Direksiyon Başında Neden Başka Birine Dönüşüyoruz?

Sabah işe giderken sakin bir insansınız. Trafik dışında saygılı, kontrollü ve anlayışlı biri…

Ama direksiyon başına geçtiğinizde bir şey değişiyor.

Daha sabırsız, daha tepkisel, daha agresif birine dönüşüyorsunuz.

Peki neden?

Neden trafikte insanlar, günlük hayattaki kişiliklerinden farklı davranır?

Neden normalde yapmayacakları davranışları direksiyon başında yaparlar?

Bu sorunun cevabı, insan psikolojisinin derinlerinde yatıyor.

1. Anonimlik: “Beni Kimse Tanımıyor” Etkisi

Psikolog Philip Zimbardo’nun (1969) ortaya koyduğu deindividuation (bireysellik kaybı) teorisine göre, insanlar kimliklerinin görünmez olduğu ortamlarda daha kontrolsüz davranabilirler.

Arabanın içi tam olarak böyle bir ortamdır.

Kimliğiniz görünmez

Sosyal sorumluluk azalır

Davranışlar daha impulsif hale gelir

Günlük Hayat Örneği:

Yolda birine bağırmak, hakaret etmek…

Bunu yüz yüze yapar mısınız? Büyük ihtimalle hayır.

Ama direksiyon başında bunu yapan binlerce insan var.

Çünkü o an “siz” değil, anonim bir sürücüsünüz.

2. Araç = Güç Algısı

Araç kullanmak sadece bir ulaşım değil, aynı zamanda psikolojik bir güç hissi yaratır.

Araştırmalar, bireylerin araç içinde kendilerini daha güçlü ve kontrol sahibi hissettiklerini göstermektedir (Shinar, 2017).

Bu güç algısı:

Sabırsızlığı artırır

Kuralları esnetmeye neden olur

Riskli davranışları tetikler

Örnek:

Normalde sıraya giren bir kişi, trafikte neden emniyet şeridini kullanır?

Çünkü araç içinde kendini daha “öncelikli” hisseder.

3. Duygusal Boşalma Alanı Olarak Trafik

Deffenbacher ve arkadaşlarının (2000) çalışmaları, trafikteki öfkenin çoğu zaman trafikle ilgili olmadığını gösterir.

Yani mesele trafik değildir.

Mesele:

İş stresi

Aile problemleri

Günlük baskılar

Trafik, bu duyguların boşaldığı bir alandır.

Günlük Örnek:

İş yerinde tartışma yaşadınız. Tepki veremediniz.

Ama trafikte biri önünüze kırdığında, tüm öfkeniz açığa çıkar.

Bu, aslında birikmiş duyguların patlamasıdır.

4. Empati Kaybı: Karşımızdakini İnsan Olarak Görmemek

Araç içinde en büyük değişimlerden biri empati kaybıdır.

Mathews ve MacLeod’a (2005) göre insanlar stres altındayken olayları daha negatif yorumlama eğilimindedir.

Trafikte:

Karşımızdaki kişi değil, “araç” görürüz

Hikayesini bilmeyiz

Hemen yargılarız

Örnek:

Önünüzde yavaş giden biri var.

Onu “beceriksiz” olarak etiketliyorsunuz.

Ama belki:

Yeni ehliyet aldı

Hasta biri var araçta

Yorgun

Bunu düşünmeyiz. Çünkü empati devre dışıdır.

5. “Ben İyi Sürücüyüm” Yanılgısı

İnsanların büyük çoğunluğu kendini ortalamanın üzerinde sürücü olarak görür. Bu durum psikolojide illusory superiority olarak bilinir (Svenson, 1981).

Bu düşünce:

Hataları kabul etmeyi zorlaştırır

Diğer sürücülere karşı tahammülsüzlük yaratır

Öfkeyi artırır

Günlük Örnek:

“Ben hata yapmam, o yaptı.”

Bu düşünce trafikte en tehlikeli düşüncelerden biridir.

6. Zaman Baskısı ve Sabırsızlık

Modern yaşamın en büyük problemlerinden biri: acelecilik

Trafikte:

Herkes yetişmeye çalışır

Beklemek tahammül edilmez hale gelir

Küçük gecikmeler büyük öfke yaratır

Oysa araştırmalar, agresif sürüşün çoğu zaman anlamlı bir zaman kazancı sağlamadığını göstermektedir (AAA Foundation for Traffic Safety, 2016).

Ama beyin şöyle çalışır:

“Beklemek = kayıp”

“Hız = kontrol”

7. Öfkenin Bulaşıcı Olması

Trafikte bir kişinin öfkesi, diğer sürücülere hızla yayılabilir. Bu durum duygusal bulaşma olarak bilinir.

Bir kişi: Korna çalar Bağırır Ani hareket yapar

Bu davranış zincirleme şekilde diğer sürücülere geçer.

Sonuç:

Bir kişinin öfkesi, tüm yolu etkileyebilir.

SONUÇ: Direksiyon Başında Kim Olmak İstiyoruz?

Trafik, aslında karakterimizin en filtresiz halini ortaya çıkarır.

Ama önemli olan şu sorudur:

Direksiyon başında kim olmak istiyoruz?

Tepkisel biri mi?

Yoksa kontrollü biri mi?

ÇÖZÜM: Farkındalık

Trafikte yaşadığınız öfkenin çoğu trafikle ilgili değildir

Her sürücü hata yapabilir.

Tepkiniz kazayı önlemez, artırır.

Empati kurmak güvenliği artırır.

Sakin kalmak bir beceridir.

Kaynakça

AAA Foundation for Traffic Safety. (2016). American driving survey: Road rage and aggressive driving. Washington, DC.

Deffenbacher, J. L., Oetting, E. R., & Lynch, R. S. (2000). Development of a driving anger scale. Psychological Reports, 74(1), 83–91.

Mathews, A., & MacLeod, C. (2005). Cognitive vulnerability to emotional disorders. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 167–195.

Shinar, D. (2017). Traffic safety and human behavior (2nd ed.). Emerald Publishing.

Svenson, O. (1981). Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers? Acta Psychologica, 47(2), 143–148.

Zimbardo, P. G. (1969). The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation. Nebraska Symposium on Motivation, 237–307.