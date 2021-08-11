Ercan-Afanya yolunda kazı…

Bir okurumuzun beş yıl önce 25 Mayıs 2016’da bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine gösterdiği alanda kazı başlatıldı...

Bundan beş yıl önce, 25 Mayıs 2016 tarihinde bir okurumuzun biz eve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş olduğu Ercan-Afanya (Timbu-Gaziköy) arasındaki yolda kazı başlatıldı.

YENİ ASFALT ÇALIŞMASINI KAYIPLAR KOMİTESİ’NE HABER VERDİK...

Kazının başlatılmasının nedeni, bu yolda geçtiğimiz hafta içerisinde TC Karayolları’nın yerel bir şirket vasıtasıyla başlatmış olduğu yeni asfaltlama çalışması... Bu asfaltlama çalışmasının haberini alır almaz derhal Kayıplar Komitesi yetkililerini aradık ve beş yıl önce kendilerine bir okurumuzun burada olası bir gömü yeri göstermiş olduğunu hatırlatarak harekete geçmelerini rica ettik...

Kayıplar Komitesi yetkilileri de yaptıkları incelemeler ve temaslar ardından bu alanda dün (10 Ağustos 2021, Salı) kazı başlattı.

“YOLUN ALTINDA KEMİKLER VAR” ŞEKLİNDE BİLGİ BULUNMAKTAYDI...

Sözkonusu olası gömü yeriyle ilgili olarak okurumuza bir şirocu, burada çalışma yaparken bazı insan kemikleri bulduklarını, kemikleri kenara alarak yolda çalışmaya devam ettiklerini belirtmişti ve okurumuza bu yeri göstermişti... Yolda bir çatlağın bulunduğu yerde olduğu tahmin edilen bu olası gömü yeriyle ilgili tek bilgi bu değildi.

KATERİNA ANTONA’NIN ÇALIŞMALARI...

Bu yolla ilgili olarak “kayıp” yakını Katerina Antona da, barikatlar açıldıktan sonra “kayıp” kardeşinin gömü yerini 2003 yılında kuzeyde ararken Mora’ya (Meriç) ve Ayakebir’e (Dilekkaya) giderek burada insanlarla konuşmuş ve kardeşinin gömü yerini saptamaya çalışmıştı. Kendisine kardeşinin içinde bulunduğu gruptan Kiriakos Mihail eşlik etmekteydi, o gruptan sağ kurtulan ender insanlardandı... Mora’dan bir Kıbrıslıtürk çoban bu ziyaret esnasında Katerina Antona’ya Ercan-Afanya yolunun altına da bazı “kayıplar”ın gömülü olduğunu aktarmıştı. Katerina Antona, gazeteci Andreas Paraskos’la birlikte ayrıca Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden bir yetkiliyi ziyaret etmiş ve Paraskos’la birlikte görüştüğü bu yetkili (şu anda görevde değil, emeklidir) kendisine bu yolun altına bazı “kayıplar”ın gömülmüş olduğunu belirtmişti... Katerina Antona’nın “kayıp” kardeşi Hristakis Antonas’ın kalıntıları, 2007 yılında Ayakebir’de (Dilekkaya) bir kuyuda 14 diğer “kayıp” Kıbrıslırum askerin kalıntılarıyla birlikte bir kuyuda Kayıplar Komitesi tarafından yürütülen kazıda bulunmuş ve 2010 yılında kimliklendirilerek defnedilmişti.

BAŞKA “KAYIPLAR” DA VAR...

Ancak Katerina’nın kardeşinin bulunduğu gruptan 15 civarında “kayıp” Kıbrıslırum’un gömü yeri henüz bulunamadı...

Antenna Televizyonu’nda yer alan bir habere göre 14 Ağustos 1974’te Mia Milya’daki (Haspolat) hat çatışmalarda çökünce, Palekitre’de (Balıkesir) bulunan Kıbrıslırumlar’ın 226ncı Piyade Taburu çekilmeye başlamıştı ve onlara Aradipli bir seferi asker rehberlik ediyordu... Bir otobüs ve Trulli’den Kostas Faşas’ın sürdüğü ve mühimmat yüklü bir kamyon ilerlerken, Mora civarında Türk tanklarının saldırısına uğramışlar ve kamyondaki mühimmat patlayınca otobüsteki askerler kaçmaya çalışmış, bazıları kaçmış, bazıları patlamalrda ölmüş, bazıları da hala “kayıp” durumda...

FAŞAS’IN VE BERABERİNDEKİLERİN GÖMÜ YERİNİ GÖSTERMİŞTİK...

Kostas Faşas’ın ve beraberinde aynı çatışmada ölen diğer üç “kayıp” Kıbrıslırum’un gömü yerini, bir okurumuzla birlikte Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiştik ve burada yapılan kazılarda onlardan geride kalanlara ulaşılmıştı... Sözkonusu gömü yeri, şu anda kazı yapılmakta olan yolun kenarında bir yerdi...

YENİ ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLAYINCA KAZILABİLDİ...

Beş yıl önce Kayıplar Komitesi yetkililerine bir okurumuzun gösterdiği bu alanda da kazı yapılmamıştı, ta ki TC Karayolları asfaltı söktürüp burada yeni bir asfalt çalışmasına başlayıncaya kadar... Kayıplar Komitesi böylece uyarımızla birlikte harekete geçerek gerekli izinleri almış bulunuyor ve dün de bu kazıya başlandı. Umarız bu kazıda “kayıplar”dan geride kalanlar bulunabilir.

ANTİK GÖMÜ YERLERİ...

Bize anlatılanlara göre bu bölgede bazı antik gömü yerleri de varmış, bazı mağaralar mevcutmuş ve antik insan kemiklerinin bu alanda gömülmüş olması da mümkünmüş.

Biz de, bu alanı bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermiş olan okurumuza çok teşekkür ediyoruz... Kazı ekibindeki arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara da “Çok kolay gelsin” diyoruz. Umuyoruz ki bu kazıda “kayıp” şahıslardan geride kalanlara ulaşılabilir.

NELER YAZMIŞTIK?

Bundan beş yıl önce, 12 Ağustos 2016’da bu sayfalarda 25 Mayıs 2016 tarihinde Kayıplar Komitesi yetkilileriyle birlikte bölgeye yaptığımız ziyaretle ilgili olarak şöyle yazmıştık:

“...Mora’ya gidiyoruz, bir başka okurumla buluşmaya… Ercan’dan Afanya’ya giden yoldaki bozuk noktayı gösterecek bize – bu yol yapılırken bir işçi bazı insan kalıntıları bulmuş… Bu kalıntıları yolun kenarına doğru yığmışlar ve işlerine devam etmişler yıllar önce, asfalt dökmüşler… Ancak okurumun ifadesine göre, yolun bozuk olduğu noktada gömü olabilirmiş… Mora’da da bu yeri gösterdikten sonra Lefkoşa’ya dönüyoruz…”