“Derelerden taşan sular Mesarya’ya ulaştı, Kukla Barajı’na tahliye ediliyor”

Ada genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar, derelerden taşan sularla birlikte Mesarya Bölgesi’ne kadar ulaştı. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgeye gelen suyun en az zararla Kukla Barajı’na tahliye edilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Latif, Su İşleri Dairesi personelleri ile Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halik Kasım ve ilgili belediye ekiplerinin sahada koordineli şekilde görev yaptığını kaydetti. Açıklamada, bölgede oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için önlem çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.