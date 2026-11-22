Dünya Cinsel Sağlık Derneği (WAS), geçtiğimiz aylarda 2026 yılı temasını ‘Her Beden’ olarak belirlemişti. İlk bakışta yalnızca fiziksel görünüşe ilişkin bir mesaj gibi algılanabilecek olan bu tema, aslında çok daha derin bir anlam taşıyor. Çünkü her insan cinselliğini bir beden aracılığıyla deneyimler. Bu deneyimin nasıl şekillendiğini ise yalnızca bedenimizin özellikleri değil; içinde yaşadığımız toplum, kültür, politikalar, toplumsal normlar ve diğer insanların bize yönelik tutumları da belirler. Peki, gerçekten her bedene aynı saygıyı gösteriyor muyuz?

Bedenler Birbirinden Farklıdır

Beden; yalnızca dış görünüşümüzden, kilomuzdan, boyumuzdan veya fiziksel özelliklerimizden ibaret değildir. Her beden kendine özgü özelliklere, ihtiyaçlara, kapasitelere ve deneyimlere sahiptir. Yaş, genetik özellikler, engellilik, kronik hastalıklar, hormonal değişimler ve yaşam boyunca geçirilen fiziksel değişimler beden çeşitliliğinin doğal parçalarıdır.

Bununla birlikte toplumda çoğu zaman belirli bir beden görünüşü ideal olarak sunulur. İnce olmak, genç görünmek, belirli ölçülere sahip olmak veya belirli fiziksel özellikleri taşımak güzelliğin ve sağlığın göstergesiymiş gibi kabul edilir. Oysa güzellik standartları tarihsel süreçte, kültürden kültüre ve toplumdan topluma değişir. Bir dönemde ideal kabul edilen beden, başka bir dönemde aynı şekilde değerlendirilmez. Üstelik fiziksel görünüş, tek başına bir insanın sağlığını, değerini veya yaşam kalitesini belirleyemez.

Beden Algısı: Kendimize Nasıl Bakıyoruz?

Beden algısı, bireyin kendi bedeni ve fiziksel görünüşü hakkındaki düşüncelerini, duygularını ve değerlendirmelerini kapsar. Bu algı doğuştan sabit değildir; çocukluktan ergenliğe, yetişkinlikten yaşlılığa kadar yaşam deneyimleriyle şekillenir. Ailenin tutumu, arkadaş çevresi, romantik ilişkiler, medya, sosyal medya ve toplumsal beklentiler beden algımızı etkileyebilir.

Özellikle sosyal medyada karşılaştığımız filtrelenmiş fotoğraflar, yapay zekâ ile değiştirilmiş görüntüler ve gerçekçi olmayan beden temsilleri, kendimizi başkalarıyla kıyaslamamıza neden olabilir. Bu kıyaslamalar zamanla bedenimizden hoşnutsuzluk duymamıza, bazı bölgelerimizi saklamaya çalışmamıza veya görünüşümüz nedeniyle utanç hissetmemize yol açabilir. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor: Olumlu beden algısı, kişinin bedenini her zaman çok güzel bulması veya her özelliğini sevmesi demek değildir. Bedenini olduğu haliyle tanımak, ihtiyaçlarına saygı duymak ve değerini yalnızca görünüşü üzerinden belirlememek de olumlu beden algısının önemli parçalarıdır.

Beden Algısı Cinselliği Nasıl Etkiler?

Beden algısı ile cinsel sağlık arasında önemli bir ilişki vardır. Kişinin bedeninden utanması, fiziksel özellikleri nedeniyle kendisini yetersiz hissetmesi veya partneri tarafından beğenilmeyeceğini düşünmesi; yakınlık kurma, bedensel rahatlık, cinsel iletişim ve cinsel haz deneyimlerini etkileyebilir.

Örneğin bedenine ilişkin yoğun kaygı yaşayan bir kişi, yakınlık sırasında kendi bedensel duyumlarına odaklanmak yerine nasıl göründüğünü düşünerek kaygı yaşayabilir. Bu durum cinsel deneyimden alınan hazzı ve rahatlığı olumsuz etkileyebilir. Ancak cinsel sağlığı yalnızca bireyin beden algısına indirgemek de doğru değildir. Güvenli ilişkiler, karşılıklı onay, saygı, mahremiyet, erişilebilir sağlık hizmetleri ve ayrımcılıktan uzak bir toplumsal ortam da cinsel sağlığın temel bileşenleridir.

O Halde Ne Yapabiliriz?

Öncelikle bedenlerin birbirinden çeşitli olduğunu ve hiçbir bedenin diğerinden daha değerli olmadığını kabul etmeliyiz. Sağlık ve güzellik kavramlarını yalnızca dış görünüş üzerinden değerlendirmekten vazgeçmeliyiz. Başkalarının kilosu, bedensel özellikleri, engellilik durumu veya fiziksel değişimleri hakkında izinsiz yorumlarda bulunmamalıyız. Bir kişinin bedenine ilişkin paylaşmak istemediği bilgilerin kendisine ait olduğunu unutmamalıyız.

Sosyal medyada gerçekçi olmayan beden temsillerini sorgulamak, çeşitli bedenlerin görünür olduğu içerikleri takip etmek ve kendimizi başkalarıyla kıyaslamayı azaltmak da atabileceğimiz adımlar arasındadır. Bedenimize yalnızca nasıl göründüğü üzerinden değil, yaşamımızı sürdürmemize, hissetmemize, hareket etmemize ve deneyimlememize nasıl eşlik ettiği üzerinden de bakabiliriz.

Unutmayalım ki beden olumlama yaklaşımı, herkesi bedenini sürekli sevmeye zorlamak değildir. Asıl mesele, bedenimize saygı duymak ve başkalarının bedenlerine de aynı saygıyı gösterebilmektir.

Her beden önemlidir, her beden saygıyı hak eder. Her beden cinsel sağlık hizmetlerine, haklara, adalete ve hazza eşit biçimde erişebilmelidir. Çünkü bedenlerimiz birbirinden çeşitli olsa da saygınlık, eşitlik ve sağlık hakkımız ortaktır.