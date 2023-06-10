Erdoğan, Ayşe’nin tatiline son verip, yolcu beraberi geri götürsün!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolü ile her şeyin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi…

Eğitim Bakanlığı dahil, her kurumda Büyükelçiliğin adamlarının çalıştığını söyledi…

Yeniş Bakış gazetesine konuşan Eylem, “Bu bir saldırı protokolüdür” dedi…

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Ülkemizde daha çok ihale takipçiliği yapan Türkiyeli bir gazeteci, Güney’den Kuzey’e geçecek Rum turistlerle yatacak olan Ayşe’lerin kazanacağı parayla ülke ekonomisinin döneceğini anlattı…

Avrupa gazetesi dün manşetinden yayınladı, öğrendik!

Türkiyeli kahraman gazeteci dostumuz çok faydalı fikirler verdi…

Sağ olsun!

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KKTC Hükümeti bu arada dövizle mücadele amacıyla bir komite kurdu!

Allah iyiliklerini versin!

Komik ama sorun değil!

Allah’a şükür, “Dubai’ye kredi komitesi” de kurabilirlerdi!

Hatta en ciddi önerim, “Üç devlet bir milletin Azerbaycan’ı bizi tanıdı canlarım benim” diye de komite kurabilirlerdi!

Üçün biri komitesi!

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TL ile uçak bileti alıp Türkiye’den KKTC’ye veya KKTC’den Türkiye’ye gitmek imkansız hale dönüyor…

Ercan – İstanbul – Ercan uçak bileti fiyatı 17 bin TL’ye dayandı…

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Sterlin, Euro ve Dolar ile gelmek isteyenler mi?

Doğrudan uçuş engeli var…

Larnaka’ya ve Baf’a muhtaç gibi bir durumumuz; yani çözüme muhtaç garibanlığımız apaçık!…

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Tufan Erhürman başkan çok haklı…

Afrikalılar otomobil alıyor; Ruslar gayrımenkul alıyor, marketler Rumlarla dolu ve biz sadece izleyebiliyoruz!

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Ünal Üstel geçenlerde, “hafta sonuna kadar tüm sorunları halledeceğiz” demişti; süreyi yaklaşık bin 500 gün uzattı, 2027’ye tarih verdi!

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Bağımsız gazetesi yazdı; pahalılık, işsizlik, iflaslar kapıda…

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Süper zeki, çok iyi eğitimli yüzlerce gencimiz gitti, dönmüyor, dönemiyor…

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Ekonomi SOS veriyor…

Tiken gazetesinde Artun Çağa meslek büyüğümüz diyor ki, 10 günde yüzde 20 fakirleştik…

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Ülkede ilaç kalmadı…

Cumhuriyet gazetesi, Türkiye’de de ilaç krizinin kapıda olduğunu dün manşetinden yayınladı…

Çünkü Dolar’daki önlenemez yükseliş, Türkiye’nin ilaç ve ilaç hammaddesi ithalini zorlaştırdığını yazdı…

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Bir arkadaşım, zar – zor reçete yazdırdı, gitti oğluna Güney’den bir ilaç aldı…

Aynı ilaç, KKTC’de 195 TL…

Güney’de 60 Euro, yani bin 300 TL falan…

Parası var, kimliği var, gitti aldı; peki parası ve Kıbrıs kimliği olmayan?

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Türkiye’de okullarda Cuma namazları artırılıyor…

Maşaallah!

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Recep Tayyip Erdoğan da yarın KKTC’ye geliyor!

“Mavi Vatan, egemen, eşit, KKTC, tanınacak, yanınızdayız, arkanızdayız” dersi vermez inşallah!

Bıktık ve de usandık!

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Haaa Erdoğan ne mi yapmalı?

Vallahi buradaki yalakalarından biri, yukarıda da bahsettik, terbiye ve ahlak sınırını çok aştı, fahişelik önerisi yaptı utanmadan…

Örnek olarak kullandığı isim ilginçti ama!

Ayşe!

Ne ilginçtir ki Ayşe’nin tatili ciddi anlamda uzadı…

Erdoğan, bence, “yolcu beraberi” geri götürebilir mesela!

İstifa mı demiştiniz?

Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti.

Johnson, kabinesindeki bakanların isyanının ardından 2022 yılında da başbakanlıktan ayrılmıştı…

Eski başbakan, istifasına gerekçe olarak hakkında yürütülen ve kamuoyunda "partygate" ya da "parti skandalı" olarak anılan olaylarla ilgili soruşturmayı gösterdi.

Neydi bu soruşturma?

Johnson’un, “Covid sınırlamaları uygulamadayken, kendi ofisinde bu sınırlamaları ihlal etmesi” ama bundan da önemlisi, “yok yahu, hiç de ihmal etmedim, sınırlamalara uyduk” demesiydi…

Yani, birincisi, kendi koyduğu kurallara uymamıştı!

İkincisi, “hayır uydum” diyerek, “yalan” söylemişti!

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Vallahi Boris Johnson’un canı cehenneme!

Digomo’ya kadar yolu var da; aklıma ne geldi biliyor musunuz?

Kendi koydukları kurallara uymayan; Anayasa’ya dahi uymamayı maharet sayan, her türlü yalanı rahatça söyleyen, rüşvet aldığı herkes tarafından bilinen…

Kısacası; Boris, İngiltere’de değil de KKTC’de yaşasaydı, “Kral’dır, kral!”…

Bilmem anlatabildim mi?

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Yani bu mübarek Pazar gününde canınızı sıkmak istemem ama “devlet olduk, devletiz, eşitiz, egemeniz” demekle olunmuyor!

Bilmem anlatabildim mi?

Hesap verebiliyor musunuz?

Şeffaf mısınız?

En basit bir hata dahi yapmış olsanız, istifa eder misiniz?

Neyse, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar efendim…

Boşuna yazıyoruz!

Kimin umurunda!

Yarın da Recep Tayyip Erdoğan gelecek, unutmayın; elbiseler temiz ve ütülü; potinler boyalı olsun, tekmil vereceksiniz yalakalar!

Tottenham yeni bir teknik direktörle anlaştı… Bu sezon İskoç ekibi Celtic’i şampiyon yapan Ange Postecoglou, bizim takımla dört yıllık sözleşme imzaladı… Postecoglou soyadı, büyük olasılıkla, Anadolu göçmeni bir Yunan – Rum kökene aittir… Ange Postecoglou, Atina’da 1957’de doğdu… Avustralya’da futbol oynadı, milli takımda yer aldı… Ve Premier Lig’de teknik direktörlüğe getirilen ilk Avustralyalı oldu… Kanım kaynamıştır… Anadoluludur, Akdenizlidir… Bu arada Tottenham’da sıkıntı var mı? Vardır! Harry Kane bu sene başka takıma gider mi; Hugo Lloris gitti gidiyor… Koçumuzun işi zor, işi zor! Hayırlı olsun…