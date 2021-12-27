Eğitimde Yanlış Kararların Okulları Getirdiği Duruma Örnek: LTL

Aşağıda okuyacaklarınız eğitimde Kıbrıs Türk Toplumu’nun en önemli sembollerinden, en köklü okullarından birisi olan Lefkoşa Türk Lisesi’nin, iş bilmez ve pedagojiye zarar verme pahasına alınan hatalı kararlar nedeniyle vicdanları sızlatan durumundur

100 öğretmeni, 1089 öğrencisi ile ülkenin en önde gelen liselerinden birisi olan Lefkoşa Türk Lisesi’nde görev yapan öğretmenler ve okul yetkileri bir dokun bin ah işit misali; eğitimde alınan yanlış kararların okulda nitelikli eğitim yapılamaz bir duruma dönüştüğünü belirterek, temel sorunları şöyle sıralıyorlar:

Sonu gelmeyen yeni öğrenci kayıtları nedeniyle oluşan kalabalık sınıflar, ders yapmayı imkansız hale getirmiş durumda: Sadece bu yıl 400’ü aşkın yeni kayıt yapmış. Okul idaresi, tüm zamanını ve enerjisini neredeyse sadece kayıt yapmaya ayırmış durumda. Öğrencilerin eğitim ortamlarını düzenlemeye zaman da enerji de kaynak da kalmıyor.

Öğrencilerin eğitim ortamlarını düzenlemeye zaman da enerji de kaynak da kalmıyor. Öğrencilerin ortak kullanım alanları son derece yetersiz. Bini aşkın öğrenci sınıf duvarlarının dışında nitelikli zaman geçirebilecekleri ya da alternatif etkinlik yapabilecekleri tek bir donanım yok. Hatta teneffüslerde oturacakların bank bile bulmakta zorluk çekiyorlar.

Kantin ve tuvalet yetersizliği, hademe ve teknik personel yetersizliği ise cabası…

Göçmen aile, parçalanmış aile çocukları ile ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı oldukça yüksek.

Bütün bunlara bir de eleyici sistemin yarattığı düşük profilli öğrencilerin toplandığı okul olmak algısı, iki yıldır okula gitmeyen öğrencilerin sosyalleşmemesi, yaşadığı eğitim kayıplarını gidecek hiçbir destek programına dahil olmaması eklendiğinde öğrencilerin sigara ve madde kullanımı, kavga, zorbalık, hırsızlık, ders düzenini bozma, öğretmene saygısızlık gibi davranışları göstermesi gerçeği tüm çıplaklığı ile yüzümüze vuruyor. Okul idaresinden edindiğim bilgiye göre daha birinci dönem tamamlanmadığı halde okul disiplin kurulu 120’yi aşkın konuyu görüşmüş durumda…

Hal böyle olunca da okul yöneticilerin, öğretmenlerin hatta okul çalışanların mutsuz ve motivasyonsuz olmaları kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle de okuldan başarı beklentileri zayıflıyor. Oysa bu okuldaki okul yönetici ve öğretmenler; bu ülkenin en deneyimli, alanlarında en başarılı, toplumsal ve sosyal olaylara en duyarlı aydın kişiler. Ne var ki yaşadıkları koşullar mesleklerini gerektiği gibi yapmalarına büyük engeller çıkartıyor. Kıdemli öğretmenler emekli olmak için gün sayarken, genç öğretmenler de nakille başka okula gitme çabası içindeler…

Kısacası Lefkoşa Türk Lisesi’nin okul iklimi oldukça kötü görünüyor. Ne var ki bunu gaile edinen bir Eğitim Bakanlığından söz etmek de mümkün değildir. Dahası bu iklimi kötü yapan şey de bakanlık uygulamalarının ta kendisi... Yani plansızlık, bürokratik aksamalar, ekonomik kaynakları verimli kullanamama, eğitimi gaile edinmeme ve eğitim bilimi ilkelerine göre değil siyasi kaygılarla karar alma okullarımızı yalnız ve çaresiz bırakmıştır.

Bu zihniyetin artık bu eğitimi yönetemeyeceği aşikardır.

Aklınızda Bulunsun

Okul İklimi

Okullar, sırf binalardan oluşan bir yapı değildir. Okulların da atmosferleri vardır. Üstelik kimi eğitim bilimi araştırmalarına göre okul atmosferindeki “iklim” başarının en önemli nedeni olarak gösterilmektedir. Olumlu bir okul iklimi oluşturmada öğretmenlerin desteği hiç yadsınamaz bir gerçektir. Okul iklimi öğretmenlerin motivasyonunu olumlu yönde etkilediği için öğretmenlerin performans üzerinde büyük etkiye sahiptir. Öğretmenlerin yöneticilerle ve meslektaşlarıyla arasındaki ilişkiler derse olan davranışlarının ve motivasyonlarının şekillenmesinde önemli rol oynar. Öğretmenler olumlu bir okul iklimi oluşturmada önemli bir rol oynar ancak uygulanan günlük stres ve taleplerin engeli bu süreci engelleyebilir.

Okulun olumlu bir sosyal iklime sahip olmasının, öğrencilerin okula yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde çok önemli bir katkısı vardır. Okul iklimindeki olumlu tutumlar, akademik gelişmenin ve öğrenme amaçlarının önem kazanmasına, okuldaki öğrencilerin saygı kapsamında birbirleriyle olumlu ilişkiler kurmasına katkıda bulunur. Dolayısıyla öğrencilerin, öğrenme, risk alma ve güvenlik duygusu gibi bazı özelliklerini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen faktör okul iklimidir

Anlayana Gülmece

Bekçi

Devlet bir gün geniş ve boş bir araziye geceleri göz kulak olacak bir bekçi işe almaya kara verir. Bir süre sonra düşünülür; “Peki talimatlar olmadan bekçi işini nasıl yapacak.” Bir planlama birimi kurulur ve planlamayı yapmak üzere iki kişi işe alınır. Bir süre sonra; “İşleri yapıp-yapmadıklarını nasıl kontrol edeceğiz” diye düşünülerek İki denetmen işe alınır, biri denetim yapar diğeri raporları yazar. Daha sonra; “Bunların maaşları nasıl hesaplanıp ödenecek” diye tartışılır ve bir muhasebe şefi, bir katip, bir de istatistikçi işe alınır. Derken; “Peki bunlardan kim sorumlu olacak” diye düşünülür ve bir müdür ve iki de müdür yardımcısı işe alınır.

Bir süre sonra, ülkede ekonomik kriz çıkar ve bütçedeki masrafları kısmak için bekçi işten çıkartılır…