Ağız ve diş sağlığı denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak diş macunu, diş ipi ve düzenli diş hekimi kontrolleri gelir. Oysa ağız bakımının en temel araçlarından biri olan diş fırçasının seçimi, kullanımı ve temizliği de en az diğer uygulamalar kadar önemlidir. Peki, kullandığımız diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmeliyiz? Herkes aynı fırçayı mı kullanmalı? Raflarda gördüğümüz birbirinden farklı diş fırçaları gerçekten farklı ihtiyaçlara mı hitap ediyor?

Diş fırçası ne zaman değiştirilmelidir?

Diş fırçalarının ortalama üç-dört ayda bir değiştirilmesi önerilir. Ancak bu süre kesin bir takvim olarak değerlendirilmemelidir. Fırça kıllarının yana doğru açılması, şeklinin bozulması ve esnekliğini kaybetmesi, artık etkili temizlik yapamadığının göstergeleridir. Böyle bir durumda üç ayın dolmasını beklemeden fırça değiştirilmelidir. Çünkü yıpranmış kıllar diş yüzeylerindeki plakları yeterince uzaklaştıramaz ve diş eti çizgisinde biriken bakterilerin temizlenmesini zorlaştırır.

Kim hangi diş fırçasını kullanmalı?

Diş fırçası seçiminde en önemli kriter, fırçanın sertliği değil, diş ve diş etlerine zarar vermeden etkili temizlik sağlayabilmesidir. Genel olarak yumuşak kıllı, küçük veya orta boy başlıklı diş fırçaları tercih edilmelidir. Sert kıllı fırçalar daha iyi temizlik yaptığı düşüncesiyle tercih edilse de bu doğru değildir. Aksine, aşırı basınçla birlikte kullanıldığında diş eti çekilmelerine, diş minesinde aşınmalara ve diş hassasiyetine neden olabilir.

Çocuklar için yaşlarına uygun, küçük başlıklı ve yumuşak kıllı fırçalar seçilmelidir. El becerisi sınırlı olan, özel gereksinimleri bulunan veya ağız bakımını tek başına gerçekleştirmekte zorlanan bireylerde ise kalın saplı, ergonomik ya da elektrikli diş fırçaları avantaj sağlayabilir. Ortodontik tedavi gören bireyler için braket çevresini temizlemeye yardımcı özel tasarımlı fırçalar tercih edilebilir. Diş eti hastalığı, implant veya protez varlığında ise diş hekiminin önerdiği özel bakım araçlarından yararlanılmalıdır.

Neden bu kadar çok diş fırçası çeşidi var?

Piyasada manuel, elektrikli, sonik, ortodontik, arayüz ve tek demetli fırçalar gibi pek çok seçenek bulunuyor. Bunun nedeni herkesin ağız yapısının, diş diziliminin ve temizlik ihtiyacının aynı olmamasıdır. Elektrikli ve sonik fırçalar, özellikle doğru teknikle fırçalamakta zorlanan kişilerde kolaylık sağlayabilir. Ancak manuel diş fırçaları da doğru teknik ve yeterli süreyle kullanıldığında son derece etkilidir. Önemli olan en pahalı veya en teknolojik ürünü seçmek değil, kişinin ihtiyacına uygun fırçayı doğru kullanmasıdır.

Diş fırçasında bakteri oluşumunu nasıl önleyebiliriz?

Diş fırçaları her kullanımda ağız içindeki bakterilerle temas eder. Ayrıca nemli ortamlar mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırabilir. Bu nedenle fırçalama sonrasında fırça başlığı bol suyla iyice durulanmalı, üzerinde diş macunu ve yemek artığı kalmadığından emin olunmalıdır. Ardından fazla suyu uzaklaştırmak için hafifçe silkelenmeli ve dik konumda, açık havada kurumaya bırakılmalıdır.

Diş fırçasını sürekli kapalı bir kutuda, nemli şekilde saklamak doğru değildir. Seyahat sırasında koruyucu kapak kullanılabilir ancak fırça eve döndüğünde kuruması sağlanmalıdır. Ayrıca aile bireylerinin diş fırçaları birbirine temas etmeyecek şekilde saklanmalı, hiçbir koşulda diş fırçaları ortak kullanılmamalıdır. Tuvalet ve lavabo çevresinde uygun hijyen koşullarına dikkat edilmesi de önemlidir. Fırçayı dezenfekte etmek amacıyla çamaşır suyu, alkol veya kaynar su kullanmak ise önerilmez.

Doğru fırçalama, doğru fırçayla başlar.

Unutulmamalıdır ki sağlıklı dişler yalnızca doğru diş macunuyla değil, doğru diş fırçası, doğru teknik ve düzenli ağız bakımıyla korunur. Dişler günde en az iki kez, ikişer dakika boyunca fırçalanmalı; diş aralarının temizliği diş ipi veya uygun arayüz fırçalarıyla desteklenmelidir.

Diş fırçası küçük bir araç gibi görünse de ağız sağlığımızın korunmasında büyük bir role sahiptir. Kendimize ve ailemize uygun diş fırçasını seçmek, onu doğru şekilde temizlemek ve zamanında değiştirmek, sağlıklı bir gülüş için atabileceğimiz en basit ama en değerli adımlardan biridir.

Unutmayın, önemli olan yalnızca dişlerinizi fırçalamak değil, onları doğru şekilde fırçalamaktır.