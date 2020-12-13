Dört Genç-Dört Soru

Dört gencimize beş basit soru sordum. Aldığım cevaplara çok şaşırdım dersem yalan olur. Genel bakışın bir aynası gibiydi. Karamsarlık maalesef ön planda.

Ülkedeki genel durumu nasıl değerlendiriyorsun ? Devletinizden memnun musun ? Geçmişinize ait neler biliyorsun ? Gelecek için düşüncelerin neler ?

H.M. (Lefkoşa –Yaş 20)

1. Genel durum berbat mı berbat. Bir yanda pandemi bir yanda içimizdeki karmaşa. Serseme döndük.

2. Kesinlikle hayır. Varız zannediyoruz ama yokuz. Kendi kendimize masallar okuyor avunuyoruz.

3. Okulda neler öğrettilerse onu. Rumlar bize saldırdı biz de kendimizi savunduk. 74 savaşı çıktı, Türkiye geldi bizi kurtardı.

4. Hangi gelecek ? Karalamadan yaşıyoruz işte.

Y.K. (Girne-Yaş 21)

1. Virüs ? Var… Siyasi dalaşmalar ? Var… İflaslar ? Var… Nereye baksan çökük.

2. Nasıl memnun olayım ki abi ? Her tarafımızla çökmüş durumdayız. Dünya bizi tanımıyor. Biz hala KKTC diye bağırıyoruz. Ülke dışında Kıbrıslıydık ülke içinde KKTC’li. Şimdi o da kalmadı.

3. Ne anlattılarsa onu. Şimdilerde, bu kadar zamandır bize anlatılanların ve öğretilenlerin çoğunun doğru olmadığını öğrenmek de büyük acı veriyor.

4. Geleceğimle ilgili kafam sıfır. Üniversite son sınıftayım. Bitireceğim ama ne olacak ? Bu ülkede mi kalırım bir başka ülkeye mi göç ederim bilmem.

A.S. (Değirmenlik-Yaş 23)

1. Çok kötü ve moral bozucu. Gücümüzü Corona’yı nasıl yeneceğimize harcamamız gerekirken, bambaşka şeylerle uğraşıyoruz. Manzara çok rezil durumda.

2. Hiçbir şeyden memnun değilim. Artık öyle bir hale geldik ki, aslında doğru olan şeylere de kuşku ile bakmaya başladım. Devlet ? Hangi devlet ? KKTC mi ? Yoksa TC mi ?

3. Ne öğrettilerse onu biliyordum. Ama daha sonra, öğretilenlerle yetinmedim başka şeyler de okudum. Rum’u da öğrendim Türk’ü da.

4. Gelecek ? Üniversite diplomamı alalı bir sene oldu. Oturdum iş bekliyorum. Virüs belası olmasa Avustralya’ya kaçacaktım. Çünkü bu ülkede gelecek görmüyorum.

J.L.K (Mağusa – Yaş 22)

1. Her gün biraz daha kötüye gidiyoruz abi. Sonu nereye varacak belli değil

2. Dünyanın herhalde en komik devletiyiz. Her şeyimiz alaturka. Politikamız da politikacılarımız da.

3. Rum deli oldu saldırdı. Bizi yok edecekti edemedi. En sonunda memleketi parçalamayı başardılar.

Şimdi ne onlar bilir ne olacağını ne de biz.

4. Bu memlekette gelecekle ilgili plan yapmak mümkün mü ? Rüzgar nereye savurursa oraya gideceğiz sonunda.

Sokak Ağzı

“Aha inadınıza guruldu hükümet. Çatlayın da patlayın. Şimdi başlayın düşünmeye Ekim’e gadar dayanır mı dayanmaz mı diye”

***

“Hükümet isterdiniz ? İşte size hükümet. Saner mutlu, Ers daha mutlu, Türkiya ? O daha daha mutlu. Güle güle kullanın.”

***

“Özgürgün soruşturmasına ne oldu ? Bir bilen var mı ?”

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“Çok merak ederim Arıklı kaç vatandaşlık verecek koltukta otururken.”

***

“Yeni hükümetimizden ilk müjde geldi. 13.Maaşlarda sıkıntı varmış. Hele bir vermeyin de göresiniz cümbüşü.”

***

“Bir önerim var. Yeni Başkanımız taksın koluna yeni Başbakanımızı da beraber yürüsünler vir Arasta’nın içinde.”

***

“Hükümet programı Pazartesi okunacakmış. Çok merak ettim bu program nerede hazırlandı. Ankarada mı Kıbnrısda mı ?”

Anlayana

“Ülkeye sadakat, her zaman; hükümete sadakat, hak ettiği zaman.” (Mark Twain)