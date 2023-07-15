Ersin ve Tahsin beylerin bronzo meselesi!

Abi Mağusa Limanı özelleştirilsin mi?

Kıbrıs sorunu çözülmediği takdirde, bu limana yatırım yapacak olan iş insanının aklından veya “yapacağı işten” şüphe ederim!

-*-*-

Abla Mağusa Limanı özelleştirilsin mi?

Elbette tartışalım!

Kim bilir belki birileri çıkar ve çok ciddi yatırım yapar!

Veya devlet limanına sahip çıkar!

-*-*-

Be enişte, Mağusa Limanı özelleştirilsin mi?

Beytambal kalsın!

Tamam baytambal kalsın da, beytambal kalıp kalmamasına olsun; bizim hükümet karar versin değil mi?

-*-*-

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi misin?

Yoksa Türkiye’nin Kıbrıs’taki Sömürge Valisi mi?

-*-*-

Yani sorry bardon bin bardon ama birileri buna da karar versin artık!

-*-*-

Eğer, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğine KKTC’deki hükümet veya devlet değil de “Büyükelçi” karar verecekse, o zaman “bizim hükümet ve Ersin ne iş?”

-*-*-

Yok eğer KKTC egemen ve eşit bir devletse, Büyükelçi’nin açıklaması ne iş?

-*-*-

Şöyle bir soru da geliyor aklıma; gerçekten Metin Feyzioğlu “Sömürge Valisi” mi yoksa “Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi” mi?

-*-*-

Şimdi, Ersin Tatar, gidip de Nikos Hristodulidis’e, “gel görüşelim” derse – ki demez – ve Hristodulidis de kendisine, “kimsin be gumbaro sen?” diye sorarsa, yanlış mı yapar?

-*-*-

Son soruyu neden mi sordum?

Çünkü, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi, “Mağusa Limanı’nı özelleştireceğim” anlamına gelen hatta tamamen bu anlamdaki açıklamasını yaptığı anda, Ersin Tatar’ı da, egemen eşit garavolliyi da, hükümeti da yerle bir etmiştir!

Üzerlerinden cilindiri ile geçmiştir!

Devlete, “sahtedir be bu devlet”i vurgulamıştır!

“İnanmayın oğlum bu devlete” demiştir!

“KKTC ya da Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin açık bir sömürgesidir”i itiraf etmiştir!

-*-*-

Hala ben hain miyim?

Rumcu muyum?

Yoksa siz tümünüz zavallı mısınız?

Acıyorum size!

Ersin Tatar’a da tüm hükümet üyelerine da, tüm koalisyon ortaklarına da!

Gerçekten çok acıyorum!

Üzülecek durumdasınız!

“Devletimiz, sonsuza dek yaşatacağız, KKTC egemen ve eşit bir devlettir” diyorsunuz, adam çıkıyor ve yüzünüze tükürüyor; zerre umurunuzda değil!

-*-*-

Adam resmen yüzünüze tükürdü!

“KKTC diye bir devlet yoktur, sömürge valisi vardır” dedi!

“İlahi yarabbi şükür!” diyorsunuz!

Acınacak haldesiniz!

-*-*-

Mertçe, dürüstçe, çıkın ve deyin ki, “KKTC yoktur, Kıbrıs’ın Kuzey’i, Türkiye’nin bir alt yönetimidir”…

Ya da, bronzonuz sıkıysa, açık bir diplomatik skandal olan Metin Feyzioğlu’nun sözlerini “kınayın!”.

Tahsin Ertuğruloğlu çağırsın Feyzioğlu’nu, “nedir efendi senin dediğin?” diye sorsun!

-*-*-

Sağa sola “egemen eşit devlet, AB yetkilileri Rumcu, BM yöneticileri Rumcu, muhalefet hain” diye tam mesai saçmalayacağınıza, kırk yılda bir gerçekten “KKTC”ye sahip çıkın!

C’mon Ers!

Hade Tahsin abi!

Yoksa “eneşi bronzo” mu?

Sıkmıyor mu?

-*-*-

Egemen ve eşit KKTC ha!

Ölünüzün körü!

Zavallılar!

Türkiye'nin derinleşen ekonomik krizi

Erdoğan'ı Batı'ya bakmaya sevk ediyor

İngiliz Yayın Kurumu (BBC), yukarıdaki başlıkla bir yorum – analiz yayınladı…

Türkiye’nin ekonomik krizinin çok ciddi olduğunu kaydeden BBC, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yüzünü Batı’ya çevirmek zorunda kaldığını öne sürdü…

-*-*-

Türkiye’nin yüzünü batıya dönmesi nedir?

Zaten Erdoğan bunun ne olduğunu kendisi açıkladı…

Ne dedi?

“İsveç’i NATO’ya alacaksanız, bizi de AB’ye alın”…

-*-*-

Başka ne dedi?

AB ile gümrük birliğinin genişletilmesini istedi…

-*-*-

Türkiye, AB üyesi olacaksa, bunu istiyorsa, şartlar, koşullar, kurallar gayet açıktır…

Yazılıdır…

Adına Kopenhag Kriterleri derler…

-*-*-

“Efendim, filan ülkeye uygulanmadıydı, şu konu bize de uygulanmayabilir” diye yorumlar işitebilirsiniz!

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Türkiye, eğer AB üyesi olacaksa, yapması gereken ödevlerinden bir tanesi, Kıbrıs sorununun çözümüdür…

Ve bu çözümün “federal bir çözüm” olacağı mutlaktır!

-*-*-

KKTC, egemen eşit falan bunlar, son dönemde ihtiyaç duyulan taktikten başka bir şey değildi…

Bu taktik kapsamında, Ersin Tatar ve şürekası açık ve de seçik bir şekilde kullanıldı.

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Sonuç: Evet, gerçekten Türkiye yeniden AB ile tam üyelik müzakereleri ilişkisine girerse, Crans Montana’dan kalınan yerden masaya dönülecektir…

Ersin Tatar mı?

Beş saniye alır Tatar için buna uyum sağlamak!

Sadece beş saniye!

1 – 2 – 3 – 4 – 5!

“Zaten ben federal çözümden yanaydım…” demezse, tükürün yüzüme!

Haaa, “bırakır televizyonumun başına dönerim” demişti ya!

Mümkün değil!

Türkiye’nin karar değişikliğine uyum sağlarsa sağlar; ki kesinlikle sağlayacaktır – değilse; Londra’ya yerleşir!

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Ne acı bir durum değil mi?

Bir de hiç utanmadan, sıkılmadan, KKTC’nin egemen ve eşit bir devlet olduğunu her gün anlatıyor ya…

Acı!

Çok acı!

Eşit ve egemen KKTC’de 1 İngiliz Sterlini, eşittir 35 TL! (Fotoğraf: Mustafa Evirgen)