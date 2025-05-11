Diyabetli Hastalarda Diş Tedavisi: Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde diyabet, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir hastalık. Vücuttaki kan şekeri seviyelerinin düzensiz seyretmesi, sadece genel sağlığı değil, ağız ve diş sağlığını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle diyabetli bireylerin diş tedavileri özel bir yaklaşım gerektirir.

Diyabet ve Ağız Sağlığı Arasındaki Bağlantı

Diyabetli hastalarda periodontal hastalıklar (diş eti hastalıkları) daha sık ve daha şiddetli seyreder. Ayrıca yara iyileşmesinde gecikme, enfeksiyonlara karşı artmış duyarlılık ve ağız kuruluğu gibi problemler de yaygındır. Bu durumlar, rutin diş tedavilerini bile daha dikkatli ve planlı yapmamızı zorunlu kılar.

Endikasyonlar (Tedavi Gerekçeleri)

Diyabet hastalarında da sağlıklı bireylerde olduğu gibi;

Diş çürüğü tedavileri , Kanal tedavileri,Diş çekimleri,Protez uygulamaları,Periodontal tedaviler,İmplant işlemleri gibi girişimler yapılabilir. Ancak bu işlemlerin zamanlaması ve hasta hazırlığı büyük önem taşır. Kan şekeri kontrol altında olduğu sürece, hastalar güvenle tedavi edilebilir.

Kontrendikasyonlar (Tedavinin Yapılmaması Gereken Durumlar)

Açlık kan şekeri 200 mg/dL üzerinde olan hastalarda elektif (acil olmayan) tedaviler ertelenmelidir.

Diyabetik ketoasidoz gibi metabolik dengesizlik durumlarında kesinlikle diş tedavisi yapılmamalıdır.

Şiddetli enfeksiyonlar veya sistemik belirtiler gösteren diyabetik hastalarda işlem öncesi mutlaka hekim onayı alınmalıdır.

Tedavi Öncesi Hazırlık ve Uygulama Sırasında Dikkat Edilecekler

Hastanın en son kan şekeri düzeyleri sorgulanmalı ve mümkünse HbA1c değeri bilinmelidir.

Sabah saatlerinde, tok karnına ve insülin veya oral antidiyabetik ilaçlarını almış şekilde gelmeleri istenmelidir.

Antibiyotik profilaksisi, yara iyileşmesi zayıf olan hastalarda gerekebilir.

Lokal anesteziklerin adrenalin içeriği sınırlı tutulmalı veya adrenalinsiz ajanlar tercih edilmelidir.

Tedavi Sonrası Bakım

Diyabetli hastalarda yara iyileşmesi yavaş olabileceğinden, çekim sonrası bakım ve hijyen eğitimi titizlikle verilmelidir.

Gerekirse antiseptik ağız gargaraları reçete edilmelidir.

Diyabetli hastalarda enfeksiyon riski daha yüksek olduğundan, ağrı veya şişlik gibi belirtiler mutlaka takip edilmelidir.

Hastaya düzenli diş hekimi kontrolleri önerilmeli ve periodontal destek tedaviler aksatılmamalıdır. Çünkü diyabetli hastaların , diyabetli olmayan hastalara göre yapılan çalışmalar ortaya koyuyor ki diş eti çekilme oranları daha fazla. Bu yüzden erken tanı ve ilerlemeden tedavi edilmesi diş kaybına yol açmaması için önemli rol oynuyor.Sonuç Olarak…

Diyabetli bireylerde diş tedavisi doğru planlandığında son derece güvenlidir. Burada önemli olan hastanın sistemik durumu hakkında bilgi sahibi olmak, tedavi sırasında özel önlemler almak ve hasta ile iş birliği içinde ilerlemektir. Unutmayalım, ağız sağlığı genel sağlığın aynasıdır.