Ercan: Bu günkü rezil KKTC’nin değil, belki 15 yıl  sonraki Federal Kıbrıs Türk Devleti’nin havaalanı

Ercan Havaalanı’nın yeni terminalinin bitmiş halini veya bitmesi için birkaç günlük ya da ufak tefek işi kalan yeni terminalini dün ilk kez gezdim… Patronla, yani Emrullah Turanlı ile sohbet – söyleşi karışımı yaklaşık bir saat geçirdim… Bize zaman ayırdığı için teşekkür ederim…

Hiçbir şey yazmadan, züppelik gibi olacak ama İngilizlerin deyişiyle, bir tek şunu vurgulamak isterim; “it is so good for TRNC!”

Yani Türkçesiyle söylemeye çalışırsam, “bu havaalanı, bu ülkeye büyük geliyor”…

Bir başka deyişle, “bu havaalanı, bu ülkeye çok fazla!”…

Kısa keseyim; dileyen, dilediği eleştiriyi yapacaktır, yapıyordur, yapmalıdır – örneğin yaklaşık 60 milyon Euro’luk “mücbir sebep” ödemesi gibi - ama gidip bu havaalanını görmek; başka ülkelerde gördüklerinizle kıyas yaparak konuşmak şarttır.

Efendim eksikler var mı?

Mutlaka olacaktır!

Hala bazı eksikler ve hala devam eden ufak tefek inşaat ya da tamiratlar söz konusudur ve bunlar aylarca da bitmeyecektir…

Evet, hala, bir takım aksaklıklar, uçuş saatleri ile ilgili gecikmeler de olmaktadır ama gerçekten, yürekten söylüyorum, bu ülkedeki mevcut siyasi ya da ekonomik yapıyı bilmesem ve o gün ilk defa Ercan’dan ülkeye giriş yapan biri olsam, uçaktan iner inmez yapacağım ilk yorum, “vaaaooouv”dur!

Abartıyor muyum?

Kesinlikle hayır!

Övünmek gibi olmasın, Avrupa’da çok havaalanı gördüm; bu havaalanının Larnaka ya da Baf havaalanlarından ve Avrupa’dakilerden daha “hoş” olduğunu söyleyebilirim…

Dediğim gibi, KKTC’ye çok fazla, KKTC’ye çok büyük gelen bir elbise!

Bu günkü rezil KKTC’nin değil, belki 15 yıl sonraki Federal Kıbrıs Türk Devleti’nin havaalanı…

Yapan mı?

Evet yapan, T&T adlı şirket…

Dün bu şirketin patronu, daha doğrusu iki adet T’den oluşan şirketin, Taşyapı kısmının başındaki isimle, Emrullah Turanlı ile sohbet etme fırsatım oldu…

Emrullah Turanlı kızgın…

Biraz kırgın…

Ama gururlu…

Bu gururla ilgili olarak haklı mı haksız mı?

Bence terminali gezen herkes, gurur duymasının hakkı olduğundan emindir…

Efendim eleştiriler…

Suçlamalar…

Ki bunları yapanlardan biri de benim…

Turanlı gayet açık konuşuyor…

Karadenizli müteahhit rahatlığıyla…

Turanlı ne diyor?

Özetle ve kendi ağzından çıkan kelimelerle aktarıyorum…

“… 1 milyar Euro değerinde bir mal var ortada… Ve bu mal, bu mülk, KKTC halkınındır, benim değildir… Ercan yeni terminal binası 410 milyon Euro’ya sigortalandı… Her yıl 700 bin Euro sigortaya ödeniyor…”

“120 bin metrekarelik, 2 bin araç park yeri olan, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli bir değer… Kıbrıs türk halkına ait bir değer… Benim değil… Akdeniz’deki adalarda bulunan havaalanlarının en büyüğü… Bunu birlikte yaptık, hep birlikte kazandırdık…”

“… İhale şartnamesinde görebileceğinizin çok üzerinde bir büyük eser yarattık. İhale şartnamesinde, şu andaki kaliteyi göremezsiniz… Peki niye yaptık? Sorabilirsiniz, niye yaptınız? Ada’nın hak ettiğine, dürüstçe inandığımız için yaptık. Bu Ada’nın 50 yıl ihtiyacına yeteceğinden eminiz… 50 yıl sonra nasıl genişletileceğinin, büyütüleceğinin planı da hazırdır…”

Dünya’nın her yanında işim var… Yatırımlarım var… Ama Dünya’nın her yanında evim yok… Evim, buradadır ve gönlüm, burada yaşamak istemektedir… Tüm engellemelere rağmen bu eseri yarattık. Artık kavgalardan bıktım… Gönlümü kazanan bu Ada’ya kalıcı ve buraya yakışır bir eser yarattığımızdan eminim…”

“… Böyle bir projeyi planlayıp yapmış olmama inanan Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan ve belki beş kişi daha bulabilirsiniz… Kimse inanmadı. Aman ayıp olmasın, bitsin dendi… İngilizi, Amerikalısı, Avrupalısı, Akdenizlisi böyle bir havaalanı yapılmasını hiç istemedi… Çünkü biliyorlardı, KKTC’nin Dünya’ya açılan kapısı, bu kadar iyi olmamalıydı… İnsan böyle bir havaalanından ülkeye giriş yaparsa, bu ülkeye her türlü yatırım yapılabilir demez mi?”

