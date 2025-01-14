“Elektronik Haysiyet”

Meclis'i izliyorum.

"Hükümet" olarak anılan yapının bakanlarını dinliyorum ve düşünüyorum:

"Bu ülke hangi ülke?"

- Yurttaşın alım gücü artıyor (!)

- Üretim büyüyor (!)

- Eğitim emin ellerde (!)

- Hükümet güven veriyor (!)

***

En ilginci de Ekonomi Bakanı'nın "haksız kazancı önlemek" için çalıştıklarını söylemesi oldu.

Peki, neden ilginç?

Haksız kazancın çoğunluğu bu hükümetin ve bu zihniyetin kendisi değil mi?

İki örnek verelim...

Öyle laf ola değil…

Somut…



Birisi Sayıştay Raporu ile belgelendi, malum...

Söz konusu raporda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Kamu İhalesi Yasası’na aykırı bir şekilde fazladan 6 milyon 747 bin 535 dolar ödeyerek alımlar yaptığı ifade ediliyor.



6.7 milyon dolardan söz ediyoruz.

Öyle böyle değil!

Rapor 9 Ocak 2023’te yayımlandı ve 10 Ocak 2023’te Meclis’e gönderildi.

Sonuç ne oldu?

Emin ellerde (!)



Bir diğer örneğimiz…

Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklikle 15 yıllık "ihalesiz" sözleşme imzalanan ve ödüllendirilen AKSA!



Kıb-Tek’ten kilowatt saati 9.5 dolara aldığımız elektriği…

AKSA’dan 16 dolara alıyoruz.



Birine 16 ödüyoruz, garantili, diğerine 9.5 dolar…

İkisi arasındaki farka bakar mısınız?



Bir yılda 60 milyon dolara ulaşıyor aradaki fark...

Fazladan ödüyoruz.

Bu parayla kendi santralimize niye yatırım yapmıyoruz ve niye yabancı bir şirkete muhtaç kalıyoruz?

Bunun yanıtı da Meclis’te veriliyor zaten: Hükümet güven veriyor (!)



***

Ercan Havalimanı’nı adeta "tavla teslim" verdiğimiz Taş-Yapı'ya yönelik 59 milyon Euro bağışı da ayrıca hatırlatmak isterim.

"Mücbir" sebeplerle (!)



Şimdi bize “haksız kazancı önleme” masalları anlatılıyor.



İlçe başkanlarının kendi aralarında üleştiği ve üç partinin adeta birbirini dişlediği yüzlerce geçici istihdamını da konuşalım dilerseniz.

Her ay ödüyoruz bedelini!

Bunlar da “haksız kazanç” hanesine yazılıyor mu acaba?

Yoksa “mücbir sebep” mi?

Ne anlatılıyor hepimize?

Elektronik etiketle ürün fiyatlarını anında görebilecekmişiz şimdi…

Bu etiketler yolsuzlukları, yandaşlıkları, hukuksuzlukları da gösterecek mi?

***

Haksız kazanç için çalışıyor hükümet!

Yok yok…

Yanlış yazmadım…

“Haksız kazancı önleme” değil…

Tam da haksız kazanç…



“Elektronik Etiket” uygulaması devreye girecek şimdi…

Adanın kuzeyine nur inecek ve aydınlanacağız böylece (!)



Ah bir de “Elektronik Haysiyet” olabilse keşke…

