindeki kütüphaneler.

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Dokumapark içerisinde yer alan Sahaflar Çarşısı'nda aradığınız birçok kitabı bulabilirsiniz…

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Park içinde uzunca gezinin ardından, nostaljik bir havası olan Yeşilçam Cafe’de oturup da Türk sinemasının afişleri ve sinema yıldızlarının karikatürleri arasında kahvenizi yudumlamak da size ayrı bir keyif verecektir. Burası Dokuma Fabrikası’nın müdür lojmanı restore edilerek, hizmet vermeye başlamış.

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Antalya’ya yolunuz düşerse, Dokumapark’a da gidin ve gezin. Pişman olmayacaksınız…