Dört Gence Dört Soru Daha

Pandemi önlemleri ile ilgili olarak ne düşünüyorsun ? Sen olsaydın ne yapardın ? Yasaklara uyuyor musun ? Sence, daha neler bekliyor insanlığı ?

AK (Yaş: 21 - Lefkoşa)

Önlem adı altındaki bazı yasaklar öyle saçma sapan ki… Gülsem mi ağlasam mı kararsızım. Bütün gücümü testlere, konrollere verirdim. Her yerde sıkı kontrol başlatırdım. Uymaya çalışırım ama bazen isyan edip yasakları deldiğim de oluyor. Hiçbir şeyin eski alışkanlıklarla devam edemeyeceği çok açık bence. Yeni bir dünya, yeni bir yaşam tarzına alışmak zorundakalacağız artık.

MSL (Yaş 20 – Girne)

Bana yasak dendi mi tüylerim zaten diken diken oluyor. Hele bizim memleketteki yasaklar çok komik. Ülkeye girişlerde doğru dürüst kontrol yapılıyor mu ? Önceliğim bunda olurdu. Çünkü virüsün ithal yoluyla geldiği çok kesin. Göstermelik olarak ben de arkadaşlarım da yasaklara uyar gibi yapıyoruz. Ama itiraf etmeliyim ki bu sırf çevre için. Dünyanın dört bir yanından aşı haberleri geliyor. Ben umutluyum. Sonunda çaresi bulunacaktır.

Y.A. (Yaş 18 – Lefkoşa)

1. İlgililer, bu kararları pek ciddi ciddi düşünerek almamışlar gibi geliyor bana. Çok çelişkiler var. Çelişkileri farkedenler de doğal olarak ciddiye almıyorlar.

2. Ben olsaydım ? Abi, doğrusunu istersen ben onların yerinde olmak istemezdim. Ama olsaydım, açıklamaları ve yasakları, değil kelime kelime, harf harf düşünürdüm önce.

3. Ben ve ailem uymaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz ama galiba azınlığız.

4. Çok şey değişti ve değişmeye de devam edecek. Ama aşısı da bulunacak sonunda. İnanıyorum.

Ş.K.Z (Yaş 20 –Girne)

1. Bazen doğru diyorum. Bazen bazılarını saçma buluyorum. Anlayacağınız bende de dengesizlikler var o konuda.

2. Herşey tumba gitti abi. Ne sağlık kaldı, ne ekonomi. İnsanlık da panik içinde. Ben olsam ne yapardım ? Hiç bilmem. Doğrusunu istersen düşünmedim de. Hatta düşünmek bile istemem.

3. Mümkün olduğunca uymaya çalışıyorum. Eleştirilerim olsa da gene de tedbirli olmam gerektiğini düşünüyorum.

4. Herşey ters yüz oldu. Yeni dünyaya kendimizi alıştıracağız . Başka da seçeneğimiz yok zaten. Virüsün yayılması önlenecektir eninde sonunda ama tahribat kalıcı olacaktır uzun yıllar.

Sokak Ağzı

“Arıklı, Erhürman ve Özersay’a teşekkür etmiş. Asıl teşekkür etmesı gereken birilerini unutmuştur gibi geliyor bana”

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“Ve en sonunda bütün kahramanlar köşelerine çekildiler. UBP’nin tarihimize altın harflerle yazılacak kurultayında tek aday var.”

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“Türkiyeden Almanyaya gönderilen dezenfektanlar sahte veya hileli çıktı ve yasaklandı. Bizim buralarda yok mu onlardan ?”

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“TC’de, Yargıtayda, AYM üyeliği seçiminde adaylar teker teker çekildiler. Şimdi tek aday kaldı. Bu filmi biz daha önce bir yerde daha gördük sanki. Ne dersiniz ?”

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“Zaten gelişigüzel bir yaşamımız vardı. Pandemi’den sonra herşey bir o kadar daha gelişigüzel oldu. Bir gün sonra nelerle karşılaşacağımızı bilemeden gelişigüzel yaşamaya devam ediyoruz.”

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“Bakan açıkladı. Türkiyeden gelen boru hattının sahibi Türkiyeymiş. Yani, vanayı ister açar istemezse açmaz demektir bu. Su da Türkiyeye teslim yani. Elektriği de verin de kapansın artık bu defter.”

Anlayana

“İnsan savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı bir dava uğruna ölse daha iyi değil mi.” ( Albert Einstein)