“Bir havaalanında olması gereken, Dünya’daki en gelişmiş teknolojiyi kullandık. Ufak tefek aksaklıklar yok değil. Vardır. Örneğin elektrik, tüm KKTC’nin sıkıntısıdır… Sadece havaalanının değil, tüm ülkenin kesintisiz elektriğe ihtiyacı vardır… Ya Türkiye’den bir an önce kablo ile elektrik getirilmelidir ya da verimli, takviyeli bir üretim sağlanmalıdır…”

“Ben esnafım. Komşu ile iş yapmak isterim… Ama onlar istemiyor… Elbette bir çözüm ve daha iyi bir ortamda, bu havaalanının daha verimli olacağı gerçektir…”

“Allah Temel’e dile benden ne dilersen ama kardeşine iki katını vereceğim demiş… Temel de bir gözümü çıkar Allah’ım demiş… Bu şekilde olmaktan kurtulmak lazım… Haksız eleştiriler yapıldı… Böyle bir eser yaratılmasından övgüyle söz edilmeliydi… Oysa, buraya yatırım yapmak yerine, Amerika’da bir bankaya 500 milyon Dolar koysaydım, yılda 50 milyon Dolar faiz gelirim olurdu…”

“2019’da havaalanın cirosu 60 milyon Euro civarındaydı… Ciro üzerinden brüt olarak bize kalan 27 milyon Euro diyelim… Bunun yarıdan fazlası masraf… Bize 10 milyon Euro’dan biraz fazla kalıyor… Ve bu malın sahibi sizsiniz… Alkışlamanız lazım.. Tapusu benim değil… Bir tek yolcu garantim de yok… Dünya’nın hangi ülkesinde, hangi iş insanı, cironun yüzde 50’sinden azına razı olup böyle bir yatırım yapar? Evet tapu sizin, borç benim… Ciro bu yıl 60 milyon Euro civarında olursa, 30 milyon Euro devletin kasasına girecek…”

“Çalanı, hırsızı, namussuzu dövün… Ama namuslu iş insanı üzerinden siyaset yapanlara da yuh deyin, ben diyorum… Nasıl ki sanatçının en büyük ödülü alkıştır, iş insanının, yatırımcının en iyi ödülü de, halkın teşekkürüdür… Yüzlerce kişi çalışacaktır, ekmek kazanacaktır… Ülkeye on binlerce turist, çok kaliteli bir kapıdan girecektir…”

“Havaalanı’nın açılışında, bana beş dakika konuşma yapma hakkı bile vermediler. Kırıldım: Kızgınım… Çocuklarımız, geleceğimiz için söylüyorum, iş insanlarını tu kaka ilan etmekten vazgeçin… Siyasetçisi, sivil toplum örgütü temsilcisi tu kaka ilan ediyor… Başarıyı ödüllendirelim, hırsız varsa eleştirelim, suçlayalım…”

“Herkes gelsin. Havaalanını gezsin… Çok güzel bir havaalanı yaptık. Bu sizin malınızdır. Değerini düşürmeyin. Mükemmel bir yapı oldu… Elbette ortağımız Terminal Yapı’nın da hissesi vardır… Onlar da gelsin, hakları neyse, alsın. Ama yok yapamaz, yok kaçacak, yok bitiremeyecekle uğraşmasınlar…”

“Mutlaka hatalar vardır. İnsanoğlu hata yapar, yapacaktır. Ama biz başarılı bir şirketiz. İşimizi çok düzgün yaparız. Ve hata olmuşsa, kasıt yoktur. Böyle bir havaalanı yapılmış olmasına inanmayanlar, haksızlık ettiklerini kabul ederler artık…”

“… Bu kadar düşmana, bu kadar engele rağmen bu havaalanı yapıldı. Kendi malınızı bu kadar aşağılamayın. Eğer ben bir yanlış yaparsam, özür dilerim…”

“… Diyebilirler ki işgal edilmiş topraklar, yolcu garantisi de yok, niye bu yatırımı yaptınız? Desinler… Bizim yaptığımız, üniversitelerde tez konusu olmalıdır… Kimse bu yatırımı yapmazdı… Bir Türk Bankası bile bize en başta 100 milyon Euro kredi vermişti… Krediyi geri çekti… KKTC’ye yatırım yapamayacağımızı söylediler…”

“Kıbrıs sorunu çözülürse tabii ki kapasite artacaktır… O siyasetin işidir ama çözülmesi gerektiğine katılıyorum… Biz 2013’ten beri buradayız… Geldik, kaliteli hizmet getirdik. Önce 100 milyon Euro ödedik… Sonra KDV dendi… KDV’ye bir de ceza kestiler… 124 milyon Euro oldu ödediğimiz…”

“Tek bir kötülüğüm yoktur… Bu havaalanı, hepimizindir. Hepimiz hissedarıyız… Senede en az 30 milyon Euro da devletin kasasına geliri olacaktır… Artık o gelirin iyi yönetilmesini denetlemek hissedarlarının, halkın ve sizlerin işidir… Çalanla, hırsızla mutlaka uğraşın… Ama tek bir kötülüğü dokunmamış, iyi insanları, iyi yatırımları da alkışlayın…”