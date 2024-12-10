Devlet tefeci mi?

Kuzular elimizde kaldı…

Satamadık…

Bir hayvan üreticisi söyledi…

“Borç aldık, faiz ödüyoruz…” dedi…

-*-*-

Bir patates üreticisi “tam ürünümüz çıkacak, ithal ettiler” dedi…

“Borç aldık, ödeyemeyeceğiz” diye yakındı!

-*-*-

Son olarak dün öğleye doğru Lefkoşa’da bir buğday üreticisi ile karşılaştım…

Buğday üreticisinin Temmuz’dan beri “ödeme” beklediğini anlattı…

“Ne zaman ödeneceğimiz belli değil” diye ekledi…

-*-*-

Ama en büyük derdi; borçlanması ve borcuna faiz ödüyor olması…

Hem de yüksek faiz!

Peki devlet geç ödediği buğdayla ilgili borcuna faiz koymuyor mu?

-*-*-

Koymuyor!

Devlet kendi borcunu faizsiz ödüyor!

-*-*-

Bir bankacı arkadaşa sordum…

“Devlet tefecilik yapıyor” dedi!

-*-*-

Dedim yok yahu, devlet tefecilik yapar mı?

Bak Ali Kişmir ne demişti?

“Ankara, ülkemizdeki siyaseti kerhaneye çevirdi”…

Ali öyle demişti!

Yargılanıyor!

Yani bunlar memleketi, ülkeyi hem kerhaneye çevirdiler hem de tefecilik mi yapıyorlar?

-*-*-

Şimdi mahkemeye gelecek tanık kardeşler; bu noktada benim devletimizi tahkir ve tezyif ettiğimi mi düşünecek!

-*-*-

Çok özür dilerim, hatta Türkçe profesörü tanık arkadaşın dediği gibi, affedersiniz ama memlekette evet siyaset kerhaneye çevrilmiştir ve evet hükümetimiz de tefecilik yapmaktadır!

-*-*-

Faizden çalıyorsanız, borcunuzu ödeyemiyorsanız ya çeker gidersiniz ya da borcunuzu ödersiniz!

Değil mi sayın tanık!

Bir Kıbrıslı ölürse…

Rasim Gazitepe…

Avustralya’da öldü…

76 yaşındaydı…

Pazar günü ölmüş, orada toprağa verilecek…

-*-*-

Rasim abi, doğduğum köylüydü…

Gaziverenli…

Çok iyi bir futbolcuydu…

Futbolculuğunu yetiştim…

-*-*-

Yeğeni Yaşar Gunni Tevfikler, bildiğim kadarıyla Gaziveren’den Yenicami’ye giden ilk futbolcuydu…

Rasim abiyi de o götürmüştü…

Yenicami’de birlikte de oynadılar…

10 yaş araları var…

-*-*-

Rasim abinin kardeşi de senelerce Lefke’de futbol oynadı…

Sevgili Nuri Gazitepe…

Allah uzun ömür ve sağlık versin…

-*-*-

Gaziveren, önceleri bu iki kardeş; daha sonra da sevgili Salih Tarcan hoca nedeniyle ikiye bölünmüştü!

Lefkeciler ve Yenicamiciler!

Salih Hoca da Yenicami’deydi…

-*-*-

Bu isimler, kendilerinden sonra gelen gençleri de Lefke ve Yenicami’ye taşıdı…

Biz de çocuk yaşta bazen Lefkeci, bazen Yenicamici olduk…

Ben hep Lefkeci’ydim çünkü 6 yıl kadar Lefke’de yaşamıştım…

-*-*-

Sonra bu isimlerin ardından Ertan Oyal geldi…

Ertan abinin tercihi, 1974 sonrası Baf’tan yanımıza Güzelyurt’a gelen Ülkü Yurdu’ydu!

Ben dahil bir yığın Gaziverenli bu kez Ülkü Yurdu taraftarı da olduk…

-*-*-

Ve tabii ki köyümüzün takımı da vardı ve biz o takımı da çok seviyorduk…

-*-*-

Rasim abi yaşamını yitirdi…

Dünya iyisi biri…

Köyünü, ülkesini hiç unutmadı…

-*-*-

Çocukları, torunları hep Avustralya’da…

-*-*-

Rasim abiye Allah’tan rahmet dilerim…

Öteki isimlerin tümü hayatta ve tümüne çok uzun, çok sağlıklı yıllar temenni ederim…

-*-*-

Bunları neden mi yazıyorum?

Tükendik, tükeniyoruz…

-*-*-

Rasim abinin futbol oynadığı yıllardaki Yenicami’ye bakın, bir de şu andaki Yenicami’ye…

Haaa Lefke’de hala Lefkeli çok…

Elbette yarı profesyonellik olacak, elbette yabancı oyuncu da gelsin ve oynasın…

Ama bizim gençlerimiz, çocuklarımız neredeyse bitti…

-*-*-

Ve Altunay Fahri…

O da Rasim abiden üç – dört yaş büyük…

Altunay abiyi tanıdığımda, Ankara’da bir akşam yemeğiydi…

Sene 1985 veya birkaç yıl sonrası olmalı…

-*-*-

Masada dayım Ahmet Teralı, Özkan İrfanoğlu abimiz, Mağusa Liman İşçileri Başkanı Asaf Şentürk vardı…

Üçü de hayatta değil…

Altunay abi de onlara katıldı…

-*-*-

Dayım ve Özkan abiden eminim, onlar kesin bir yerlerde, aynı masada pokerize oynayıp, birbirleriyle şakalaşıyorlardır…

Asaf abi ve Altunay abi oralardadır…

-*-*-

Ama çok üzgünüm, buralarda artık ne Rasim kaldı, ne Altunay, ne dayım var, ne Özkan abi ne de Asaf Şentürk…

-*-*-

Elbette insanoğlu ölümlüdür…

Ama o insanoğlu eğer Kıbrıslıysa, yerlerini dolduracak olanlar da çok azaldığı için; üzüntüm daha fazladır…

-*-*-

İsmi geçen tüm hayatta olmayanların rahmeti bol olsun…

-*-*-

Not: Kıbrıslı yok diyor ya Cumhurbaşkanımız…

Ona buna yağ çekecek diye, Türk Milliyetçiliği yapacak diye, keşke ölülerimize saygısızlık etmese…

Çünkü bunların hepsi Kıbrıslıydı!

Rasim Gazitepe ve Altunay Fahri’ye rahmet dileklerimle… Şanslıyım, onları tanıdım…